Un senador de gran apellido, una joven soñadora y un accidente: la tragedia real que inspiró a Joyce Carol Oates

Joyce Carol Oates y su libro inspirado en la tragedia que protagonizó Edward Kennedy

Un Toyota alquilado, conducido con entusiasmo desbordante por El Senador, avanzaba a gran velocidad por un camino sin pavimentar y sin nombre. Repentinamente, el vehículo se salió del camino y volcó en aguas negras y turbulentas. Este es el inquietante inicio de "Agua Negra“, la novela breve de Joyce Carol Oates, recientemente reeditada por Fiordo Editorial. Aunque el Senador en esta narrativa jamás es explícitamente nombrado, su figura evoca la de un político de una familia prominente y adinerada, conocido no solo por su carisma y poder, sino también por sus encuentros con mujeres vulnerables. No obstante, el enfoque principal de esta obra no recae en la omnipresente figura política, sino en su acompañante en ese fatídico momento.

La protagonista de esta tragedia es Kelly Kelleher, conocida en su bautizo como Elizabeth Anne. Una joven de 26 años, graduada de la Universidad de Brown y empleada en una revista de servicio público en Boston, cuya vida profesional apenas comenzaba a tomar forma. Durante la celebración del 4 de julio, mientras visitaba la Isla de Grayling, frente a la costa de Maine, tiene un encuentro con el Senador que cambiaría su destino para siempre. Desde el momento en que el relato da inicio, vemos a través de los ojos de Kelly cómo se hilvanan retazos de recuerdos junto a los instantes finales de su vida. A través de esta narrativa intercalada, Oates ofrece una introspección íntima de su personaje, quien reflexiona mientras el agua negra llena sus pulmones, enfrentándose a sus últimos pensamientos y recuerdos.

"Agua negra", en la edición de Fiordo.

Joyce Carol Oates, en esta obra maestra, transmite con una ironía contundente y penetrante cada línea del texto, llevando al lector a experimentar la tragedia con la misma intensidad que las antiguas tragedias griegas. La repetición del desenlace fatídico, resonando como un coro, permite a los lectores experimentar una catarsis, una limpieza emocional que solo las historias más conmovedoras pueden brindar. "Agua Negra" no es mera narrativa; se convierte en una obra arquitectónica donde el destino individual de Kelly, nacido de su carácter único y forjado por las circunstancias, despliega una historia que va más allá del simple relato.

Históricamente, esta novela está vinculada con el accidente en Chappaquiddick Island ocurrido en 1969. En ese trágico evento, Mary Jo Kopechne murió ahogada en un automóvil conducido por el Senador Edward Kennedy. Aunque Oates insiste en que "Agua Negra" no es un relato directo de este incidente, el eco del evento es innegable, ofreciendo un comentario agudo sobre la intersección entre política, poder y género. Este suceso histórico es un ejemplo contundente de cómo el poder político y el atractivo sexual pueden intercalarse, convirtiéndose en una exploración de cómo estas dinámicas siguen influyendo en la sociedad contemporánea.

El auto del accidente, en 1969. (AP Photo, File)

En una entrevista desde su residencia en Princeton, Nueva Jersey, Oates explicó que deseaba narrar una experiencia arquetípica de una joven que confía en un hombre mayor, solo para ver traicionada esa confianza. Aunque la autora es reconocida por ser una exitosa novelista, se considera a sí misma una figura creativamente solitaria, cuyos trabajos a menudo son malinterpretados. Afirma que siempre ha escrito no acerca de la violencia, sino sobre su secuela, enfocándose en las consecuencias humanas y emocionales.

La reciente reedición por Fiordo Editorial resalta esta obra audaz y magistralmente escrita, invitando a los lectores a embarcarse en una exploración impactante sobre la estructura del poder. "Agua Negra" no solo evoca los titulares sensacionalistas de los tabloides; más bien, ofrece una reflexión profunda sobre cómo percibimos y procesamos el poder político y sexual. Este análisis se intensifica a través del personaje de Kelly Kelleher, cuyo destino trágico nos obliga a examinar con detenimiento estos cruces de género y poder.

Oates nos permite, a través de una prosa habilidosa y delicada, sentir una cercanía con la historia de Kelly. A diferencia de meros relatos periodísticos, la novela ofrece un enfoque literario, permitiendo que Elizabeth Anne Kelleher adquiera dimensiones trágicas y una dignidad intrínseca que trascienden cualquier noticia superficial. Nos invita a contemplar la magnitud del evento original que inspiró esta narrativa, proponiendo a cada lector a recordar este suceso con cada página, a reflexionar sobre sus implicaciones más profundas.

Al evocar la tragedia de Chappaquiddick, Joyce Carol Oates convierte a "Agua Negra" en un relato que confronta directamente las nociones de confianza y traición. La joven Kelly es un prisma a través del cual podemos ver las consecuencias de un poder desbalanceado, que a menudo reduce a las personas a meros instrumentos de deseo o utilidad pasajera. A lo largo de la novela, Oates hilvana escenas retrospectivas de la infancia de Kelly, permitiéndole al lector una experiencia inmersiva y visceral de la transformación de su vida y la tragedia que la envuelve.

La escritora Joyce Carol Oates.

En conclusión, la reedición de "Agua Negra" por parte de Fiordo Editorial es más que una invitación literaria; es un llamado a la reflexión. Al confrontar las realidades del poder político y sexual, nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones de estas estructuras omnipresentes. En un mundo donde las dinámicas de poder continúan moldeando las relaciones, esta poderosa narrativa resuena hoy con la misma fuerza que en su lanzamiento original. Joyce Carol Oates nos deja con una historia que no se puede leer sin sentir su eco mucho más allá de sus páginas; una historia que, aunque pueda leerse en una tarde, promete resonar para siempre en la conciencia del lector.

Quién es Joyce Carol Oates

◆ Joyce Carol Oates nació el 16 de junio de 1938 en Lockport, Nueva York, Estados Unidos.◆ Destaca como novelista, cuentista, dramaturga, poetisa y ensayista, y desarrolla una prolífica carrera literaria desde la década de 1960.

◆ Ha publicado más de setenta novelas, además de colecciones de cuentos y ensayos, consolidándose como una de las autoras más versátiles de la literatura estadounidense contemporánea.

◆ Sus obras exploran aspectos oscuros de la sociedad estadounidense, como la violencia, la desigualdad social y la vida interior de sus personajes.

◆ Ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el National Book Award en 1970 por la novelaEllosy múltiples nominaciones al Premio Pulitzer.

◆ Entre sus obras principales figuran Ellos, Blonde, Mamá, La hija del sepulturero, Hermana mía, mi amor, Un viaje fantástico y Ave del paraíso.

◆ Es profesora distinguida de escritura creativa en la Universidad de Princeton, donde ha influido en varias generaciones de escritores.