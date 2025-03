La Semana de la Francofonía llega a Buenos Aires con cuatro días de cine, música y literatura

La Semana de la Francofonía se realiza del jueves 20 al domingo 23 de marzo en el Palacio Libertad - Centro Cultural Domingo F. Sarmiento de Buenos Aires

Durante cuatro días, la ciudad de Buenos Aires se convertirá en un punto de encuentro para la cultura francófona con una agenda de actividades que abarcan la música, el cine, la literatura y la gastronomía. Del jueves 20 al domingo 23 de marzo, las embajadas francófonas en Argentina, en colaboración con el Institut français d’Argentine y la Alianza Francesa de Buenos Aires, organizarán una serie de eventos destinados a destacar la riqueza lingüística y cultural de los países de habla francesa.

La semana de la Francofonía cuenta con la participación de trece países que comparten un fuerte compromiso con el idioma: Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Francia, Haití, Líbano, México, Rumania, Eslovaquia, Suiza y Túnez. A través de su colaboración, buscan promover los valores fundamentales de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF): la paz, la democracia, los derechos humanos y la solidaridad.

Múltiples expresiones artísticas

El jueves 20 de marzo, el Palacio Libertad será el escenario de la apertura oficial con un concierto que reunirá a artistas de diversas procedencias. Entre ellos, la cantante canadiense Sandra Le Couteur, el dúo argentino-canadiense Les Manivelles, el solista belga Alexandre Deschamps, la artista haitiana Merlanda Kenla Charles y el grupo francoargentino París Paraná ofrecerán un espectáculo que refleja la riqueza musical de la lengua francesa.

Representantes de las embajadas de Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Francia, Haití, Líbano, México, Rumania, Eslovaquia, Suiza y Túnez, impulsores de la Semana de la Francofonía en Buenos Aires

A lo largo de la Semana de la Francofonía, el centro cultural Domingo F. Sarmiento albergará una variada programación que incluirá espectáculos de danza folclórica con la participación de Firqat Tannourine (Líbano) y Krivan (Eslovaquia), así como proyecciones cinematográficas de varios países, entre ellos Canadá (Karnaval, No Fish Where to Go), Haití (Antenor Firmin: Entre l’Épée et la Plume), Bélgica (La Fiancée du poète), Rumania (Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé) y Suiza (Le procès du chien).

En el ámbito literario, se llevará a cabo una lectura performativa titulada La vie par écrit y se presentarán libros, entre ellos La Traversée des oubliés del escritor haitiano radicado en Argentina Maxonley Petit y “Argentina es también mi país”: René Goscinny en Buenos Aires. Además, habrá un espacio dedicado a los estudiantes francófonos, con una conferencia sobre oportunidades de estudio en países de habla francesa.

Un espacio de diálogo intercultural

Con más de 320 millones de hablantes de francés en el mundo, la Francofonía se ha consolidado como un espacio de intercambio no solo lingüístico, sino también educativo y económico. Este evento busca resaltar ese carácter integrador y fomentar el diálogo entre culturas.

Los ciudadanos francoparlantes están distribuidos en más de 50 países de África, Europa, América y Asia. Francia, Canadá (Quebec), Bélgica y Suiza son algunas de las naciones donde el francés es lengua oficial, mientras que en África, países como Senegal, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo lo utilizan ampliamente debido a la herencia colonial. La Organización Internacional de la Francofonía (OIF) promueve el uso del idioma y la cooperación entre sus miembros.

La semana de la Francofonía en Buenos Aires tiene una programación de música, cine y literatura

Francofonía: programación completa

Jueves 20

Cine: Nul poisson où aller, de Nicola Lemay y Janice Nadeau (cortometraje); Karnaval, de Henri Pardo. 15,30 a 17,45 hs. - Sala Manuel Antín.

Conferencia sobre los estudios en Francofonía. Charla sobre estudios superiores en países francófonos con representantes de Bélgica, Francia, Rumania y Suiza.18,30 a 19,30 hs. - Auditorio 513.

Celebración de la Francofonía. Apertura oficial. Artistas invitados: Chorale Lyrique de Buenos Aires (Argentina), Alexandre Deschamps (Bélgica), Les Manivelles (Francia/Argentina), París Paraná (Francia y Argentina), Sandra Le Couteur (Canadá), Merlanda Kenla Charles (Haití). 20 a 22 hs. - Auditorio Nacional.

Viernes 21

Cine. Antenor Firmin: Entre l’Épée et la Plume, de Arnold Antonin. 16 a 18 hs - Sala Manuel Antin.

Cine. La Fiancée du poète, de Yolande Moreau. 18 a 19:45 hs - Sala Manuel Antín.

Danza. Firqat Tannourine: Orgullo libanés en Argentina Bajo la dirección de Sandra Salinas, el ballet del Club Libanés de Buenos Aires representa con pasión y orgullo la cultura libanesa con un espectáculo que destaca sus danzas tradicionales, llenas de fuerza y energía. 18:30 a 19:30 hs. - Plaza seca.

Charla. ”Argentina también es mi país”: René Goscinny en Buenos Aires. La editoral Libros del Zorzal invita a recorrer el universo de René Goscinny, el creador de Asterix, El pequeño Nicolás y otros reconocidos personajes. 19 a 20 h - Sala 513.

"La fiancée du poète" (2024), de Yolande Moreau

Sábado 22

Danza. Conjunto de danzas Kriváň Bajo la dirección de Joselyn Mendoza, el conjunto Kriváň presenta un repertorio de danzas tradicionales eslovacas. 16 a 16:45 hs. - Plaza seca.

Cine. Le procès du chien, de Laetitia Dosch. 16:30 a 18 hs. - Sala Manuel Antin.

Lectura performática + Música. La vie par écrit: Laura Alcoba, Mäissa Bey y Maryse Condé. Un viaje poético y musical por textos de tres grandes autoras francófonas, con la escritora Mónica Chiesa y a la cantautora Denise Sciammarella y orquesta. 18:30 a 19:30 hs. - Sala Federal.

Danza. Katalyseur, de Compagnie La Mangrove. Proyecto de danza y música a cargo de Carolina Orozco Triana, Lisa Ponin y Naomi Yengagessi. 18:45 a 19:30 hs. - Terraza del Auditorio Nacional.

Domingo 23

Charla. La Traversée des oubliés, de Maxonley Petit. El escritor haitiano Maxonley Petit presenta su libro junto con la Dra. Gnandy Chavera Asprilla, médica psiquiatra especialista en estudios afrolatinoamericanos y del Caribe. En La Traversée des oubliés, Petit abre su voz y la de varios compatriotas migrantes haitianos, para contar el desafío y el drama que implica dejar el país de origen y arribar a un lugar totalmente ajeno por idiosincrasia, hábitos, formas de vinculación y subsistencia, en busca de un presente mejor. 18:30 a 19:30 hs. - Auditorio 513.

* El concierto de apertura en el Auditorio Nacional requiere reserva de entradas, que pueden gestionarse en la página web del Palacio Libertad, hasta agotar el cupo disponible. El resto de las actividades no requieren reserva ni retiro de entradas: el ingreso será por orden de llegada, hasta agotar en cada caso la capacidad de la sala.