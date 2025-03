Las canciones de James Taylor serán la base de un próximo musical de teatro, “Fire & Rain”

James Taylor colabora con Tracy Letts y David Cromer en la creación de un musical basado en su obra. "Fire & Rain" de 1970 será el eje del musical

Alicia Keys, Dolly Parton y Neil Diamond: hagan espacio. El próximo ícono musical que convertirá sus canciones en un musical de teatro será James Taylor.

Las canciones de Taylor serán la base de Fire & Rain, un musical anunciado el lunes, que está en desarrollo con una historia escrita por el dramaturgo y actor Tracy Letts y dirigido por el ganador del premio Tony, David Cromer.

“Fire and Rain” es una de las canciones más icónicas de Taylor, lanzada en 1970 en su segundo álbum, Sweet Baby James. Alcanzó el número 3 en la lista Billboard Hot 100. Otros éxitos incluyen “You’ve Got a Friend” y “How Sweet It Is”.

No se reveló un cronograma sobre cuándo se presentará por primera vez Fire & Rain.

James Taylor ha sido elogiado con seis Grammy y múltiples reconocimientos históricos en la industria musical

Taylor ha ganado seis premios Grammy y es miembro tanto del Salón de la Fama del Rock & Roll como del Salón de la Fama de Compositores. Es el primer artista en tener un álbum en el Top 10 de Billboard en cada una de las últimas seis décadas.

Letts ganó un premio Pulitzer y un premio Tony por escribir August: Osage County, y sus otras obras incluyen Bug, Killer Joe, Superior Donuts y The Minutes. Cromer ha dirigido dos de las obras de Letts: Bug y Man from Nebraska.

Taylor se une a una lista creciente de artistas musicales que han recurrido al teatro.

Parton está escribiendo nuevas canciones para acompañar algunos de sus éxitos pasados y coescribiendo una historia teatral inspirada en su vida para un musical que espera llevar a Broadway en 2026. Diamond, Keys, Michael Jackson, Carole King y Gloria y Emilio Estefan ya tienen musicales biográficos en Broadway.

Taylor se unirá a luminarias del pop y el rock como Elton John, Cyndi Lauper, The Go-Gos, Sting, Alanis Morissette, Dave Stewart, Edie Brickell, Trey Anastasio, David Byrne y Fatboy Slim, así como Bono y The Edge, todos con partituras en Broadway.

Fuente: AP.

Fotos: Charles Sykes/ Invision/ AP File; Reuters/ Leah Millis.