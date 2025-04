Una bala, una mentira, un silencio: así arranca la nueva temporada de “The Last of Us”

The last of us, segunda temporada. Sigue la historia. (HBO/Max)

El hecho de que la primera temporada de The Last of Us terminara en la dirección opuesta a un cliffhanger -uno de esos finales que crean suspenso- da cuenta del terreno narrativo poco común que la serie ha elegido recorrer. Ellie (Bella Ramsey), la adolescente descarada que el contrabandista Joel (Pedro Pascal) tenía la tarea de llevar a un laboratorio de los Fireflies en Salt Lake City al inicio de la serie, le pide a Joel que jure que su historia sobre cómo escaparon es verdad. Joel lo jura. Ella dice que está bien, pero parece preocupada. Fin de los créditos.

The Last of Us Por Varios autores eBook $ 9,99 USD Comprar

Para una serie basada en un videojuego en el que una epidemia de cordyceps convierte a los humanos en zombis fúngicos, ese momento final —que, en televisión, típicamente abre camino a la siguiente temporada— es sorprendentemente tranquilo y 100 % libre de hongos. Los conflictos son más interpersonales que existenciales. La tensión, si es que la hay, proviene del hecho de que ambos protagonistas están mintiendo.

Esa es una conclusión intrigantemente modesta para una temporada que cubrió el colapso del mundo tal como lo conocemos. Sugiere que la nueva temporada se centrará en la delicada cuestión de si Ellie cree o no en la mentira de Joel, y las repercusiones si no lo hace. Eso podría parecer un poco extraño o miope, al menos al principio. El vínculo que Ellie desarrolló con Joel a lo largo de la primera temporada fue, sin lugar a dudas, importante, pero parece raro que su dinámica —por mucho que signifiquen el uno para el otro— tenga más peso que las preguntas sobre la supervivencia de la humanidad.

Ese desajuste entre los sentimientos personales y las cuestiones más universales es, más o menos, de lo que trata la segunda temporada, que cubre partes de The Last of Us Part II, el juego que Neil Druckmann y Halley Gross coescribieron como una secuela de The Last of Us.

Pedro Pascal, en la segunda temporada de "The last of us". (HBO/Max)

La nueva entrega, que se estrena este domingo 21 en HBO, retoma cinco años después de esa cargada conversación entre Ellie y Joel. Ahora, la pareja está a salvo viviendo en Jackson, Wyoming, donde Tommy (Gabriel Luna) y su esposa, Maria (Rutina Wesley), están al mando de una comunidad funcional y democrática. La estabilidad ha otorgado a los dos protagonistas, quienes se unieron a través del trauma y los desastres, suficiente espacio y calma para que la mentira de Joel fermente. Ellie, ahora con 19 años, se ha mudado de su casa al garaje. Tanto ella como Joel (que ya está en sus 60 años) patrullan ocasionalmente el perímetro buscando “infectados”, pero rara vez están juntos. Ellie, cuya inmunidad al cordyceps sigue siendo un secreto, pasa tiempo (y caza infectados) con personas de su misma edad, incluido su entrenador, Jesse (Young Mazino), uno de los futuros líderes prometedores de la ciudad, y su intermitente novia Dina (Isabela Merced).

La angustia de Joel por la creciente distancia entre ellos es tal que incluso intenta ver a una terapeuta, interpretada por la incomparable Catherine O’Hara. Que ella deteste a Joel —e intercambie asesoramiento por intoxicantes— es irrelevante (aunque es un gran placer ver a O’Hara descuidar, de manera casual, los principios básicos de su profesión). La introspección es un lujo, y The Last of Us reabre en un mundo ligeramente menos desesperado, un espacio donde existen psicólogos y la violencia es más una decisión que una necesidad.

Esa frágil paz resulta preciosa pero asediada; Jackson funciona como un asentamiento fronterizo. Las paradojas de la segunda temporada están fuertemente influenciadas por la experiencia de Druckmann al crecer en Israel. (Druckmann cocreó la serie junto a Craig Mazin). Al discutir su inspiración para TLOU Part II (el juego), habló sobre ver imágenes de dos soldados israelíes siendo linchados en 2000, queriendo destruir a los responsables, y —algún tiempo después— sintiéndose “sucio y culpable” por albergar pensamientos tan asesinos. “Llegué a esta idea emocional de: ¿podemos, a lo largo del juego, hacerte sentir ese odio intenso que es universal, de la misma manera que el amor incondicional es universal?”, dijo Druckmann. “Ese odio que las personas sienten tiene el mismo tipo de universalidad. Odias a alguien tanto que quieres que sufra al nivel que te hicieron sufrir a ti o a alguien que amas”.

The last of us, la intensidad de la segunda temporada. (HBO/Max)

Es difícil decir si la serie logrará esto (no he jugado el juego). Mazin y Druckmann están dividiendo TLOU Part II en múltiples temporadas, y esta temporada —en comparación con la anterior— se siente incompleta. Tiene la sensación parcial, truncada, de una Parte I. El mundo fuera de Jackson está apenas esbozado; si bien brevemente conocemos algunos personajes que serán importantes más adelante, incluidos Isaac (Jeffrey Wright) y Mel (Ariela Barer), sus roles (y las funciones e ideologías de varios otros grupos) permanecen nebulosos.

Jackson, en contraste, está perfectamente claro. Lo mismo sucede con el papel de Ellie dentro de él. Se está entrenando arduamente, exigiendo más responsabilidades, y disfrutando mucho más de su trabajo como francotiradora y defensora que de ser miembro de la comunidad. Si sientes un leve malestar ante el deleite que muestra al disparar y mutilar a infectados lejanos, es la serie preparándose para potenciar el malestar que muchos sentimos en el final de la primera temporada.

The Last of Us siempre ha tenido como objetivo resensibilizar a los espectadores ante la violencia incrustada en muchas historias de apocalipsis (y zombis). La masacre de Joel en el hospital al final de la primera temporada podría haberse filmado como una impresionante secuencia de acción. No fue así. Sin embargo, es larga, fea y está llena de evidencia directa e irrefutable de que el héroe moralmente gris que apoyabas es un tirador masivo terriblemente eficaz. Su decisión de rescatar a una niña a la que aprendió a querer se reformula como terriblemente egoísta además de amorosa; al salvar a una persona que valora, también priva a toda la humanidad de su última esperanza para una cura.

"The last of us" se basa en un videojuego.

Las preguntas que dejó la decisión de Joel fueron, en gran parte, filosóficas en la primera temporada. En esta, son prácticas. La secuela del primer juego se niega, famosamente, a tratar a las bajas de videojuegos como personajes secundarios al insistir en que (algunas de) las personas que los jugadores matan casualmente tienen redes y amores propios, y pueden desear venganza. La masacre de Joel en Salt Lake City podría ser teóricamente justificable en base a que adoraba a Ellie y los Fireflies la iban a matar sin su consentimiento. La serie toma esa lógica, que los espectadores probablemente acepten con incomodidad, y demuestra que funciona igual para el otro lado. Entra Abby (Kaitlyn Dever), la principal antagonista de Ellie en el juego y en esta serie.

No diré mucho más sobre Abby para evitar revelar puntos de la trama, pero también porque su presencia esta temporada es bastante marginal (lo cual es decepcionante). La temporada cumple las promesas que hizo el final de la primera temporada al enfocarse en complejas dinámicas interpersonales. Gran parte de la historia gira en torno a la evolución de la relación de Ellie con Dina y Jesse (Mazino, a quien tal vez conozcas de Beef, está excelente) y su enfado con Joel por haberla rescatado. Al salvarle la vida, le privó de un sentido de propósito que ella necesita desesperadamente.

The Last of Us desentraña con ternura cómo esa necesidad de propósito se convierte en un problema, pero esta no es una temporada perfecta. En realidad, no se siente como una temporada; tantas cosas permanecen poco claras, sin desarrollar o sin explicar, que el final se siente más como una pausa que una conclusión (aunque el punto en el que la historia se detiene tiene sentido ahora que he leído sobre hacia dónde eventualmente va la historia del juego). Incluso el hongo, a pesar de algunas batallas espectaculares, parece un poco fuera de lugar. Pero, si esta hubiera sido una temporada de 14 episodios, estos siete probablemente serían una muy buena preparación para los ambiciosamente experimentales y legendarios desarrollos narrativos del segundo juego, la mayoría de los cuales están por llegar.

* The Last of Us se estrena el domingo 21 por la noche en HBO y Max, con episodios posteriores transmitiéndose semanalmente.

(Fuente: The Washington Post)