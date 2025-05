Tom Cruise pone puntos suspensivos al final de la saga “Misión: Imposible”

Misión Imposible: Sentencia Final, la próxima entrega liderada por Tom Cruise, presenta un nuevo tráiler.

Siempre iba a ser difícil para Tom Cruise superar su última premiere en el Festival de Cine de Cannes, la de Top Gun: Maverick en 2022, cuando ocho aviones de combate sobrevolaron la Riviera francesa, dejando estelas de humo rojo, blanco y azul para coincidir con los colores de las banderas de Francia y Estados Unidos.

En ese Cannes, su primer regreso al festival en 30 años, Cruise fue tratado como héroe salvador de una industria cinematográfica que apenas se estaba recuperando de la pandemia de Covid, y fue galardonado con una sorprendente Palma de Oro honoraria. Como era de esperarse, Maverick recaudó más de 1.000 millones de dólares a nivel mundial.

Volviendo esta vez para el estreno de su octava y, aparentemente, última participación como Ethan Hunt en Misión: Imposible - La Sentencia Final, Tom Cruise se veía menos como un héroe conquistador y más como una estrella de cine de 62 años, conmovido y agradecido, asimilando todo el momento.

Tom Cruise saluda a la salida de la proyección de "Misión: Impossible - The Final Reckoning", fuera de concurso en la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

La llegada de Cruise fue tratada como un evento de gran magnitud, con una orquesta de 40 músicos y un DJ tocando el tema de Misión: Imposible en vivo, algo altamente inusual para una alfombra roja de Cannes, mientras subía las escaleras con gafas de aviador. Hizo lo que suele hacer Tom Cruise: tomarse selfies con los fanáticos y recibir una ovación de pie al entrar al teatro, poniendo su mano en el corazón y diciendo en silencio “Gracias” a la multitud que lo aclamaba.

Y cuando el público volvió a ponerse de pie, aplaudiendo nuevamente en el momento en que aparecieron los créditos, parecía menos por la película en sí -que los críticos calificaron como “un caos divertido” y “desquiciada pero disfrutable” en reseñas variadas- y más por los años y años de sacrificio físico y temeridad gladiatoria del actor, todo para satisfacer a las audiencias y, tal vez, a su propia obsesión o pasión, o lo que sea que uno quiera llamarlo.

En cuanto a recientes despedidas en Cannes, Cruise se mostró menos emotivo que Harrison Ford en 2023, quien lloró al decir adiós a Indiana Jones a los 80 años, o que Martin Scorsese, quien estaba visiblemente emocionado durante la ovación de 10 minutos que recibió por Los Asesinos de la Luna ese mismo año, cuando también tenía 80 y reflexionaba sobre qué hacer con el tiempo que le queda.

Tom Cruise en el set de filmación de "Mission: Impossible - The Final Reckoning" (Foto: Paramount Pictures)

Cruise, que aparece semidesnudo en muchas partes de la película y haciendo sprints en el resto de ella, simplemente está avanzando hacia una nueva etapa. Sonrió y nuevamente puso su mano sobre el corazón durante la ovación de pie que duró cinco minutos, en la cual también había personas apresurándose a salir del teatro porque la película es muy, muy larga y comenzó muy, muy tarde.

El director Christopher McQuarrie le dijo a la audiencia que habían trabajado en esta película y en la anterior, Misión: Imposible - Sentencia Mortal, durante siete años, con interrupciones por la pandemia de Covid y las dos huelgas que sacudieron la industria. Habló sobre no encajar de niño, pero luego crecer y tener “mi propia figura de acción que está dispuesta a hacer prácticamente cualquier locura que yo le pida”. Y antes de pasarle el micrófono a Tom Cruise, elogió su “devoción insanamente inquebrantable hacia el oficio”.

“Solo estoy agradecido por 30 años de poder entretenerlos [con] esta franquicia”, dijo Cruise a la audiencia. “Y agradecido contigo, amigo mío”, añadió, dirigiéndose a McQuarrie, quien ha dirigido y coescrito las últimas cuatro películas de Misión: Imposible, así como Jack Reacher, otro thriller de acción protagonizado por Cruise.

El director Christopher McQuarrie toma una selfie con el elenco de "Mission: Impossible - The Final Reckoning" en la alfombra roja del Festival de Cannes (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

Cruise también insinuó que, aunque quizás no haga más películas de Misión: Imposible, él y “McQ”, como llama a McQuarrie, tienen planes para hacer muchas más películas llenas de acrobacias. El título, La Sentencia Final, suena bastante definitivo, pero Cruise esquivó hábilmente la pregunta cuando se le preguntó sobre el futuro de la franquicia en una sesión pública de preguntas y respuestas con McQuarrie ese mismo día. (“Solo quiero que todos la disfruten”, dijo). En la premier, giró hacia McQuarrie y dijo: “Espero hacer un montón de otro tipo de películas juntos. No puedo esperar.”

Los franceses aman a Tom Cruise

Aunque La Sentencia Final ya se había estrenado en Tokio, ningún lugar honra las películas como Cannes. Afuera del teatro, las primeras personas en la fila de “última hora” habían estado esperando 12 horas, en trajes de gala, por la mera posibilidad de que hubiera suficientes asientos vacíos para ellos. El primero en la fila, el estudiante de cine parisino Léonard Baraud-Mysko, de 20 años, ni siquiera era un gran fanático de Misión: Imposible; solo sabía que este era un gran momento que siempre recordaría.

Además, como todos en la fila, ama a Tom Cruise.

“Creo que ama su trabajo, y puedes sentirlo cuando ves una de sus películas, la pasión”, explicó Lucie Vittet, de 18 años, otra estudiante parisina de cine.

Los estudiantes franceses habían formado una alianza con seis estudiantes de la Universidad de Georgia, quienes estaban en el sur de Francia en un programa de estudios de verano en el extranjero. Como el equipo improvisado de la película, se cuidaron mutuamente, asegurándose de que sus nuevos amigos no perdieran sus lugares en la fila. Y, al igual que Ethan Hunt, lo hicieron mientras realizaban una prueba de resistencia física castigadora, todo por tres razones: Cruise, Cruise, Cruise.

Tom Cruise desató el fervor de sus fans al llegar a la proyección de "Mission: Impossible - The Final Reckoning" en Cannes (Foto: REUTERS/Manon Cruz)

“Aún creemos que va a bajar en helicóptero”, dijo Tyler Tran, de 21 años, un estudiante de la Universidad de Georgia, quien también bromeó diciendo que estaban en una “Misión: Posible”, ya que parecía bastante probable que lograran entrar.

“¡Tom Cruise es una leyenda!” dijo Keavan Cole, de 20 años, mientras otros estudiantes de Georgia gritaban en acuerdo, a pesar de que su admiración por él está un poco empañada por su afiliación a la Cienciología. “Hay personas peores en Estados Unidos ahora mismo”, añadió Tran.

Para los estudiantes, la franquicia ha existido desde antes de que nacieran. “Es realmente nostálgico si la has estado viendo con tus padres toda tu vida”, dijo Isabelle Rubendall, de 19 años. También sentían un deber particular, una misión, por así decirlo, como estadounidenses para celebrar a la realeza de Hollywood en Francia. “Muy patriótico en ese sentido”, dijo Bridget Mills, de 21 años.

(Cuando lograron entrar, Tran dijo que estaba tan agotado que se quedó dormido durante 20 minutos, y el personal del teatro lo regañó por beber agua del lavabo del baño. Pero valió totalmente la pena).

"Misión: Imposible - La sentencia final" se estrena en Argentina el jueves 22 de mayo

Tom Cruise héroe de acción insuperable

Cruise pasó las horas previas a la película compartiendo lecciones de vida, cuando se unió a McQuarrie durante una sesión de preguntas y respuestas en el escenario promocionada como la clase magistral del director. Hablaron de su amor por las películas mudas, evidente en las casi mudas escenas de acrobacias de la nueva película, incluyendo una en un submarino sumergido lleno de torpedos flotantes que cae por un acantilado, y otra en la que Cruise pelea contra los villanos mientras cuelga del ala de un biplano. También hablaron de su visión compartida del entretenimiento como arte, y de su deseo de hacer películas que transmitan sus mensajes al mayor número de personas posible.

Cuando se le preguntó sobre el miedo, Cruise dijo que lo considera una emoción importante y estimulante, y que da la bienvenida al fracaso porque es cuando más se aprende. “Las personas pueden quedar paralizadas al tomar decisiones”, dijo Cruise. “Y le digo a todo el mundo: es mejor haberlo intentado que simplemente quedarse aquí deseando haberlo hecho. … Sigan creando. No pidan permiso para hacerlo. Solo háganlo.” (Esa secuencia del submarino, por cierto, se filmó en una sala de acero giratoria que sumergieron en un tanque de 8,5 millones de litros, y nunca tuvieron la oportunidad de probarla. Todo salió mal y tuvieron que improvisar, explicaron. Lo que ves en la película es exactamente lo que filmaron).

La mayor lección de McQuarrie, sin embargo, podría ser que nunca debes mostrarle a Cruise un video de TikTok de un temerario haciendo algo arriesgado. McQuarrie “imprudentemente” le mostró a su estrella un video, pensando que a Cruise le parecería gracioso, “y él dijo: ‘Yo podría hacer eso’”, relató el director. Y así fue como la secuencia culminante de Ethan Hunt caminando sobre el ala de un biplano terminó en la película.

McQuarrie continuó: “A menudo me preguntan: ‘¿Tom sugiere algo a lo que yo diga que no?’ No. ¿Lamento haberle sugerido muchas cosas a Tom? Sí”.

Tom Cruise como Ethan Hunt en la ya famosa escena de "Mission: Impossible - The Final Reckoning"

Así que, de alguna manera, TikTok es responsable de que Cruise haya volado en gravedad cero, a más de 3 mil metros sobre Sudáfrica, mientras un preocupado McQuarrie lo filmaba desde un helicóptero.

Una vez que sales de la cabina, explicó McQuarrie, es como pisar otro planeta. El viento te golpea a 225 kilómetros por hora proveniente de la hélice, y es casi imposible obtener oxígeno porque las moléculas en el aire están muy dispersas. Doce minutos allí equivalen a dos horas en el gimnasio.

En una de las tomas, Cruise se exigió tanto que estaba tan agotado que no podía levantarse del ala, en pleno vuelo. “Estaba tumbado en el ala del avión, con los brazos colgando sobre el frente del ala. No podíamos saber si estaba consciente o no”, dijo McQuarrie. Entonces, el piloto indicó que solo quedaban tres minutos de combustible.

No sabían si Cruise estaba gravemente herido o no, y no podían aterrizar el avión con él todavía en el ala. Pero, al igual que Ethan Hunt, se levantó justo a tiempo, metió la cabeza en la cabina para reponer su oxígeno y luego se impulsó dentro de la cabina para que pudieran llegar al suelo. “Nadie en el mundo puede hacer eso excepto Tom”, dijo McQuarrie.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: prensa Paramount Pictures]