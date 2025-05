Dos jóvenes directores de Chile y Colombia premiados en una prestigiosa sección de Cannes

Tráiler de "La misteriosa mirada del flamenco", de Diego Céspedes

La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por el chileno Diego Céspedes, ha sido galardonada con el máximo premio de la prestigiosa sección Una Cierta Mirada en el Festival de Cannes. Y por otro lado, Un poeta, del colombiano Simón Mesa Soto, se alzó con el premio del jurado en la misma sección.

La misteriosa mirada del flamenco, ópera prima de Céspedes, narra la vida de un grupo de mujeres transgénero que enfrentan una misteriosa enfermedad en un entorno hostil, donde la superstición y el miedo se entrelazan con la realidad del sida en los años 80. En el árido paisaje del desierto de Atacama, un pequeño pueblo minero se convierte en el escenario de una conmovedora historia que ha capturado la atención del mundo cinematográfico.

Imagen del afiche de "Un poeta", del director colombiano Simón Mesa Soto

Un poeta, tercer largometraje de Soto, sigue la vida de Óscar Restrepo, un poeta fracasado interpretado por el actor no profesional Ubeimar Ríos. La comedia, que refleja la idiosincrasia del mundo del arte, es un reflejo de las propias experiencias de Soto, quien casi renunció al cine en años recientes. En 2014, había ganado la Palma de Oro al mejor cortometraje por Leidi, consolidando su reputación en el ámbito cinematográfico.

El filme de Céspedes se desarrolla en un bar queer, un oasis de color y vida en medio del desierto, donde la pequeña Lidia, de 11 años, ha crecido rodeada de estas mujeres que la han acogido tras ser abandonada. En este contexto, la enfermedad, conocida como “la peste”, se cree que se transmite a través de la mirada, lo que convierte a los infectados en parias. El director chileno, de 30 años, explicó que su inspiración surgió de la lectura sobre el sida en su país, una época marcada por el prejuicio y el temor. Céspedes ya había presentado dos cortometrajes en Cannes, pero este largometraje marca un hito en su carrera.

El director chileno Diego Cespedes posa para la prensa antes de la proyección de su película "La misteriosa mirada del flamenco" en Cannes (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

Más premios en Cannes

El festival también reconoció a otros cineastas y actores. Los hermanos Tarzan y Arab Nasser obtuvieron el premio a la mejor dirección por Once Upon a Time in Gaza, una comedia negra ambientada en la Franja de Gaza entre 2007 y 2010. El galardón al mejor guion fue para Harry Lighton por Pillion. En cuanto a las actuaciones, Cléo Diara fue premiada en la categoría femenina por su papel en I Only Rest in the Storm, mientras que Frank Dillane recibió el reconocimiento masculino por su actuación en Urchin, dirigida por el actor Harris Dickinson.

Entre las películas que compitieron en Una Cierta Mirada se encontraban los debuts de Scarlett Johansson con Eleanor, The Great y Kristen Stewart con The Chronology of Water. El jurado de esta sección fue presidido por la realizadora británica Molly Manning Walker y contó con la participación del actor argentino Nahuel Pérez Biscayart.

Con información de: AFP y EFE