Milei y Villarruel: el origen del malestar

Al principio, tan lejos que ya casi no lo recordamos, el presidente Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel eran todo sonrisas. La distancia que hoy los separa al punto de no saludarse, sin embargo, viene de muy lejos. La periodista Valeria Cavallo, directora de Infobae, ya deslizaba algo en su newsletter A micrófono cerrado, que se recopiló en el libro digital El 2024 en off. Claves de un año decisivo.

Había pasado algo que no se podía eludir: Villarruel, siguiendo la ley, había convocado a la sesión del Senado que habilitaba el rechazo del mega DNU con el que Javier Milei ponía los cimientos del arranque de su gestión.

Eso estaba a la vista pero, a micrófono cerrado, Cavallo recogió los entretelones de esa decisión y las primeras pistas del deterioro de una relación fundante para el nuevo gobierno.

Aquí, ese texto, que se resignifica a la luz de lo que pasó desde entonces.

Otra vez la vice

Por Valeria Cavallo

La historia argentina parece no tener paz con las fórmulas presidenciales. No es necesario remontarse a los comienzos de la vida política nacional —aunque ahí ya había ejemplos—, solo con recordar la renuncia de Chacho Álvarez dejando solo a Fernando De la Rúa con el gobierno y con La Alianza o el voto no positivo de Julio Cobos contra Cristina Kirchner y la no convivencia gubernamental de ella con Alberto Fernández, a quién había elegido como presidente, alcanza. ¡Pero no! Ahora es el turno de Victoria.

En la actualidad pesa que la vicepresidenta fuera elegida por el presidente para integrar la fórmula y que sean miembros del mismo partido político junto a que estén transitando recién los primeros 3 meses de gobierno. Es decir, nada de eso hacía pensar en una crisis política, pero, sin embargo, la bomba explotó con la sesión convocada por Victoria Villarruel que habilitó el rechazo de la oposición al DNU de Javier Milei; decreto en el que sembró los pilares de su gestión.

¿Qué pasó? Eso mismo pregunté en la Casa Rosada y en el Congreso y acá te dejo algunas de las impresiones que recolecté.

En Balcarce se remontan a los primeros días del gobierno cuando la vice tenía la promesa del flamante presidente de hacerse cargo de las áreas de seguridad y defensa, de las cuales quedó rápidamente desplazada por los socios del PRO. Sin embargo, parece haber pasado una vida para que Villarruel quedase anclada en esa promesa incumplida. “Bueno, tal vez no le gustó que le bajara el sueldo”, se le escuchó decir a Milei en su despacho frente a los íntimos que intentaban comprender qué pasaba mientras hacían cientos de llamados a los legisladores y gobernadores en búsqueda de respaldo al DNU.

Los días en la Rosada fueron tan movidos y álgidos la semana pasada que hasta se supo que el presidente estaba molesto con uno de los hombres de su máxima confianza: Nicolás Posse, el jefe de Gabinete. “Lo tengo en capilla”, le confesó Milei a un interlocutor que pedía la intermediación del jefe de ministros para un tema puntual.

A 10 cuadras de la Rosada, en el despacho de la titular del Senado, la percepción de lo que pasaba era otra totalmente distinta. “Estos días estamos bajo un par de ataques de trolls y páginas fantasmas. No es extraño porque siempre hay de estas operetas. Pero estas son raras, coinciden con que hay una nueva cabeza de área digital en la Rosada. Pero más allá de eso es de muy mal gusto todo”, agregó el colaborador en referencia a los ataques que se concentraban en supuestas preferencias sexuales de la vice.

Lo cierto es que el fuego cruzado está. Milei dio varias notas periodísticas en las que evitó hacer referencia directa a Villarruel. “Está enojado, pero no quiere abrir otro frente, al menos públicamente”, aseguraron quienes lo escuchan a diario. ¡Hacia adentro está que trina!

Por su parte, Villarruel cerró aún más sus contactos políticos y casi que no responde a otras consultas de temas pendientes. “Tenemos a los veteranos de Malvinas a la espera de saber qué se hará para el 2 de abril y no tenemos respuesta alguna. No sabemos ni siquiera si será el mismo día u otro el evento que suele organizarse con la presencia del presidente”, se quejan desde fuera del Congreso.

Quienes conocen los tiempos políticos aseguran que no es ella la que no define, sino que la limita la falta de respuesta presidencial. “Se perdió el diálogo ahí. Karina (Milei) la dejó afuera del círculo íntimo hace rato, pero ella tenía trato directo con Milei. Ahora eso se enfrió también”, dicen casi en voz baja, sin terminar de admitir que el canal de comunicación está roto entre los integrantes de la fórmula presidencial.