Una novela de una sola frase, con el vértigo de la prosa que arrastra al lector sin respiro

El libro del día: "Herscht 07769", del húngaro László Krasznahorkai

Cuando les diga que la mejor novela que he leído este año está escrita en una sola frase que se extiende a lo largo de 400 páginas, interrumpida solo por algún punto y coma, es casi seguro que pensarán que estoy adoptando el truco literario porque sí. Y, sin embargo, ese libro -Herscht 07769, del genio húngaro László Krasznahorkai- no es ni un truco experimental ni una locura pretenciosa. Es, por el contrario, una descripción urgente de nuestras crisis sociales y políticas globales, que enumera con compasiva claridad nuestro impotente deslizamiento hacia el autoritarismo. También es un libro cuya actualidad deriva precisamente de la forma en que su estilo inusual perturba la mecánica literaria ordinaria del tiempo.

Krasznahorkai no es ajeno a la ficción que va contra los límites de la gramática. Su obra maestra más reciente, El regreso a casa del barón Wenckheim, de 2019, y novelas anteriores como La melancolía de la resistencia (1998), presentan frases que se extienden a lo largo de capítulos enteros. El efecto puede ser vertiginoso, especialmente cuando cambia la perspectiva de un personaje a otro entre cláusulas, enlazando experiencias discretas de conciencia para evocar y oscurecer la conexión interpersonal.

Herscht 07769, hábilmente traducido por Ottilie Mulzet, es aún más extenso, encadenando incesantemente cláusulas independientes de una forma que nunca resulta forzada o artificial. El estilo de Krasznahorkai puede llegar a tener una belleza propulsiva que no tiene nada que ver con el de otras novelas recientes de una sola frase, como Patos, Newburyport, de Lucy Ellmann (que funciona a través de una especie de repetición ansiosa) o Septología, de Jon Fosse (que avanza en un tono apagado y meditativo). El método de Krasznahorkai tiene una elegancia reveladora, incluso cuando sus construcciones atropelladas chocan contra nuestras expectativas.

El escritor húngaro László Krasznahorkai (Foto: Fundación Formentor)

Herscht 07769 se centra en Florian, un gigante beatíficamente amable que vive en Turingia, Alemania. Compulsivamente bondadoso a pesar de su enorme tamaño - se le describe como alguien que tiene una “mirada radiante e inmutable” y el físico de “un Godzilla musculoso”- Florian se ha unido sin saberlo a un grupo de peligrosos neonazis que intentan sin éxito instruir al inconsciente Übermensch en los principios de su cruel ideología.

Aunque Florian no consigue despertar el interés por su realidad social, se ha obsesionado con un malentendido de la física cuántica: En algún momento, cree, se crearon al azar suficientes partículas como para superar el número total de antipartículas, “y todo el universo existe por eso, solo por eso”. Teme que en un accidente cósmico similar pueda crearse una antipartícula más en cualquier momento, destruyendo todo lo que existe. Con la esperanza de evitar esta catástrofe, escribe cartas obsesivas a Angela Merkel (todavía canciller de Alemania en ese momento), tratando de convencerla de que ella -una física de formación- debe dirigir los recursos del mundo hacia alguna solución. Apocalipsis, le dice en una misiva tras otra sin respuesta, “es el estado natural de la vida, del mundo, del universo”, y ella debe hacer algo al respecto. En lugar de una dirección del remitente adecuada, garabatea su apellido (Herscht) y su código postal (07769).

Durante gran parte de su extensión, el libro serpentea amablemente en torno a este marco. Sigue la creciente obsesión de Florian por Bach, a quien llega a considerar el único bálsamo posible contra el inminente colapso de todas las cosas. Pero también se aleja regularmente de su perspectiva para sentarse durante una o dos páginas con los demás habitantes de su pueblo, muchos de los cuales son gente buena y decente. En el trasfondo se suceden crisis reales: no solo la amenaza de la banda neonazi, sino también las espeluznantes depredaciones de una manada de lobos y, casi incidentalmente, la propagación de lo que parece ser la pandemia del coronavirus.

A pesar de todo, el tono sigue siendo sorprendentemente desenfadado y puede resultar gracioso, incluso cuando Krasznahorkai contempla la crueldad humana. En un momento dado, un personaje se pregunta: “¿por qué está todo el mundo tan asombrado de que estos nazis hayan vuelto? ““La historia se repite, ¿no lo dijo Marx? Deberían haber prestado más atención a Marx". La alusión sólo hace un guiño al argumento original de Marx, que cuando la historia se repite, al final lo hace como una farsa.

Cuando hablamos de literatura difícil, tendemos a imaginar obras que nos piden que vayamos más despacio. Uno se entretiene con los problemas de conciencia de Virginia Woolf o se detiene a desentrañar la colisión entre la grandilocuencia bíblica y la anatomía de la ballena en Herman Melville. Las largas frases de Krasznahorkai, por el contrario, te arrastran directamente, rechazando implacablemente a la mente rezagada. Evita casi por completo los símiles y el lenguaje figurado, lo que confiere a sus imágenes una inmediatez material sin oscurecer nunca lo que está sucediendo. Y eso es por necesidad: Detenerse a contemplar sus construcciones anacondas es arriesgarse a ser estrangulado por ellas, o al menos a perder el sitio en la página. Así que uno sigue leyendo, leyendo, leyendo, hasta que se queda sin aliento para seguir el ritmo que él marca.

La fuerza propulsora de Herscht 07769 tiene el efecto de suturar al lector en el punto de vista ingenuo de Florian. En sintonía con él, asistimos al despliegue de la maquinaria del mundo (sus estructuras sociales, su política electoral, sus fanatismos casuales) sin tomarnos nunca el tiempo de comprender todos los engranajes. Leer bien el libro -durante la mayor parte de su extensión, en cualquier caso- puede suponer no llegar nunca a procesar, por ejemplo, si Frau Feldmann conoce a Frau Ringer o qué piensa una de ellas de la otra, si es que la conoce. Leer bien este libro, en otras palabras, puede significar leerlo un poco descuidadamente, aceptando que serás impulsado a través de él tanto por el desconcierto inercial como por el compromiso activo.

En esta novela, László Krasznahorkai realiza una descripción urgente de las crisis sociales y políticas globales (Foto: EPA/Gyula Czimbal)

O así es hasta que algo cambia bruscamente, aproximadamente a las tres cuartas partes del camino. Casi por accidente, Florian descubre lo terribles que son sus amigos neonazis y la cantidad de cosas horribles que han hecho a otras personas que le importan. De repente, se convierte en una criatura completamente diferente. Es un cambio que resulta desconcertante precisamente porque llega casi sin dejar huella en el tono, emergiendo sin esfuerzo y de forma horrible del ritmo constante del libro. La violencia que sigue es justa pero no del todo redentora, emocionante pero también aterradora. Y a medida que llega, la prosa de Krasznahorkai continúa como debe, al igual que los acontecimientos, sorprendentes por su indiferencia.

Hay una urgencia emocional en las preocupaciones centrales de Krasznahorkai, o al menos en las de la novela: No importa que Florian sea una criatura casi mítica; sus pensamientos coinciden con los nuestros. Como nosotros, se siente abrumado por una amenaza que excede en todos los sentidos su poder de intervención, consciente “de que no sabemos cuántos días nos quedan, quizá apenas ninguno”. Como nosotros, espera ingenuamente que nuestros dirigentes - investidos del poder constituido del Estado - puedan apaciguar nuestro pavor agitado. Como nosotros, al final se ve abrumado por calamidades más locales: el incumplimiento de sus promesas por parte de empresarios, funcionarios e incluso amigos.

En todo esto, Krasznahorkai capta la angustia compartida que paradójicamente nos divide, haciéndonos impotentes ante la desdicha de los demás. Pero a diferencia de nosotros, quizás, el Florian de Krasznahorkai actúa de todos modos, encontrando su poder incluso cuando se pierde a sí mismo, convirtiéndose en una fuerza sin naturaleza y en un apocalipsis sin escatología. No es una novela didáctica, y no ofrece nada del consuelo que Florian encuentra en Bach. Es, sin embargo, un estudio magistral de lo que significa seguir caminando penosamente por un mundo que siempre se acaba pero que no acabará, excepto, al fin, con el alivio de un período que por fin llega.

Fuente: The Washington Post.