“Rumbo a peor”: la obra de Beckett me llevó al borde y ahí entendí lo que debía hacer

Pablo Finamore, en "Rumbo a peor".

Encontrarse con Rumbo a peor, de Samuel Beckett, es una oportunidad para recuperar el asombro. Abrir los ojos así, a cada respiro un poco más, hasta romper los hábitos de la percepción. Eso extraño, eso. Que entender puede ser una condena y no entender una puerta que se abre.

Rumbo a peor te piensa y te estremece. Es un acontecimiento del cuerpo y del pensamiento. Un encuentro físico con las ideas. Un 6 de abril de 2018, 50 años después de la muerte de mi madre, casualmente mi cumpleaños 50, el teatro nunca es sin azar, una amiga me regala Pequeño manual de inestética, de Alain Badiou y allí, en el capítulo 9, analiza Rumbo a peor. Y yo, que acababa de enamorarme, me enamoré otra vez.

De la poética de la lengua, de la tonalidad filosófica, de la penumbra del vacío, donde la conciencia toma conciencia de la conciencia. Un sistema de pensamiento que se despliega en un dispositivo mínimo con cuatro temas conceptuales centrales: el decir, el ser, la existencia y el pensamiento. Y entonces concretamente el texto de Beckett. Donde el deseo me hace leerlo en voz alta y claro, en español no. Entonces el original en inglés. Música. Reduce el idioma a un mínimo indispensable. Inventa palabras. Lo traduzco al castellano, al argentino. Palabra por palabra, frase por frase, párrafo a párrafo, parte a parte. Diciéndolo. Razonándolo. Tiene una lógica demoledora. Pasándolo por el cuerpo y el pensamiento. Abril. Mayo. Junio. Julio. Todos los días. Seis horas. A veces más. A veces menos. La obra me lleva en bicicleta. Aún, Decir aún. Se dirá aún. Tan mal que peor aún. Hasta de ninguna manera aún. Gracias María. Badiou. Beckett. Por estás lágrimas.

Y entonces concluyo, llego al final de la traducción. Llego al colapso final del lenguaje. Hasta el umbral del silencio. Y entonces pienso en Facundo Ramírez. Ese es mi director. Y ama a Beckett y se entusiasma y se enamora y propone y ensayamos y vuela, vuelo, volamos juntos. El azar, la vida, nos detiene y ya no puedo volver a comenzar. Pandemia. Salimos de la pandemia con Olvidate del matadero, que hicimos con Claudio Martínez Bel y Adriana Yasky. Y más teatro. Pero siempre, siempre, volvía a Rumbo a peor y cada vez el magnetismo actuaba.

Un día me decido y Adriana me ayuda a gestionar los derechos de autor. Nos dan los derechos. Y entonces otro mejor peor buen día, seis años después, la abracé otra vez. El momento era este. Una duda aceleró el proceso de asimilar el texto. Cuando digo asimilar quiero decir hacerlo propio, saberlo entero. La duda fue ¿podré? Intentar de nuevo. Fracasar de nuevo. Fracasar mejor.

No me quedé tranquilo hasta lograrlo. Dividí la obra en 9 escenas y 81 párrafos. Y, para que todo fuera orgánico lo fui haciendo poniendo el cuerpo, en mi hogar, escuchando el silencio de la noche, con una lámpara dando luz en la penumbra, desplegaba las cuestiones de Rumbo a peor sobre una mesa de madera. Ayudándome con las manos a plantar las escenas. En la penumbra del vacío poco a poco. Luego fueron varios escenarios. La mesa de madera, una ratona y una banqueta. Y al circular por el espacio me vi reflejado en el vidrio de la puerta del balcón. Me empecé a ver. Ver para ser visto. Mal visto. Y lo desarrollé. Nunca sin azar.

Y vuelvo de nuevo a lo que nunca envejeció. El teatro te piensa. Rumbo a peor te posee. Lamenté muchísimo que ya con Facundo no pudo ser porque se nos cruzaron los tiempos. Y por los tiempos era imposible encontrar otra dirección. Primero el abismo, pero enseguida me di cuenta que ya la estaba dirigiendo yo. El protagonista es un director de acción. Se crea a sí mismo. Se constituye en la misma construcción. Y para construir se sumaron Leandra Rodríguez y Nicolás Diab, con quienes armamos un equipo integral técnico y creativo para la concepción, investigación y desarrollo de todo el trabajo Rumbo a peor con la producción ejecutiva de Adriana Yasky.

"Rumbo a peor", la intensidad

El movimiento se demuestra andando y acá andamos. Superando lo imaginario de la trama. Beckett se orienta en lo real del lenguaje, en un proceso de deconstrucción hasta llegar a un grito, un silencio, una imposibilidad de decir, de hacerse entender, con tendencia al balbuceo y al silencio, pero siempre para volver a decir, de cara a lo peor hasta que haga reír. Hay un gran significado filosófico y existencial en este texto. Pero también las palabras significan lo que dicen, son lo que son en sí mismas y poseen un impacto inquietante y cautivador que te lleva a un viaje asombroso, a un lugar muy extraño dentro de tu mente.

Obviamente el amante de teatro no debería perderse una obra de Beckett. Lo mismo quienes pertenecen al campo de filosofía y letras. Pero más allá de cualquier intelectualidad, la obra ofrece una descomunal dosis de asombro. Como la anécdota de las lavanderas que supieron apreciar la obra de Van Gogh cuando el establishment del mundo de la pintura lo despreciaba. No se necesita ser un académico ni un intelectual para apreciar la obra de Beckett, solo hace falta estar dispuesto a la propia capacidad de asombro.

Rumbo a peor es para quienes tengan ganas de experimentar lo asombroso y maravillarse. Los tiempos se dieron después de 7 años exactos. Porque estrenamos el 6 de abril de 2025. Otra vez el azar. En el maravilloso Moscú teatro. Los domingos a las 20hs. Les esperamos para compartir. La esperanza es vincular.

“Rumbo a Peor. Worstward Ho!”

Una obra de Samuel Beckett - Traducción de Pablo Finamore

Actuación: Pablo Finamore

Diseño de iluminación: Leandra Rodríguez

Diseño de sonido: Nicolás Diab

Producción ejecutiva: Adriana Yasky

Dirección: Pablo Finamore

Duración del espectáculo: 60 minutos

Funciones: Domingos 20 hs. Moscú Teatro - Ramírez de Velasco 535 - Compra online: www.alternativateatral.com Entrada general $18.000