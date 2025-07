Harrison Ford sorprende con su vitalidad en televisión y cine: “No me interesa repetirme”

A sus 83 años, Harrison Ford mantiene intensa actividad en películas y series que lo acercan a nuevas generaciones (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

La afirmación de Harrison Ford sobre su futuro en el universo de Marvel ha generado un eco inmediato en la industria: “No sé nada sobre eso. Si hay un plan, no me lo han contado”. Esta declaración, recogida por Variety, no solo descoloca a los seguidores de la franquicia, sino que también revela la distancia que el actor mantiene respecto a los rumores sobre su posible continuidad como Thaddeus “Thunderbolt” Ross tras la próxima película de Captain America: Brave New World. La noticia principal, sin embargo, no reside en el futuro de Ford en Marvel, sino en su renovada vitalidad profesional y su papel en la serie Shrinking, que ha sido renovada para una tercera temporada.

El recorrido reciente de Harrison Ford en televisión y cine ilustra una etapa de actividad inusitada para un intérprete de su generación. A sus 82 años, la estrella de Hollywood ha encadenado proyectos de alto perfil, como la serie de Apple TV+, donde interpreta al doctor Paul Rhoades, y su participación en la saga de Marvel. Ford ha destacado la calidad del guion y la libertad creativa que le ofrece el formato televisivo, señalando: “Me siento afortunado de poder trabajar con un equipo tan talentoso y en un proyecto que me desafía constantemente”.

Harrison Ford junto a Jason Segel, el dúo protagónico de la comedia psicológica "Shrinking" (Captura de video)

La renovación para una tercera temporada confirma el éxito de la serie y la vigencia de Ford como figura central en la narrativa. El actor ha subrayado que la televisión le permite profundizar en la construcción de personajes de una manera que el cine rara vez posibilita. En palabras de Ford, “la televisión te da tiempo para explorar matices y contradicciones, para mostrar la evolución real de una persona”. Esta perspectiva coincide con la tendencia actual de grandes nombres del cine que migran a la pantalla chica en busca de mayor libertad interpretativa y proyectos de largo aliento.

En cuanto a su relación con Marvel, Ford ha sido categórico al desmentir cualquier conocimiento sobre planes futuros más allá de su participación en Captain America: Brave New World. La especulación sobre su posible aparición en otras producciones, como Thunderbolts, ha circulado ampliamente, pero el propio Ford ha insistido en que no ha recibido información oficial. “No tengo idea de lo que viene después. Me concentro en el trabajo que tengo delante”. Esta actitud pragmática refleja tanto su profesionalismo como su distancia respecto a la maquinaria de rumores que rodea a las grandes franquicias.

El regreso de Ford a la televisión con Shrinking ha sido recibido con elogios por parte de la crítica y el público. La serie, creada por Bill Lawrence, Jason Segel y Brett Goldstein, ha permitido a Ford explorar registros cómicos y dramáticos en un entorno contemporáneo, alejado de los papeles de acción que marcaron su carrera en décadas anteriores. Por eso afirmó: “No me interesa repetirme. Busco personajes que me obliguen a pensar y a sentir de otra manera”.