De admirador a protagonista, Michael Cera brilla en la última película de Wes Anderson

Michael Cera, en su rol de tutor de la rica heredera que interpreta Mia Threapleton en "El esquema fenicio", estreno de este fin de semana en Argentina

Cuando se anunció que Michael Cera se uniría por primera vez al reparto de una película de Wes Anderson, la respuesta predominante fue: ¿No había participado ya en una película de Wes Anderson?

Cera y Anderson son tan afines en sensibilidad y estilo que uno podría imaginarse una filmografía falsa. Es, para un rincón erudito del mundo del cine, una pareja de actor y director tan destinada como Martin Scorsese y Robert De Niro -aunque El esquema fenicio sea (se comprueba por última vez) su primera película juntos. “Me acordaría si hubiera trabajado con Wes Anderson”, dice Cera. “Nunca habría dejado pasar la oportunidad”.

El esquema fenicio, que se estrena este fin de semana en Argentina, está protagonizada por Benicio del Toro en el papel del magnate internacional Zsa-zsa Korda, quien luego de toda una vida de estafas y explotaciones ha decidido convertir a su hija, una novicia llamada Liesl (Mia Threapleton), en la heredera de su patrimonio.

Michael Cera retratado en mayo de 2025 en el Festival de Cannes, cuando presentaron "El esquema fenicio"

Michael Cera interpreta a Bjørn Lund, el tutor noruego de Liesl. Y debido a las sólidas interpretaciones principales, no se podría decir que se roba el show, pero es sin duda una de las mejores cosas de El esquema fenicio -y eso es algo para una película que incluye a Tom Hanks y Bryan Cranston jugando poker–. Bjørn es entomólogo, lo que significa que Cera se pasa gran parte de la película con una corbata de lazo y un insecto en el dedo.

“Él mismo es una especie de insecto”, dice Cera con una sonrisa irónica en una entrevista realizada en el Festival de Cannes poco antes del estreno de El esquema fenicio. “Y se despoja de su piel y se convierte en su yo verdadero”.

Si su papel en El esquema fenicio parece que viene de lejos, es que lo es. Wes Anderson y Michael Cera se conocieron hace más de 15 años. El actor de 36 años, salía entonces de sus primeros éxitos en la comedia televisiva Arrested Development y las películas de adolescentes Superbad y Juno. Era un niño prodigio cómico de Ontario, Canadá, que destacaba incluso entre el reparto de Arrested Development cuando era adolescente y que había llamado la atención del director de Los excéntricos Tenenbaum y Viaje a Darjeeling.

Cera interpreta a Bjørn Lund, un entomólogo noruego, y aporta uno de los papeles más destacados de la película

“Fue algo organizado por un agente en Nueva York y fuimos a una especie de cóctel”, recuerda Anderson por teléfono. “También estábamos con Harvey Keitel. Así que éramos Harvey, Michael Cera y yo, una combinación totalmente inesperada. Pero me encantó. Durante años me he sentido como: ‘¿Por qué no hemos hecho ya algo juntos?’”.

Para Cera, el encuentro fue aún más memorable. “Recuerdo que me hizo mucha ilusión conocerlo”, dice. “Fue muy shockeante. Obviamente, era como una inspiración luminosa. Ha tenido un gran impacto en mi sentido del gusto en general. Descubrí sus películas cuando era adolescente y las veía una y otra vez”.

Alumno y maestro

Estuvieron a punto de trabajar juntos en una película antes de El esquema fenicio. Wes Anderson tenía un pequeño papel para Cera en Asteroid City, pero cuando su calendario de producción se retrasó, Michael Cera tuvo que abandonar por la proximidad del nacimiento de su primer hijo con su mujer Nadine. “Me preocupaba un poco haber perdido la oportunidad”, confiesa, “haber perdido la oportunidad de colarme”.

Benicio del Toro, Mia Threapleton y Michael Cera en una escena de "El esquema fenicio"

Pero aunque no trabajaron juntos hasta El esquema fenicio, desarrollaron una relación. El actor, que aspira a escribir y dirigir sus propias películas, enviaba guiones al director para que le diera su opinión. “Nos hicimos amigos”, cuenta Cera.

“En el caso de esta película, fue todo menos escrita para él”, dice Anderson. “En cuanto tuvimos la idea del personaje, él fue el tipo del que (el coguionista Roman Coppola) y yo empezamos a hablar. Creo que hablamos con él de ello antes de que hubiera guion ni nada”. “Parecía que ya había sucedido y encajó muy bien, fue algo natural”.

Las costumbres de Wes Anderson

Cera se adaptó rápidamente al estilo único de Anderson de hacer películas, en el que el reparto se aloja colectivamente en un hotel, empiezan la mañana maquillándose juntos y permanecen en el set de filmación sin remolques a los que retirarse. “Al principio, estás agotado”, dice Cera. “Al final del primer día, dices: ‘Ok, necesito desayunar más’”. A medida que avanzaba la producción, el actor se sentaba a menudo junto a Wes Anderson para verlo trabajar.

De izquierda a derecha: Michael Cera, Benicio del Toro y Wes Anderson en el estreno de "El esquema fenicio" en Cannes

Una característica muy notable de Bjørn es su acento noruego. Si hay algo más apropiado que Michael Cera en una película de Wes Anderson, podría ser Michael Cera haciendo acento noruego en una película de Wes Anderson. También es una parte que, en El esquema fenicio, tiene un toque de spoiler. Cera lo llama “una especie de representación alegre y juguetona de un acento, que no pretende ser un éxito”.

“Cuando se lo planteé, le dije: ‘¿Cómo deberíamos hacer este acento?’“, cuenta Cera. “Lo agarré un poco desprevenido. Creo que oye la película en su cabeza y quizá no se había dado cuenta. Era algo que tenía que calcular”.

Tal y como Anderson lo describe, Cera estaba decidido. “Yo, en cierto momento, estaba un poco reacio, en plan: ‘no sé si lo necesitamos’”, dice. “Él estaba como: ‘No, déjame enseñarte lo que voy a hacer’”.

Michael Cera destaca por su determinación y su interpretación de un acento noruego, elemento clave en su personaje

La determinación en el absurdo ha marcado desde hace tiempo las mejores interpretaciones de este actor. Aunque es una persona reservada que ha resistido todos los impulsos de hacerse con un smartphone, Michael Cera es notablemente intrépido cuando se trata de los momentos más incómodos. Es una seriedad de propósito que, ya sea cantando “These Eyes” en Superbad o saludando como Allen en Barbie, lo han convertido en el favorito de sucesivas generaciones. Incluso en una superproducción multimillonaria, puede ser hacer reír casi sin proponérselo.

“Siento que la mayoría de la gente no sabe que estoy en esa película. No en el mal sentido. Fue genial para mi disposición personal formar parte de ella”, dice. “Puedo decir que estoy en ella, pero puedo pasearme. No estoy ni cerca del centro de la película. No estoy en el póster, dicho así... (risas) Mi sobrino fue a ver la película con mi hermana. Después dijo: “Creía que el tío Michael iba a salir en esta película”. Fue bonito para mí”.

Michael Cera director

Justo antes del estreno de El esquema fenicio en Cannes, se anunció que Michael Cera, tras escribir un puñado de guiones entre los que se incluye una adaptación de Masters of Atlantis de Charles Portis, debutará como director con Love Is Not the Answer (El amor no es la respuesta), una película escrita por él que cuenta en su reparto con Pamela Anderson y Steve Coogan.

Michael Cera cuenta que durante el rodaje de "El esquema fenicio", se sentaba junto a Wes Anderson para verlo trabajar

“Tienes un poco más de control sobre tu destino si intentas crear algo, aunque sea difícil sacarlo adelante”, comenta. “Pero es mejor que estar sentado. Eres como un contratista contratado como actor, y eso es algo genial. Pero creo que muchos actores acaban convirtiéndose en directores frustrados por la cantidad de opiniones que tienes sobre el proceso.”

Puede que Michael Cera y Wes Anderson hayan tardado muchos años en formar finalmente equipo, pero podría haber llegado en el momento oportuno, justo cuando el actor está -ejem- mudando de piel. En cualquier caso, su colaboración sigue en marcha. Anderson ha contado con Cera para un anuncio que han rodado recientemente para la marca Mont Blanc. ¿Significa eso que forma parte oficialmente de la compañía?

“Eso depende de él”, dice Cera. “Yo nunca diría que no”.

Fuente: AP

[Fotos: TPS Productions/Focus Features vía AP; Scott A Garfitt/ Invision/ AP; Reuters/ Stephane Mahe; y Reuters/ Sarah Meyssonnier]