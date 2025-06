Chico Buarque se recupera tras una cirugía neurológica en Río de Janeiro

Gilberto Gil y Chico Buarque cantaron juntos "Cálice", el pasado domingo en Río de Janeiro (Foto: gentileza prensa Gilberto Gil)

Dos días después de su aparición en un show de Gilberto Gil en Río de Janeiro para interpretar la célebre canción “Cálice”, Chico Buarque fue sometido a una cirugía neurológica tras ser diagnosticado con hidrocefalia de presión normal (HPN).

De acuerdo con O Globo, la operación se realizó en la mañana del martes en el Hospital Copa Star, ubicado en Copacabana. El procedimiento, que tenía como objetivo reducir la presión intracraneal, fue dirigido por el neurocirujano Paulo Niemeyer y se extendió por aproximadamente una hora. La intervención se llevó a cabo sin complicaciones y, según la nota oficial de la asesoría del músico, Chico Buarque ya se encuentra en su habitación bajo observación postoperatoria, acompañado de su esposa, la jurista Carol Proner.

El médico responsable explicó que el artista ya se levantó de la cama y camina normalmente por la habitación, sin restricciones alimenticias. Las visitas, por el momento, se limitan a familiares cercanos, como su esposa e hijos, y se prevé que sea dado de alta este jueves.

Chico Buarque cumplirá 81 años el próximo 19 de junio (Foto: EFE/Jose Sena Goulão)

El especialista detalló que el diagnóstico se realizó durante un chequeo médico rutinario, donde se detectó un exceso de líquido en la cabeza que requería drenaje. Aunque el desequilibrio que presentaba el cantante era leve y compatible con su edad, la intervención se consideró necesaria para evitar posibles complicaciones a largo plazo, como afectaciones en el habla y los movimientos. “Tuvo un desequilibrio sutil, normal a esa edad. Podría perfectamente seguir con su vida así”, declaró Niemeyer.

A pesar de algunos otros problemas de salud, Chico Buarque se viene manteniendo normal en sus actividades cotidianas. El jueves anterior a la cirugía, jugó fútbol con su equipo Politheama, una tradición que mantiene desde hace años. A lo largo de los últimos años, el artista ha enfrentado otros procedimientos médicos: en 2021 fue operado de la columna por una estenosis del canal vertebral y en 2023 se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha debido al desgaste articular.

El diagnóstico de HPN se realizó en una etapa temprana, lo que permitió una intervención oportuna. Según explicó el equipo médico, la hidrocefalia de presión normal es una condición que puede pasar desapercibida en personas mayores, ya que sus síntomas pueden confundirse con los del envejecimiento. En el caso de Chico Buarque, el tratamiento buscó prevenir el deterioro de funciones motoras y del habla, que podrían haberse visto comprometidas si la acumulación de líquido no se hubiera tratado a tiempo.

Chico Buarque y su gran pasión más allá de la música y la literatura: jugar al fútbol. Aquí fotografiado en diciembre de 2019 en Guarema, estado de San Pablo (Foto: REUTERS/Amanda Perobelli)

La participación de Chico Buarque en el concierto de Gilberto Gil el pasado domingo fue especialmente emotiva, ya que ambos interpretaron “Cálice”, una canción compuesta en los años setenta que se convirtió en símbolo de la resistencia artística y política frente a la dictadura militar. En su aparición sobre el escenario, el músico y escritor carioca de 80 años mostró cierta lentitud al caminar sobre el escenario, lo que fue notado por los asistentes y compartido en redes sociales. Este episodio, que generó preocupación entre sus seguidores, antecedió a la operación.

El artista, que cumplirá 81 años el próximo 19 de junio, publicó en agosto de 2024 la novela Bambino a Roma, inspirada en su infancia en Italia cuando la familia Buarque vivió en Roma entre 1953 y 1960 (su padre, Sérgio Buarque de Hollanda, relevante historiador brasileño, fue invitado a impartir clases en la Universidad de aquella ciudad). El libro narra las aventuras de un niño en la capital italiana, explora temas como el descubrimiento, la amistad y las primeras experiencias amorosas, todo ello ambientado en un edificio bajo y amarillo, uno de los escenarios principales de la obra.

Chico Buarque cuando asistió a la ceremonia de entrega del Premio Camoes, el mayor de la literatura en habla portuguesa, el 24 de abril de 2023 en Lisboa (Foto: REUTERS/Rodrigo Antunes)

En uno de los pasajes más profundos de la novela, el protagonista describe la emoción de reencontrarse con la sala de visitas de su infancia, evocando recuerdos y sensaciones intensas: “...Rever la sala de visitas tal como era, sin quitar ni poner, me da un temblor en las piernas. Mis ojos se llenan de lágrimas al ver los frescos de la Capilla Sixtina en el papel tapiz de toda la sala. Cuando era niño, apenas me detenía en ese ambiente, nunca me senté en sus sofás de terciopelo y sus sillones rococó. Moría de miedo de esas figuras desnudas y semidesnudas, especialmente las del techo. El techo trae La Creación de Adán, y donde los dedos de Adán y Dios casi se tocan aún está fijada la cúpula de la lámpara que Nadine encendió. Ahora ella abre las ventanas, recoge vasos y ceniceros del suelo, pone botellas en las bolsas de basura y desaparece hacia dentro. Desde la puerta de entrada reconozco los laterales de la sala, que representan escenas de la vida de Moisés y de Jesucristo, y al fondo veo un vestigio del teléfono de pared marcando el papel tapiz que retrata el Día del Juicio Final. Si el resto del apartamento está igualmente preservado, a la izquierda estará el lavabo y frente a él el pasillo que lleva al despacho, a la puerta de la casa de Nerón y a los sucesivos cuartos hasta la cocina y el área de servicio. Sin embargo, no consigo avanzar más allá de ese umbral, no puedo cruzar el marco de la puerta abierta. Mi cuerpo oscila, retrocedo, me encuentro caminando hacia atrás. Siento que es mi madre quien me tira del cuello”.

En marzo, se informó que Bambino a Roma será adaptada al cine. Los derechos de la novela fueron adquiridos por Rita Buzzar, productora del largometraje Budapest (2009), también basado en una obra de Chico Buarque. La dirección estará a cargo de Miguel Faria Jr., quien ya realizó el documental Chico, artista brasileño (2015). Aún no se han seleccionado los actores para el filme, que contará con escenas rodadas en Roma el próximo año.