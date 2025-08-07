No ficción: estas son las principales novedades de agosto

Ensayos de agosto, para pensar y entender.

Las editoriales presentan una amplia variedad de títulos de no ficción en agosto, con ensayos, investigaciones históricas y crónicas sobre debates de actualidad, análisis políticos y biografías. Estos son algunos de los lanzamientos destacados:

Mi hermano el presidente

Editorial: Penguin Random House

Autor: Eduardo Menem

Mi hermano, el presidente.

Biografía política y personal de Carlos Menem narrada por su hermano, testigo directo de su vida y su gestión. El libro recorre la infancia, la relación con Perón, los años de persecución, la presidencia, las reformas estructurales y los momentos familiares más relevantes. Una mirada a las tensiones del poder y la construcción de una figura central en la historia argentina reciente.

Generar parentesco, no población. Debates feministas sobre natalismo

Editorial: Rara Avis

Compiladoras: Donna J. Haraway y Adele Clarke

Generar parentesco, no población

Primera edición en español de una antología que reúne aportes de investigadoras feministas norteamericanas, indígenas y asiáticas, además de un prólogo local de Julieta Massacese.

El ensayo analiza políticas de natalidad, discursos científicos y acciones de los movimientos feministas ante la discusión actual sobre baja de natalidad y el avance de campañas anti derechos reproductivos, con debates sobre control poblacional, justicia reproductiva, parentesco y desafíos ecológicos.

Policrisis

Editorial: Siglo XXI Editores

Autora: Maristella Svampa

Policrisis

En este libro, la reconocida autora explora el recorrido político-social de América Latina desde el año 2000 hasta hoy. “A comienzos de los 2000,- dice la editorial- América Latina parecía el faro del progresismo. Veinte años después, sin embargo, este se muestra impotente frente a las ultraderechas, o retrocede y se modera. Este libro construye una caracterización deslumbrante de la época con la certeza de que no hay un paraíso perdido al que volver”.

Svampa examina el retroceso de las izquierdas, el avance de extremas derechas y la transformación del contexto geopolítico, reconstruyendo experiencias colectivas que buscan enfrentar la fragilidad y construir nuevos proyectos políticos.

Tratando de entender el fenómeno Milei

Editorial: Penguin Random House

Autores: Juan Carlos de Pablo y Ezequiel Burgo

Tratando de entender el fenómeno Milei

Loa autores exploran el surgimiento político de Javier Milei, su acceso al gobierno y las primeras medidas de su gestión. Este trabajo incluye cuatro conversaciones con el presidente Javier Milei y, luego, siete miradas del mandatario desde diferentes aristas de Rosendo Fraga (política), Gerardo Della Paolera (historia económica) y Adrián Ravier (economía austríaca), entre otros.

Las diferentes voces intentan analizar la biografía, las ideas y las perspectivas del economista que llegó a la presidencia.

La ceremonia del desdén

Editorial: Mar Dulce

Autor: Luis Chitarroni

La ceremonia del desdén.

Se sabe: Adolfo Bioy Casares fue un amigo cercanísimo de Jorge Luis Borges. Y se sabe: Borges solía ir a cenar a la casa de Bioy, conversaban, criticaban y, tras la muerte de su amigo, Bioy publicó Borges, un libro de más de mil páginas donde cuenta esas charlas, que él se había ocupado de anotar noche tras noche. Eso es el origen. Luego hay otro par de amigos: hace unos años el editor Damián Tabarovsky le mandó un mail a Luis Chitarroni -que murió en 2023- y lo firmó “Señora Bibiloni de Bullrich”. Chitarrroni respondió que ese también era uno de sus personajes favoritos del diario de Bioy Casares. Mail, va, mail viene, desplegaron ideas sobre el Borges de Bioy y terminaron decidiendo que Chitarroni escribiría un libro.

Eso es La ceremonia del desdén que, finalmente, quedó al cuidado de Edgardo Scott. “Como de costumbre en su prosa casi nunca se ajusta al tema y va mucho más allá, hasta la esencia de lo literario mismo, entre digresiones y una erudición comparable a las de Borges o Bioy”, dice la editorial.

¿Hay algo que no esté en crisis?

Editorial: Siglo XXI Editores

Autores: Carlos Huffmann y Tomás Borovinsky

¿Hay algo que no esté en crisis?

Un grupo de artistas e intelectuales destacados analiza el impacto de la inteligencia artificial, la crisis climática y el avance de líderes autoritarios en el contexto actual. La obra sugiere que la única respuesta posible ante la precariedad social y las guerras es una renovación urgente de las herramientas mentales para enfrentar la inestabilidad de la época.

El texto subraya que la incertidumbre global exige repensar los límites y las fronteras tradicionales, ya que las democracias se encuentran en cuestión y los desafíos sociales se intensifican. Frente a este escenario, los autores proponen nuevas formas de pensamiento para adaptarse a un presente marcado por cambios profundos.

Antídotos contra la ansiedad

Antídotos contra la ansiedad

Editorial: Godot

Autor: Federico Lorenz

El escritor reúne en Antídotos contra la ansiedad una selección de momentos históricos que, han marcado la memoria colectiva y personal. El libro, presentado como una bitácora, propone que las fechas funcionan como puertos y los relatos como cartas lanzadas al océano del tiempo.

Entre los episodios destacados, el volumen explora el 1° de septiembre de 1991 en un tren británico, el discurso de Sarmiento del 3 de octubre de 1868 sobre el futuro de Argentina, y la carta que Gramsci envió a su esposa el 23 de enero de 1937. El autor plantea la lectura del pasado como una búsqueda de respuestas, comparando la experiencia con encontrar mensajes en botellas a la deriva.

La obra combina ensayo, crónica y memoria personal, entrelazando hechos históricos con vivencias individuales, según la información proporcionada por la editorial.

Coronas huecas. El poder de Shakespeare

Coronas huecas

Editorial: Mar Dulce

Autora: Marta Cichero

Ensayo sobre el modo en que Shakespeare exploró las lógicas del poder en sus obras históricas. Examina personajes y situaciones que desnudan trayectorias políticas, traiciones y dilemas, poniendo en diálogo la dramaturgia clásica con problemas contemporáneos de legitimidad y liderazgo.

La dictadura de la libertad

Editorial: Futurock

Autor: Santiago Campana

La dictadura de la libertad

El historiador Santiago Campana reconstruye la consolidación del antiperonismo durante la Revolución Libertadora, el golpe que derrocó a Perón en 1955. Analiza el discurso de libertad y democracia del nuevo régimen frente a la represión política y la exclusión del peronismo, y profundiza en la figura de Eduardo Lonardi y el rol de Raúl Prebisch en la política económica.

El libro describe cómo el intento de “desperonizar” la Argentina terminó en fracaso y cómo la identidad peronista resistió incluso la proscripción.

Sin padre, sin marido y sin estado. Feministas de las nuevas derechas

Editorial: Siglo XXI Editores

Autoras: Melina Vázquez y Carolina Spataro

Sin padre, sin marido y sin estado

Un grupo de mujeres dentro de las nuevas derechas desafía tanto al “feminismo de las zurdas” como a los sectores más conservadores de sus propios espacios, según un análisis realizado por las autoras.

El texto explora cómo estas activistas, lejos de limitarse a reproducir discursos tradicionales, reivindican su pertenencia y defienden sus banderas con convicción, lo que revela una faceta poco estudiada de los movimientos de derecha contemporáneos.

Para comprender este fenómeno, las autoras recurrieron a entrevistas directas y al estudio de los referentes ideológicos de estas mujeres, con el objetivo de identificar las motivaciones y tensiones que atraviesan su activismo.

Una zona poco conocida y analizada de las nuevas derechas, que aporta una perspectiva inédita sobre la relación entre género y política en estos sectores.