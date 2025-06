Un juicio millonario enfrenta a Ron Perelman con aseguradoras por obras de Warhol y Twombly

Ronald Perelman, empresario, filántropo y coleccionista de arte estadounidense, se encuentra en una disputa legal con aseguradoas de obras de arte (Foto: Chris Goodney/Bloomberg)

Casi siete años después de que un incendio arrasara la casa de Ron Perelman en los Hamptons, el empresario y coleccionista de arte está pidiendo a un juez del estado de Nueva York que obligue a las aseguradoras a pagarle más de 400 millones de dólares por cinco obras que, según él, resultaron dañadas en el siniestro.

El juicio se produce por una demanda que Perelman presentó dos años después del incendio. En la demanda, afirma que afiliadas de Lloyd’s of London Ltd., Chubb Ltd. y American International Group Inc. acordaron emitir pólizas que “protegían una de las colecciones privadas de arte moderno más grandes del mundo contra cualquier daño, por más leve que fuera”, pero que se opusieron cuando él buscó una compensación por las obras más costosas que se encontraban en la residencia. Estas incluían piezas de Andy Warhol y Cy Twombly.

Las aseguradoras sostienen que la demanda es un intento de “apropiarse de dinero” diseñado por Perelman para obtener un pago por pinturas cuyo daño no puede probar. Además, cuestionan el hecho de que Perelman en ningún momento haya considerado vender las obras de arte y señalan que dos piezas, posteriormente adquiridas por Ken Griffin, fundador del fondo de inversión Citadel, estaban colgadas cerca de las otras cinco obras cuando ocurrió el incendio.

“Sin título” (2007) de Cy Twombly, artista expresionista abstracto

El caso ofrece una rara oportunidad de observar los entresijos del mundo de las colecciones de arte de alto perfil, así como una inusual visión de los pleitos entre coleccionistas adinerados y sus aseguradoras, muchos de los cuales se negocian en privado para evitar que los detalles íntimos de sus colecciones lleguen al mercado.

Millonario en declive

Es probable que el juicio arroje también luz sobre la situación financiera actual de Perelman, de 82 años, quien en otra época fue considerado el hombre más rico de Estados Unidos antes de que su fortuna disminuyera en los últimos años. La empresa con la que se le asocia más estrechamente, Revlon Inc., se declaró en quiebra en 2022. Durante el proceso judicial se reveló que vendió obras de arte valoradas en casi 1.000 millones de dólares después de que las acciones de la empresa que usaba como garantía colapsaran y los prestamistas exigieran el pago.

“Este tipo de demanda es notable debido al alcance del daño a toda la colección y al perfil del coleccionista”, dijo Judith Wallace, socia gerente de Carter Ledyard & Milburn y presidenta del departamento de derecho del arte de la firma. “También es conocido por ser un adversario duro y con buenos recursos, por lo que se puede anticipar que ambas partes argumentarán con fuerza sus posturas”.

Wallace explicó que las pólizas de seguro relacionadas con este tipo de disputas suelen incluir cláusulas de resolución de conflictos que permiten un procedimiento similar a un arbitraje, el cual no puede ser revisado por un tribunal. “Solo puede revisarse bajo un estándar muy exigente, que requiere fraude en el propio procedimiento”, dijo. “Es muy difícil revocar estas decisiones”.

La mansión de Ronald Perelman en East Hampton, frente al mar

El testimonio de Griffin

La empresa de Perelman, MacAndrews & Forbes Inc., ha sido propietaria de varias marcas de alto perfil, como Marvel, Coleman y New World Entertainment. Actualmente tiene participaciones en dos pequeñas empresas de biotecnología y Vericast, una empresa de impresión de cheques y soluciones financieras que realizó un intercambio de deuda en dificultades el año pasado. Su fortuna fue estimada en 19.000 millones de dólares por el Índice de Multimillonarios de Bloomberg en 2018, pero había caído a 3.300 millones de dólares cuando se descontinuó su cálculo en 2021.

El juicio, que está siendo supervisado por el juez Joel M. Cohen sin jurado, se espera que dure aproximadamente tres semanas y contará con testimonios de testigos, incluyendo el propio Perelman y un hombre de Brooklyn que hizo los marcos de las pinturas. También se espera la declaración de Jennifer Maas, química y experta en análisis científico de arte que testificará a favor de Perelman, y Marion Mecklenburg, conservador e ingeniero, quien declarará en defensa de las aseguradoras.

El testimonio de Griffin constituye parte de las pruebas del caso y es posible que se reproduzcan porciones de su deposición durante el juicio. La disputa de 410 millones de dólares surge de un incendio que comenzó en el ático de la finca de Perelman en los Hamptons, conocida como The Creeks, en septiembre de 2018. El incendio dañó la residencia y destruyó arte y muebles. Las aseguradoras pagaron más de 100 millones de dólares tras el incidente.

La famosa obra "Coloured Campbell's soup can" de Andy Warhol (Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann/archivo)

Andy Warhol en disputa

Sin embargo, las cinco obras en disputa, enmarcadas en vidrio y retiradas de la residencia sin señales iniciales de daño, no fueron incluidas en la reclamación de 2018, aunque el personal informó a las aseguradoras que estaban siendo monitoreadas. Las pinturas fueron colgadas de nuevo en The Creeks durante el verano siguiente.

Según el testimonio de un ejecutivo de Perelman, las pinturas estaban aseguradas por varias veces su valor de mercado para que pudieran ser reemplazadas por obras de calidad similar, independientemente de si el coleccionista planeaba venderlas. A diferencia de muchas pólizas de seguro que cubren únicamente el costo de la reparación, las pólizas de Perelman le permiten intercambiar obras de arte dañadas por su valor completo.

Por ejemplo, una de las pinturas en disputa, Campbell’s Soup Can de Andy Warhol, estaba asegurada por 100 millones de dólares a pesar de haber sido tasada en 12,5 millones de dólares en 2018, según un documento judicial.

Fuente: The Washington Post