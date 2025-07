Es muy raro llegar a una ciudad y que la biblioteca pública lleve tu apellido

La Biblioteca Mitchell está en Glasgow, Escocia y alberga más de 1 millón de ejemplares incluyendo libros, mapas, dibujos, fotografías y una sección especial para investigar el origen familiar de sus visitantes

No solo una librería en Buenos Aires, frecuentada por el mismísimo Borges, también tengo una biblioteca pública en Escocia, pero, al igual que la librería, no es mía. Pero sí de alguno de los tantos parientes lejanos que habitan Gran Bretaña, más precisamente Glasgow, Escocia. Y la verdad es que es muy raro llegar a una ciudad y ver que la avenida principal lleva tu apellido, y que el restaurante de la esquina también, al igual que el carrito que vende helados y la biblioteca pública nacional que conserva más de un millón doscientos mil libros para referencia o consulta. Raro.

Por estos días Glasgow cumple 850 años de historia y su biblioteca pública, conocida por su emblemática cúpula de cobre (muy parecida a la de nuestro Congreso de la Nación, pero más vieja), está cerca de alcanzar los 150. Fue donada por un tal Stephen Mitchell, un millonario productor de tabaco, cuya empresa Stephen Mitchell & Son sería, con el paso de los años, miembro fundador de la famosa Imperial Tobacco Compány.

Ubicado en la zona denominada Charing Cross, conocida también como la Milla Cuadrada del Asesinato (el barrio donde se cometieron una serie de homicidios que horrorizaron a la sociedad victoriana de aquella época) el edificio está en el centro de la ciudad, rodeado de viviendas y edificios que datan de finales del siglo 19.

La Biblioteca Mitchell, en el centro de la ciudad.

Fundada en 1877, gracias a la importante donación de mi probable pero incomprobable pariente Mitchell, esta institución se arroga la etiqueta de ser la biblioteca pública de referencia más grande de Europa, algo que suena igual de raro que ver mi apellido por todas partes de la pintoresca ciudad escocesa.

Como sea, la biblioteca Mitchell, se estableció inicialmente en Ingram Street en 1877 y parte de su colección original proviene de una compra de 1800 libros antiguos realizada por Glasgow Corporation y donada a la Universidad de Glasgow por el filántropo William Euing. Las ampliaciones llegaron en 1907, cuando se construyó el edificio de North Street, con su distintiva cúpula de cobre, inaugurado en octubre de 1911 por Lord Rosebery.

Además de ser conocida como una de las bibliotecas de referencia más importantes del continente europeo (ponele), Mitchell también ofrece un destacado servicio de préstamo que empezó a funcionar recién en 2005. Por otra parte, alberga los archivos y colecciones especiales de la ciudad de Glasgow, que se consideran uno de los mejores recursos del mundo para investigar la historia familiar. Tanto es así que han aparecido en ¿Who do you think you are? (quién crees que eres) un programa de TV que investiga los antepasados de los famosos, último éxito de la cadena BBC.

Wifi gratis, café y teatro

Casi toda la colección de la institución se encuentra hoy en la ampliación, realizada entre 1972 y 1980, ubicada al oeste del edificio original. La biblioteca y sus extensiones ocupan una manzana entera y cuentan con 5 pisos. La entrada es libre y gratuita, tanto para usuarios como para turistas o visitantes ocasionales, los cuales, previa solicitud, pueden hacer uso de las computadoras con acceso libre a internet, así como también a material de referencia impreso. La ampliación de 1980 incorpora el Teatro Mitchell, con capacidad para 418 personas. El recinto acoge diversas obras teatrales, conciertos y recitales. Y gracias a la última remodelación de 2005 hoy la Biblioteca Mitchell también tiene un bar-cafetería. Luego del gran incendio de octubre de 1962, el ingreso principal es por Granville Street. Los días de atención son de lunes a sábados de 9:00 a 17:00. Los martes y jueves abre hasta las 20:00.