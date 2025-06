Este filósofo piensa que deberíamos aceptar la vergüenza por el bien de todos

El libro del día

Una diferencia entre la culpa y la vergüenza, señala el filósofo francés Frédéric Gros en su libro Una filosofía de la vergüenza: Una emoción revolucionaria, radica en cómo entendemos sus opuestos. La ausencia de culpa -es decir, la inocencia- generalmente se considera algo positivo, mientras que la falta de vergüenza claramente no lo es. ¿Significa esto que la vergüenza es más benigna de lo que parece?

Hoy en día, tiende a ser juzgada con dureza: una emoción negativa impuesta, por ejemplo, por un padre hipercrítico o una cultura represiva. Pero, pregunta Gros, ¿y si nuestra aversión a la vergüenza nos ha privado de un recurso valioso en tiempos antisociales? Una introducción accesible y atractiva a las concepciones filosóficas de la vergüenza, el libro de Gros también -aunque con menos éxito- aboga por una forma de vergüenza que pueda, como sugiere el subtítulo, impulsar un cambio político.

Comienza definiendo la vergüenza en relación con la culpa. Según Gros, la culpa es una emoción aislante que nos corroe desde dentro. Por ejemplo, después del suicidio de un amigo, podríamos torturarnos pensando en una llamada telefónica no respondida. Pero “la vergüenza es otra cosa: una sustancia densa y omnipresente, un estado objetivo” que “me abruma de golpe”. También se diferencia de la culpa por su dimensión colectiva; tiende a extenderse como un contagio más allá del individuo.

"La captura de Cristo" o "El beso de Judas" de Caravaggio

En las “sociedades de honor”, la vergüenza individual no puede ser contenida. Si una hija no cumple con el código sexual de la comunidad o un padre evita un desafío, “la vergüenza descenderá sobre el grupo como una nube oscura”. En su forma más extrema, esta vergüenza colectiva se expía mediante los asesinatos por honor, que aún ocurren en algunas culturas.

A medida que la importancia del honor se desvaneció en el Occidente industrializado, sostiene Gros, la familia burguesa asumió las responsabilidades de generar vergüenza que antes recaían en el clan más amplio, haciendo que la vergüenza fuera “menos ritual y más psicológica”. Ya no era el honor, sino la respetabilidad, lo que debía protegerse a toda costa. La familia burguesa -primero con la ayuda de la iglesia y más tarde con la de la medicina y la psiquiatría- “construyó el imperio de lo normal” y “saturó la sexualidad de vergüenza”.

Una de las armas más formidables de una sociedad injusta, la vergüenza reprimió a las mujeres, a las clases bajas, a las razas desfavorecidas. Aquellos cuyas identidades se desvían de la norma “terminan siendo capaces de relacionarse con [ellos mismos] solo a través del enfermizo prisma de la vergüenza”. Donde la vergüenza alguna vez derivó de las acciones de un individuo, los marginados se ven obligados a sentirse equivocados por su mera existencia. Gros cita a W.E.B. Du Bois: “Ser un problema es una experiencia extraña”.

"Anciano en pena", de Vincent van Gogh, creada en 1890

Este lado oscuro de la vergüenza, por supuesto, ayudó a desacreditarla. A partir de los movimientos de liberación individual y sexual en las décadas de 1960 y 1970, la vergüenza pasó a entenderse como un problema psicológico que debía resolverse. Críticos como Christopher Lasch han argumentado que la lucha justificada pero excesivamente terapéutica contra la represión fue demasiado lejos en su desconfianza hacia la vergüenza.

El concepto, escribió Lasch, “pierde gran parte de su contenido moral cuando se convierte meramente en el opuesto de la autoestima”. Según los cruzados contra la vergüenza, escribe Gros, haciendo eco de Lasch, la vergüenza “es lo que nos impide llegar a ser nosotros mismos”.

Pero solo necesitamos conectarnos para ver que la vergüenza no ha sido completamente vencida. Gros relata la ya familiar historia de Justine Sacco (memorablemente tratada hace una década en el libro So You’ve Been Publicly Shamed de Jon Ronson), la profesional de relaciones públicas cuya incursión en el humor racista en Twitter arruinó su reputación mientras dormía durante un vuelo transcontinental.

Los tweets de Justine Sacco

La vergüenza en internet comparte algunas características con la “vergüenza arcaica”, escribe Gros: su aparente estado objetivo (una publicación vergonzosa incluso puede cuantificarse en el ratio de comentarios a “me gusta”) y la posibilidad inminente de ser expulsado de una comunidad.

Sin embargo, el tratamiento abreviado de Gros sobre la vergüenza en línea no reconoce el hecho de que las redes sociales son prácticamente desvergonzadas por diseño, hechas para venderse a uno mismo. Las oleadas de humillación pública son, en consecuencia, también desvergonzadas: no solo son maneras de hacer cumplir códigos morales o humillar a otros, sino que utilizan la humillación de los demás como medio para elevarse uno mismo.

Más que un resurgimiento de la vergüenza arcaica, parece más bien un intento incoherente de usar un agotado vocabulario moral como herramienta para disputas virtuales triviales. Gros enfatiza que nuestros peores errores sobreviven “en la nube” de manera permanente, pero a pesar de su intensidad a corto plazo, la vergüenza en internet generalmente no perdura. La “cancelación” parece lanzar tantas carreras como las que destruye.

Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

Tomemos como ejemplo al actual presidente de Estados Unidos, quien, al parecer, no puede sentir vergüenza. Para Donald Trump, ser avergonzado es un buen negocio. Por un lado, lo ha ayudado a ganarse el favor de votantes que también se sienten avergonzados por la élite meritocrática. Por otro, su vulgaridad descarada (redefinida como “decir las cosas tal cual son”) y su negativa a disculparse le han otorgado una cierta autenticidad amoral en oposición a un establishment afectado y desconfiado. Durante su campaña de 2016, por ejemplo, Trump se jactó de ser una “persona muy codiciosa” y ridiculizó los ilustres antecedentes militares de John McCain.

Pero la desvergüenza de Trump es más que una negativa narcisista a permitir que las normas interfieran con su autoestima. Es una aceptación de nuevos dioses: la autogratificación ilimitada, la total irresponsabilidad (“Me gustan las personas que no fueron capturadas”) y la riqueza que puede permitir ambas.

El libro de Gros tiende a centrarse en las raíces psicológicas de la desvergüenza contemporánea mientras descuida el dinero que a menudo la alimenta. Los superricos pueden, en efecto, desvincularse de la sociedad, tanto de sus espacios físicos como de sus imposiciones éticas. La amenaza de convertirse en un paria significa poco para aquellos que no desean que sus vecinos estén cerca en primer lugar.

“Amor y dolor” (1895) de Edvard Munch

En ausencia de una explicación sobre cómo el dinero se ha convertido en un sustituto del honor y cómo la vergüenza puede ser una desventaja en el mercado, las esperanzas de Gros de un resurgimiento de la vergüenza como “marcador de solidaridad” pueden sonar huecas. Para mí, la vergüenza parece menos un impulso plausible para el cambio que un reflejo de lo que una sociedad ya valora.

En las mejores secciones del libro, Gros recurre al confucianismo y a la filosofía griega antigua para recuperar una comprensión positiva de la vergüenza. La vergüenza confuciana cultiva sentimientos de piedad y deuda sin dejar que se desborden en “excesos contraproducentes y posturas inútiles”.

Mientras tanto, la vergüenza en los escritos de Platón y Aristóteles implica la proyección imaginativa de mi propio comportamiento en las mentes de otros, obligándome a juzgarme desde su perspectiva. Gros llega a decir que la vergüenza en este sentido es el verdadero objetivo de la filosofía: el cuestionamiento socrático nos avergüenza obligándonos a enfrentarnos a nuestra propia ignorancia. Expone nuestra debilidad y dependencia, sacándonos de nosotros mismos, donde la culpa podría recluirnos hacia adentro.

"El voyeur" (1921), de Salvador Dalí

Gros también cita quizás el ejemplo filosófico más famoso de la vergüenza: el mirón de Jean-Paul Sartre. Sartre describe a un voyeur obsesionado con un drama privado que observa a escondidas a través del ojo de la cerradura de un apartamento vecino cuando, de repente, oye pasos subiendo las escaleras detrás de él. En un instante, se vuelve intensamente consciente de sí mismo como objeto de juicio de un desconocido, viéndose a sí mismo siendo visto en el acto de observar. La parábola de Sartre sugiere que la vergüenza no nos impide “llegar a ser nosotros mismos” en absoluto. Al contrario, es lo que hace que los seres humanos seamos lo que somos: interdependientes y autoconscientes, en ambos sentidos de la palabra.

Quizás no sea casualidad, entonces, que muchos de los que están a la vanguardia de la desvergüenza -piénsese, por ejemplo, en el extraño y destructivo periplo de Elon Musk a través del sistema político estadounidense- no solo están dejando atrás a la sociedad, sino que también están alimentando visiones de un mundo “poshumano”. Frenar a los desvergonzados requerirá más que una “emoción revolucionaria”, especialmente una que puede descontrolarse con mucha facilidad. Requerirá tanto nuevas articulaciones de lo que nos debemos unos a otros como un nuevo compromiso para contener a aquellos que se niegan a admitir que deben algo a alguien.

Fuente: The Washington Post