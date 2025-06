Aaron Sorkin prepara una segunda parte de ‘La red social’ que explora el impacto de Facebook en la sociedad actual

Jesse Eisenberg interpretó a Mark Zuckerberg en la película "La red social" (2010), de David Fincher

Aaron Sorkin ha confirmado oficialmente que trabaja en una secuela de La red social, el aclamado filme de 2010 que exploró los orígenes de Facebook y la figura de su fundador, Mark Zuckerberg. El proyecto, que lleva el título provisional de The Social Network Part II, se encuentra en desarrollo en Sony Pictures, según ha informado Deadline. Aunque se trata de una continuación temática, no será una “secuela directa” en el sentido tradicional, sino que abordará nuevas dimensiones del impacto de la red social en la sociedad contemporánea.

El regreso de Aaron Sorkin, ganador del Óscar por el guion original de la primera entrega, marca un hito para los seguidores del filme y para quienes han seguido la evolución de Facebook en la última década. La película original, dirigida por David Fincher, se basó en el libro The Accidental Billionaires de Ben Mezrich y narró el surgimiento de la plataforma desde los dormitorios de Harvard hasta convertirse en un fenómeno global. En esta ocasión, la inspiración proviene de la serie de reportajes “The Facebook Files”, publicada por The Wall Street Journal en 2021. Esta investigación periodística profundizó en los daños ocasionados por la red social y en cómo la empresa habría ocultado hallazgos internos sobre sus efectos negativos.

Aaron Sorkin trabaja en el guion de una segunda parte de "La red social", basado en una serie de reportajes del diario The Wall Street Journal (Foto: REUTERS/Daniel Cole)

La nueva película promete adentrarse en temas de gran actualidad, como la influencia de Facebook en acontecimientos políticos recientes y su impacto en la salud mental de los adolescentes. Entre los temas centrales que abordará el guion de Sorkin se encuentra el papel de la plataforma en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. El propio Sorkin ha sido explícito al respecto: “Culpo a Facebook por el 6 de enero”, declaró en 2024 durante una edición especial del podcast The Town, transmitida en directo desde Washington D.C. Cuando se le pidió que profundizara en su afirmación, respondió con ironía: “Vas a tener que comprar una entrada de cine”.

La serie “The Facebook Files”, en la que se basa la secuela, reveló cómo la compañía habría ajustado su algoritmo para favorecer la difusión de contenidos segregacionistas, priorizando el crecimiento sobre la integridad. Sorkin ha recogido este enfoque en sus declaraciones públicas: “Facebook ha estado, entre otras cosas, ajustando su algoritmo para promover el material más divisivo posible”, afirmó. Añadió que, en teoría, debería existir una tensión constante en la empresa entre el crecimiento y la integridad, pero, según él, “no la hay”.

El reparto de la nueva entrega aún no se ha confirmado oficialmente. Jesse Eisenberg, quien obtuvo una nominación al Óscar por su interpretación de Mark Zuckerberg en la película original, no ha sido vinculado formalmente al proyecto. Eisenberg ha continuado su carrera tanto delante como detrás de las cámaras, dirigiendo recientemente la comedia dramática ganadora del Óscar Un dolor real y participando en la próxima entrega de la saga Now You See Me.

Mark Zuckerberg en enero de 2025, durante la asunción de Donald Trump. "Todo el arco narrativo sobre mis motivaciones estaba completamente equivocado”, dijo sobre "La red social" (Foto: archivo REUTERS/Evelyn Hockstein)

El impacto de La red social en 2010 fue considerable. La película recaudó 224 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo tres premios Óscar, consolidando a Sorkin y Fincher como referentes en el cine contemporáneo. La visión crítica sobre los orígenes de Facebook generó debate y controversia, especialmente entre quienes conocían de cerca la historia real de la empresa.

Mark Zuckerberg ha manifestado en varias ocasiones su desacuerdo con la representación que hizo la película de su persona y de los hechos. En una entrevista reciente, el fundador de Facebook expresó su incomodidad: “Fue raro. Acertaron en detalles muy específicos de lo que llevaba puesto, o en cosas concretas, pero luego todo el arco narrativo sobre mis motivaciones y todo eso estaba completamente equivocado”.

El regreso de Sorkin al universo de Facebook coincide con un momento de escrutinio global sobre el papel de las grandes tecnológicas en la vida pública. La investigación periodística que inspira la secuela documentó cómo la empresa habría minimizado o ignorado advertencias internas sobre los efectos adversos de sus productos, especialmente en adolescentes. El filme, por tanto, se propone no solo continuar la historia iniciada en 2010, sino también ofrecer una mirada crítica sobre los desafíos actuales de la era digital.