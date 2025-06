Bob Dylan presenta una colección de dibujos que exploran la belleza de la vida cotidiana con aire “melancólico”

Bob Dylan retratado en 1981 mientras dibuja junto a la ventana de un hotel. Ahora se publican sus obras en blanco y negro

En 2022, mientras Bob Dylan giraba por Estados Unidos y Europa, también dedicaba tiempo a una faceta menos visible pero no desconocida de su creatividad: la realización de dibujos que capturan paisajes, retratos y naturalezas muertas. Este trabajo artístico verá la luz en noviembre, cuando la editorial Simon & Schuster publique un libro de arte de gran formato titulado Point Blank (Quick Studies) (en español, algo así como “directo al punto, estudios rápidos”).

La obra reunirá cerca de 100 dibujos en blanco y negro, realizados por Dylan durante 2021 y 2022, acompañados de textos breves de los escritores Lucy Sante, Jackie Hamilton y el productor Eddie Gorodetsky, quien colaboró previamente con el músico en su programa de radio Theme Time Radio Hour y en el libro The Philosophy of Modern Song, publicado en 2022.

La colección de dibujos que conforma Point Blank (Quick Studies) se caracteriza por su enfoque en objetos y escenas cotidianas. Entre las imágenes seleccionadas figuran un rollo de cinta adhesiva, un cantante de karaoke, una pareja de patinadores, una armadura y un puente colgante. Estas representaciones, aparentemente sencillas, revelan una mirada atenta a los detalles de la vida diaria y una sensibilidad particular para encontrar belleza y significado en lo ordinario.

Sean Manning, vicepresidente y editor de Simon & Schuster, ha destacado el tono emocional de la obra: “Hay una melancolía en ellos que es bastante hermosa, pero no está exenta de esperanza y humor”. Esta apreciación sugiere que los dibujos de Dylan no solo transmiten nostalgia, sino que también contienen matices de optimismo y una sutil ironía. Por cierto, una característica que quienes circulan alrededor del pequeño círculo muy íntimo del rocker premio Nobel de Literatura, suelen destacar. A pesar de su sempiterno bajo perfil.

Uno de los dibujos incluidos en el libro, titulado “Roller Skaters”, muestra a un hombre y una mujer patinando juntos. Esta imagen, como otras de la colección, refleja la capacidad de Bob Dylan para capturar momentos efímeros y dotarlos de una atmósfera particular. La publicación de este libro de dibujos representa un nuevo capítulo en la trayectoria artística de Dylan, quien durante décadas mantuvo su producción visual en el ámbito privado. No fue hasta alrededor de 2007 cuando comenzó a exponer públicamente su obra, presentándola en galerías y museos de ciudades como Nueva York, Londres y Shanghái. En 2008, lanzó su primer libro de arte, The Drawn Blank Series, que marcó el inicio de una etapa de mayor visibilidad para su faceta como artista visual.

En ese sentido, la recepción crítica de la obra plástica de Dylan ha sido diversa. En 2012, la crítica de arte de The New York Times, Roberta Smith, expresó una opinión negativa sobre una exposición de pinturas del músico en la Gagosian Gallery de Nueva York, afirmando que “sus intentos de ser artista visual han ido de mal en peor”. Esta valoración contrasta con la reseña positiva publicada en The Guardian en 2016, cuando el crítico Jonathan Jones elogió una muestra en la Halcyon Gallery de Londres. Jones escribió que Dylan es mucho más que un aficionado: “Este tipo sabe mirar. Sus dibujos son complejos, sinceros, cargados de curiosidad”, escribió. Estas opiniones contrapuestas reflejan el debate en torno a la legitimidad y el valor de la obra visual del artista.

Actualmente, una exposición de arte de Bob Dylan se encuentra abierta al público, nuevamente en Halcyon Gallery de la capital británica, hasta el 6 de julio. Tiene el mismo título que el libro, Point Blank, y presenta pinturas basadas en los dibujos que formarán parte de la próxima publicación. Esta coincidencia entre la exposición y el lanzamiento editorial refuerza la presencia de Dylan en el ámbito de las artes visuales y permite a los visitantes apreciar de primera mano la evolución de su estilo y sus intereses temáticos.

La publicación de Point Blank (Quick Studies) no será el único lanzamiento relacionado con Bob Dylan en noviembre. La editorial -una de las cinco grandes de alcance global en idioma inglés- también pondrá a disposición del público una nueva versión en audiolibro de las memorias del músico, Chronicles: Volume I, originalmente publicadas en 2004. Esta edición, narrada por Sean Penn, tendrá una duración de 10 horas, el doble que la versión anterior, también leída por el actor. El audiolibro ampliado permitirá a los oyentes sumergirse en la voz y las experiencias de Dylan con mayor profundidad, ofreciendo una perspectiva renovada sobre su vida y su carrera.

El interés por la obra literaria de Dylan se mantiene alto, especialmente entre quienes esperan la publicación del segundo volumen de sus memorias. Aunque los seguidores del artista han manifestado su entusiasmo y expectativas, aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para esta continuación. Esta incertidumbre no sorprende tratándose de quien se trata.

[Fotos: Simon & Schuster; Halcyon Gallery]