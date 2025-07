Una voz olvidada en la conquista del Río de la Plata ahora se hace escuchar

La obra analiza cómo la falta económica y la violencia marcaron la vida de los plebeyos durante la conquista rioplatense

Luego de publicar mi primer estudio sobre las crónicas de la conquista rioplatense, Un país malsano, me preguntaba por dónde iría mi nueva investigación. Entonces, revisando papeles, encontré un documento que había leído como al pasar tiempo atrás y fue como hallar un punto que había quedado sin tejer. Ese punto era la Información que había mandado levantar Álvar Núñez Cabeza de Vaca al llegar al Río de la Plata. La historia que encerraba ese documento merecía ser contada. Lo que me impactó al leerlo era la cantidad de hombres plebeyos, hacinados en cárceles, que estaban allí por no tener con qué pagar el quinto (un impuesto real) o que intentaban hacerlo con sus escasas ropas. Lo que me impactó fueron todos esos cuerpos desnudos de los que nadie hablaba. Pero no solamente, también lo que me resultaba sorprendente era cómo la falta operaba ahí como “razón” del castigo porque, no era que no querían pagar, sino que, en el contexto rioplatense del siglo XVI en el que estaban, no tenían con qué hacerlo. Las voces de esos pobladores recluidos contando sus desgracias quedaron resonando. Entonces dije: “acá hay algo interesante”.

Haciendo memoria, creo que ese fue el germen de Motines y traición en el Río de la Plata: Un ensayo sobre la voz de la plebe, este nuevo libro recientemente publicado por Tinta Limón Ediciones. Digo que fue el germen porque, a partir de ahí, no paré de preguntarme: ¿cómo puede ser que nadie haya reparado en esas voces? ¿En qué condiciones la plebe habla? ¿Cuándo se empieza a escuchar su voz?

Estas preguntas me condujeron a muchas lecturas a lo largo de los más de diez años que llevó esta investigación. Entre ellas, descubrí que la plebe poseía un lugar importante en ciertos pleitos del siglo XVI, particularmente en aquellos ligados a una traición o a un posible levantamiento, por ser la principal testigo. Se trataba de juicios a figuras de poder, con base en sucesos que acaecieron en plena mar, lejos de la metrópoli, en camino o ya en el Río de la Plata. En el libro me he detenido en los casos de Sebastián Caboto, Pedro de Mendoza, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Jaime Rasquin.

La elección de estos casos tuvo que ver con el hecho de que todos presentaban una importante cantidad de pleitos (algunos muy extensos en tiempo y papeles), en todos gobernadores o adelantados eran las figuras principales de esos juicios y, para rematarla, todos tenían un fracaso que contar. Caboto desoye lo firmado en la capitulación con el rey y en vez de ir a las islas de la especiería, cambia el rumbo y se dirige al Río de la Plata, volviendo sin mucho que ofrecer, más allá de un relato sobre lo que se podría encontrar. De Mendoza muere sifilítico en alta mar y antes de embarcarse le ruega a Ayolas, a quien deja a cargo, que si encuentra alguna joya se la guarde porque él ha gastado toda su fortuna y nada ha hallado. Cabeza de Vaca regresa desnudo y engrillado a la metrópoli, acusado de traidor al rey, terminando preso por años y en la miseria. Rasquin ni siquiera logra llegar al Río de la Plata, teniendo que abortar el viaje en Santo Domingo ante el levantamiento de la desesperada tripulación. Las historias eran demasiado atractivas, así fue como me adentré en ese amplio conjunto de papeles legales.

El libro 'Motines y traición en el Río de la Plata' explora la voz de la plebe en los juicios del siglo XVI

El fracaso y la traición parecían ir de la mano a medida que leía. Nuevamente, la falta de la que se lamentaban los hombres en aquel documento primero volvía a mi mente, ya que resultaba evidente que era generadora de discurso y relato. Sucede que la falta (la cual siempre es en principio económica) lleva a la violencia, a la tiranía, a la muerte, al exceso. En todos los capítulos que componen Motines y traición, los cuerpos de la plebe poseen un lugar destacado. Es de ellos finalmente de lo que se habla.

Este libro trabaja esa corporalidad en viaje, esos hombres hambreados por el poder de turno: los sacrificados de la modernidad temprana. Pero el trabajo sobre esos cuerpos sufrientes no es realizado desde una narración en particular o a partir de la representación que se hace de ellos en tal o cual crónica, sino con base en los testimonios de los hombres y mujeres que padecen ese mal gobierno.

Si la plebe era antes un conjunto de nombres en el registro de quienes formaban parte de una u otra armada, a partir de los juicios, esa plebe comienza a adquirir otro lugar. Se le pregunta al marinero, a la criada, qué saben sobre el suceso de traición o amotinamiento (la traición es siempre un levantamiento contra el poder) y entonces, en ese contexto, esos sujetos tienen nombre y voz, testifican y, al hablar, se descorren de esa invisibilización que por género y/o estamento social poseen. Al hablar en juicios contra figuras como Sebastián Caboto, Pedro de Mendoza o Álvar Núñez Cabeza de Vaca, su voz adquiere otro lugar porque su testimonio es necesario y, además, es el único sobre esos sucesos. La subjetividad de cada uno de estos hombres y mujeres – en su mayoría iletrados- se pone en juego en este marco legal y mediante ese lenguaje, así es como opinan, sugieren, aconsejan al rey incluso. Muchas veces son convocados por una parte y sus respuestas no juegan a favor de quien los convoca, sino todo lo contrario. Esto muestra lo que llamo en el libro un “fuera de control” de las voces de la plebe. Y ese “fuera de control” fue una joya a la hora de analizar.

Trabajar con estos documentos perdidos entre los papeles de los archivos me ofreció muchas riquezas para abordar. Por ejemplo, en el capítulo dedicado a Caboto me detengo en el juicio que entabla Catalina Vázquez contra él. Pensar en esa mujer, en esa madre, que a comienzos del siglo XVI litiga contra una figura de poder como esta, acusándola de asesino de su hijo, me pareció impresionante. El descubrimiento y la lectura minuciosa del pleito de Catalina, que dura unos años (ella muere en el transcurso y lo siguen sus hijas), fue un parte aguas para mí. No solo porque me interpeló profundamente esa mujer que se enfrenta al poder por su hijo desaparecido (se dice que murió intentando cruzar el río), sino porque ello me llevó a trabajar otros pleitos de mujeres, madres o viudas litigantes. Leyendo los pleitos descubrí testimonios de otras mujeres en los que reparar. En el libro me detengo en una: la criada de Juan Osorio, el acusado de traición por Pedro de Mendoza, muerto en Río de Janeiro, a la vera del río, sin saber por qué. El testimonio de Elvira Pineda, así se llamaba, es muy interesante, porque lo que dice es que por ser mujer no puede dar voces a su amo de la traición que se tramaba contra él, porque estaba amenazada. También dice que el rótulo que pendía de su cuello, que llevaba escrito “por traidor y amotinador”, no lo pudo leer dado que, por su “condición”, no sabía hacerlo. Y agrega que ella, como su criada, conocía todo de su amo, y que, si él hubiera urdido alguna traición, ella se habría enterado de antemano. La voz de la mujer de la plebe, criada e iletrada, halla un lugar clave y concreto en el pleito que entabla el padre de Osorio. La criada es la que más sabe.

El ensayo de Loreley El Jaber destaca el papel de figuras como Sebastián Caboto, Pedro de Mendoza y Álvar Núñez Cabeza de Vaca en pleitos por traición

Si bien mediadas por manos letradas, esas voces existen, concretamente pueblan los papeles legales, aunque hayan sido olvidadas. En Motines y traición en el Río de la Plata: Un ensayo sobre la voz de la plebe concibo estas voces como voces contingentes y propongo escucharlas, detener el oído en los rastros de esas voces que aún guarda el archivo.

En este libro, por fuera del imperialismo del ojo, y en consonancia con el sujeto que es su centro -la plebe- el sentido por excelencia resulta ser el oído. En el proceso de investigación y escritura fueron muchos los momentos en que me pregunté: ¿cuándo la plebe se convierte en un sujeto oíble? La plebe abre la boca y los suyos ya no son meros gritos. La plebe habla, más aún, su discurso es convocado, requerido, escuchado, traducido algunas veces y transcrito. En este momento temprano al que se atiene este libro, es justamente la traición y, con ella, el motín (cierto o no, potencial o concreto) el motivo que habilita la emergencia de esa voz plebeya.

La plebe dice muchas veces lo que no se quiere escuchar. Cuenta el marinero Luis de León, por ejemplo, que un tal Martín, vizcaíno, conminado por el hambre, había salido en busca de alimento, desoyendo las órdenes de no adentrarse en tierra de indios. Por esto, Caboto lo manda a ahorcar, acusándolo de traición. Cuenta el marinero que oyó decir que Martín se “había caído de la horca o quebrado la soga y que había demandado misericordia y que lo mandó otra vez ahorcar el dicho capitán general”. Muerto y vuelto a morir, ahorcado y vuelto a ahorcar sin miramientos. El sufrimiento directo de estos sujetos es condición para la existencia de su relato, para la emergencia de su voz.

La plebe sufre la violencia del poder y testimonia el padecimiento por la injusta falta o el injusto trato, y allí, en ese punto incuestionable que corroboran los cuerpos macilentos, esa voz se vuelve comunitaria: se vuelve audible.