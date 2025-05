Bono llega a Cannes con temor por la guerra y una afirmación: “No necesitamos de los nacionalismos”

Tráiler del documental "Bono: Stories of Surrender"

Cannes está a un corto viaje desde la villa costera de Bono en Eze-sur-Mer. La compró junto con The Edge en 1993, y se dice agradecido con una costa que, según él, le dio una “adolescencia tardía”. “Puedo decirles que he dormido en las playas cercanas a aquí”, dice el cantante de U2 con una sonrisa. “Me he despertado bajo el sol”.

Sin embargo, eso no significa que el Festival de Cine de Cannes sea una experiencia particularmente familiar para él. Está aquí para estrenar el documental de Apple TV+ Bono: Stories of Surrender, que captura su espectáculo unipersonal. Antes de venir, la hija de Bono, la actriz Eve Hewson, le dio un consejo. “Me dijo: ‘Supera tus miedos y da todo de ti’”, comentó en una entrevista en un hotel cerca de la Croisette. “¿Qué tengo que dar? Da de ti y da tu gratitud por ser músico y por que te permitan estar en un festival que celebra a actores y narradores de otro tipo. Le dije: ‘De acuerdo, intentaré hacerlo’”.

Bono desfila delante de los fotógrafos antes del estreno del documental "Bono: Stories of Surrender" en el Festival de Cannes (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Además, señala que Cannes se fundó en medio de la Segunda Guerra Mundial como una alternativa al Festival de Cine de Venecia, controlado entonces por Mussolini. Dice que Cannes fue “diseñado para identificar a los fascistas”. Los cambios en las tectónicas geopolíticas ocupaban en gran medida su mente. Ha pasado gran parte de su vida como activista luchando por la ayuda a África y combatiendo el VIH/sida. El desmantelamiento de la agencia USAID por parte del expresidente estadounidense Donald Trump ha revertido gran parte de esos avances. “Lo que es irracional es disfrutar de la destrucción de estas instituciones de misericordia”, dijo Bono.

Bono: Stories of Surrender, un film en blanco y negro dirigido por Andrew Dominik, que se estrena el 30 de mayo, adapta el espectáculo unipersonal que, a su vez, surgió del libro de 2022, Surrender: 40 Songs, One Story. En la película, Bono muestra introspección y autoironía al reflexionar sobre la influencia formativa de su padre, el ascenso meteórico de U2 a la fama y cómo el ego y el trabajo social podrían estar relacionados. Lo llama “los altos cuentos de una estrella de rock baja”. Y, como en una reciente tarde soleada en Cannes, Bono se convierte en un seductor narrador.

El libro de memorias de Bono que dio lugar al documental estrenado en Cannes

—Has defendido durante mucho tiempo que la globalización saca a las naciones en desarrollo de la pobreza. ¿Qué opinas del reciente giro contra la globalización por parte de muchos países?

—Bueno, así es. La globalización fue muy positiva para los pobres del mundo. Eso, junto con el aumento en los niveles de ayuda, sacó a mil millones de personas de la pobreza extrema y redujo a la mitad la mortalidad infantil, avances notables en la calidad de vida para los seres humanos.

Pero también es justo decir que ciertas comunidades realmente pagaron el precio por ello, aquí en Europa, en Estados Unidos. Y no estoy seguro de que esas comunidades hayan recibido suficiente reconocimiento por soportar las tormentas que trajo la globalización. Así que entiendo cómo llegamos aquí, pero eso no significa que sea el lugar correcto donde estar.

El nacionalismo no es lo que necesitamos. Crecimos en una atmósfera muy cargada en Irlanda, lo que te hace sospechar del nacionalismo y de esos espíritus animales que se pueden agitar. Esto lo digo hablando de rendición, Stories of Surrender, en un momento en que el mundo nunca ha estado tan cerca de una guerra mundial en mi vida. Al principio me parece absurdo, un poco ridículo —aunque eso nunca me ha detenido en el pasado—, pero creo que está bien parecer ridículo en pos de estas ideas. Como la rendición, la no violencia, la paz.

El papa León XIV en el balcón central de la basílica de San Pedro del Vaticano: "Parece un papa", dice Bono (Foto: AP/Gregorio Borgia)

—¿Ya tienes alguna impresión del Papa León XIV?

—El nuevo papa, parece un papa. Eso ya es un buen comienzo. Apenas vi el otro día su primer mensaje, y estaba hablando de dejar de gritar, que a Dios podrían gustarle más los susurros. Pensé: “Esto podría ser interesante”. Yo soy más de gritar. Provengo del punk rock. Pero estoy aprendiendo a convertir ese grito en un susurro en esta película para alcanzar una intimidad.

—Las partes más emotivas de Stories of Surrender son cuando hablas de tu padre, quien murió en 2001. ¿Cómo han evolucionado tus sentimientos hacia él con el paso del tiempo?

—Bueno, la precisión de su menosprecio —”Eres un barítono que cree que es tenor”— es tan absoluta. Iba a llamar la obra *”El barítono que cree que es tenor”*. Está en mi mente porque él es la razón por la que canto.

Es una herida que nunca sanará, porque después de interpretarlo en el escenario todas esas noches —simplemente girando a la izquierda o derecha—, siempre lo amé, pero comencé a gustar realmente de él. Empezó a hacerme reír. Fue un regalo, además de la voz, lo que me dejó. ¿Me perdonaría por imitarlo en el Teatro di San Carlo, un lugar sagrado para los tenores? Probablemente no. Pero aquí estoy imitando a un actor, así que...

"Bono: Stories of Surrender" se estrena el 30 de mayo por Apple TV + (Foto: prensa Apple TV)

—Has pasado los últimos cinco años en algún tipo de autoanálisis. Primero el libro, luego el monólogo, ahora la película. ¿Por qué?

—Deriva de la misión. Sabía que tenía que escribir el libro. La obra fue para no tener que promocionar el libro de manera ordinaria, para que pudiera divertirme con él y representar a todos los personajes de mi vida. Pensé que era muy divertido. Entonces me di cuenta: “Oh, hay partes de ti que la gente no conoce. No van a los conciertos de U2 para reirse”. Pero esa es una parte de quién soy: la travesura, además de la melancolía.

Luego terminas haciendo una obra con muchas cámaras. Aparece Andrew Dominik, y me enseñó algo que realmente no entendía, pero mi hija sí: la cámara realmente sabe cuándo estás mintiendo. Así que, si quieres contar esta historia, más vale estar listo para quitarte la armadura. Te sentirás desnudo frente a toda la escuela, pero eso es lo que se necesita.

—Después de todo este proceso, ¿ganaste alguna nueva perspectiva sobre ti mismo?

—Basado en mi comportamiento de la última semana, la respuesta a esa pregunta probablemente sea: Debo esforzarme más. La falta de progreso del peregrino. Diría que entiendo un poco mejor de dónde vengo y que a dónde termine depende de cómo maneje eso.

He estado llamándolo el “salón de los espejos”, cuando intentas averiguar quién eres y quién está detrás del rostro. Entonces solo ves todos estos rostros devolviéndote la mirada, y todos son reales. La verdadera estrella de esta película es mi padre. Me cae mejor que yo mismo porque el humor se ha vuelto tan importante para mí. No es que todo deba ser una carcajada, pero hay una libertad. Las personas como yo podemos cantar sobre la libertad. Es mucho mejor serla.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunidos en Osaka, Japón, el 28 de junio de 2019 (Foto: Archivo REUTERS/Kevin Lamarque)

—Mencionaste anteriormente la amenaza creciente de una guerra mundial. Como alguien que ha cantado y trabajado por la paz, ¿todavía tienes esperanza?

—Hay una ministra de Albania que dijo algo que realmente se me quedó grabado. Dijo: “Si tienes una oportunidad de tener esperanza, es un deber moral porque la mayoría de la gente no la tiene”. Así que, sí, siento que encontraremos el camino para salir de esto. Este es un momento aterrador.

Creo que reconocer que podemos perder todo lo que hemos ganado es un momento de reflexión, pero quizás también de cambio de rumbo. Simplemente creo lo suficiente en las personas. Creo lo suficiente en los estadounidenses. Soy irlandés, no puedo decirle a la gente cómo votar.

Puedo decirte que un millón de niños muriendo porque sus sistemas de soporte vital fueron arrancados de la pared, con entusiasmo, ese no es el Estados Unidos que reconozco o entiendo. Aquí están en las líneas del frente de Europa. Estados Unidos entró y salvó el día. Irónicamente, también lo hizo Rusia. Más personas murieron de Rusia combatiendo a los nazis que en cualquier otro lado. Ahora pisotean sus propios recuerdos sagrados al pisotear a los ucranianos que también murieron en las líneas del frente. Creo que parte de eso es que la historia no lo reconoció.

Creo que hay integridad en el pueblo ruso. En mi opinión, necesitan cambiar a su líder. Creo que hay integridad en los estadounidenses. Lo resolverán. ¿Quién dijo que si les das a los estadounidenses los hechos, eventualmente tomarán la decisión correcta? Ahora mismo no están recibiendo los hechos. Piénsalo: una reducción del 70% en el VIH/sida, liderada por republicanos y seguida por demócratas. La mayor intervención médica en la historia de la medicina para combatir el VIH/sida ha sido descartada. Estábamos casi allí. Para un viajero espacial, es como llegar a Marte y decir, “No, mejor volvamos”. Es desconcertante para mí.

Fuente: AP