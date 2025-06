David Byrne revivió a los Talking Heads, cantó con Olivia Rodrigo y al mismo tiempo, anunció un nuevo álbum solista

David Byrne - Everybody laughs

La publicación de un videoclip de Talking Heads protagonizado por la actriz irlandesa Saoirse Ronan (Mujercitas, Lady Bird) en la célebre canción “Psycho Killer” -casi 50 años después de la edición de Talking Heads: 77, el disco que la contenía- generó gran expectativa de una posible reunión de la banda que, vale el dato, realizó su último show el 6 de febrero de 1984. Es decir, hace ¡41 años!

Sin embargo, la noticia principal llegó por otro lado: David Byrne anunció su primer álbum en siete años y una gira mundial que comenzará en septiembre.

El nuevo disco lleva por título Who Is the Sky y estará disponible en plataformas digitales y tiendas físicas a partir del 5 de septiembre. El álbum, compuesto por 12 canciones, incluye el single “Everybody Laughs”, que se estrenó junto a un videoclip dirigido por el artista multimedia californiano de ascendencia latina Gabriel Barcia-Colombo. Tras el lanzamiento, Byrne iniciará la etapa norteamericana de su gira, con dos presentaciones programadas en noviembre en el Dolby Theatre de Los Ángeles. En 2026, el tour continuará en Nueva Zelanda, para luego recorrer Australia, Europa y aunque no fue anunciado oficialmente todavía, también América latina.

Tapa del single “Everybody Laughs”

La producción musical de “Who Is the Sky?” estuvo a cargo del ensamble neoyorquino Ghost Train Orchestra y del productor ganador del Grammy Kid Harpoon. Cuenta con colaboraciones de artistas como St. Vincent, Hayley Williams de Paramore, el baterista Tom Skinner de The Smile y Mauro Refosco, percusionista de la banda que formó parte del show American Utopia. En un comunicado, Byrne explicó: “Alguien que conozco me dijo: ‘David, usas mucho la palabra ‘everybody’. Supongo que lo hago para dar una visión antropológica de la vida en Nueva York tal como la conocemos”.

El proceso creativo de este nuevo trabajo comenzó tras el cierre de American Utopia, que incluyó una exitosa temporada en Broadway y una adaptación para HBO dirigida por Spike Lee. “He descubierto que cuando llega el momento, es más fácil empezar si hay una pequeña reserva. Y pronto la hubo. Canciones muy rudimentarias empezaron a surgir, solo yo con la guitarra acústica sobre un loop o ritmo programado”, contó.

La gira mundial que acompañará el lanzamiento de Who Is the Sky? incluirá un espectáculo renovado, con la participación de 13 músicos, cantantes y bailarines, entre ellos miembros de la banda de American Utopia que, se anticipa, estarán en constante movimiento durante el show.

Talking Heads en la película "Stop Making Sense": no tocan en vivo juntos desde febrero de 1984

El single “Everybody Laughs” que abre el álbum, refleja la colaboración entre David Byrne y su nuevo equipo de trabajo. De corte art-pop y acompañado por cuerdas, incluye un solo de marimba y la participación vocal de St. Vincent. “Intenté cantar sobre cosas que podrían verse como negativas de una manera equilibrada por una sensación edificante del ritmo y la melodía, especialmente al final, cuando St. Vincent y yo estamos gritando y cantando juntos. La música puede hacer eso: sostener opuestos simultáneamente”, detalló David Byrne.

En cuanto a la producción, Byrne señaló que buscaba que los arreglos orquestales íntimos resalten la emoción de las canciones, y que la colaboración con Kid Harpoon aportó accesibilidad al proyecto. “Cada nuevo conjunto de canciones, cada canción incluso, es una nueva aventura. Siempre hay un poco de ‘¿cómo hago esto?’ He descubierto que no todas las colaboraciones funcionan, pero a menudo cuando lo hacen, es porque puedo transmitir claramente lo que intento hacer. Ellos, con suerte, lo captan y, como resultado, ahora estamos juntos yendo hacia el mismo lugar desconocido”, expresó.

Saoirse Ronan encarna una mujer al borde de un ataque de nervios en el videoclip de "Psycho Killer"

“Psycho Killer” está de vuelta

El video de “Psycho Killer” sorprendió e inevitablemente alimentó la fantasía de un regreso de Talking Heads. Fue publicado el 5 de junio, una fecha relevante en el calendario histórico de la banda: coincide con el aniversario del primer concierto en 1975, cuando abrieron para los Ramones en el club CBGB de Nueva York. Este lanzamiento se suma a otras celebraciones recientes del legado de Talking Heads, como la reedición del disco y la película Stop Making Sense, un álbum tributo y una comentada reunión en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2024.

En paralelo, David Byrne continúa activo en la escena musical y una aparición suya generó videos virales porque su compañera es una superestrella del presente. El pasado fin de semana, Byrne cantó junto a Olivia Rodrigo en el festival Governors Ball de Nueva York una nueva versión de “Burning Down the House”. Las imágenes del show, con los dos artistas -separados por medio siglo de edad- bailando sobre el escenario introdujeron de golpe la figura de este artista renacentista que, a los 73 años, se mantiene felizmente vigente.

[Fotos: Joel C Ryan/Invision/AP; Matt Licari/Invision/AP; Jordan Cronenweth/A24 vía AP]