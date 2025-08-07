La argentina Mercedes Azpilicueta inaugura el mayor festival de arte contemporáneo de Escocia

La argentina Mercedes Azpilicueta se destaca en el EAF25

El festival de arte visual de Edimburgo inaugura este jueves su edición más ambiciosa con 82 exposiciones y una destacada presencia de artistas, como la argentina Mercedes Azpilicueta y el colectivo colombiano Más Arte Más Acción, que exploran el cuerpo y la justicia social desde el sur global.

Esta vigesimoprimera edición del Festival de Arte de Edimburgo (EAF25, por sus siglas en inglés) se celebra hasta el 24 de agosto en más de 45 sedes de la ciudad.

Este año, resalta la presencia de la artista argentina Mercedes Azpilicueta y el colectivo colombiano Más Arte Más Acción, que reflexionan sobre cuerpos históricos, diáspora y luchas colectivas.

“Quise trabajar con archivos y relatos de mujeres anónimas, invisibilizadas en movimientos sociales y contextos de protesta”, explica Azpilicueta.

Su instalación, en la galería Collective, situada en la emblemática colina de Calton Hill, gira en torno al tapiz monumental Potatoes, Riots and Other Imaginaries, que entrelaza los disturbios del hambre en Ámsterdam -donde reside- y el movimiento feminista latinoamericano #NiUnaMenos.

El viernes 22 de agosto, Azpilicueta presentará Fire on the Mountain, Light on the Hill, una acción ritual y colectiva en Calton Hill, creada junto con la coreógrafa escocesa Janice Parker e intérpretes locales.

Inspirada en su obra textil, la instalación, que podrá visitarse hasta el 7 de septiembre, es un recorrido por el paisaje natural con gestos simbólicos de resistencia, silencio compartido y movimiento coral.

Colectivo colombiano Más Arte Más Acción

En el Real Jardín Botánico, el colectivo colombiano Más Arte Más Acción activa por tercer año consecutivo su instalación participativa Around a Tree, concebida como espacio de diálogo, memoria ambiental y arte de colaboración. Este año contará con la participación de la artista transindígena brasileña Uýra Sodoma, con una instalación centrada en ecología y justicia climática.

“Me siento muy conectada con América Latina, donde el arte suele ser político, directo, comprometido”, dijo a EFE Kim McAleese, la directora del festival, quien insiste en la voluntad de mantener relaciones a largo plazo con artistas del sur global.

Feminismo visual

La inauguración previa del festival a la prensa estuvo a cargo de Linder Sterling, referente del fotomontaje feminista y la contracultura británica, quien empapeló en directo una valla publicitaria con una obra visual de gran formato al lado de Lothian Road.

Sterling también presenta este jueves su trabajo A Kind of Glamour About Me en el Jardín Botánico, junto con su primera gran retrospectiva en Edimburgo.

El artista británico Mike Nelson transforma el espacio Fruitmarket, con una instalación inmersiva creada con objetos encontrados.

En Talbot Rice Gallery, el egipcio Wael Shawky presenta Drama 1882, una potente mirada sobre la ocupación británica de Egipto.

En el City Art Centre puede verse una retrospectiva del escocés John Bellany, mientras que Stills Gallery exhibe The Garden, de la fotógrafa británica Siân Davey, donde documenta la transformación de un jardín privado en espacio comunitario.

“Quisimos ofrecer un lugar para lo emocional, lo sanador, lo compartido”, subraya Davey.

Coincidiendo con otros grandes festivales de agosto, el EAF25 consolida a Edimburgo como epicentro de nuevas voces del arte global.

“Se trata de reunirnos, resistir y también celebrar”, resume Azpilicueta.

“Buscamos un arte que transforme, que conecte con lo político y con las comunidades”, concluye McAleese.

Fuente: EFE.

Fotos: EAF 25.