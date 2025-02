Los Óscar son más globales que nunca pero la competencia de “película internacional” está rota

La academia cinematográfica permitió a países como Bután presentar filmes internacionales por primera vez en los Oscars

Para muchos cineastas, los Oscars son un sueño inalcanzable. Pero no porque piensen que sus películas no sean lo suficientemente buenas.

El director iraní Mohammad Rasoulof, por ejemplo, sabía que en su país natal era más probable que lo encarcelaran que enviaran su película a los Premios de la Academia. Irán, al igual que algunos otros países como Rusia, tiene un organismo oficial gubernamental que selecciona su candidatura al Oscar. Para un cineasta como Rasoulof, que ha desafiado valientemente las restricciones de censura de su país, eso hacía que los Oscar fueran imposibles.

“Muchos cineastas independientes en Irán piensan que nunca podríamos llegar a los Oscar”, dijo Rasoulof en una entrevista a través de un intérprete. “Los Oscar nunca formaron parte de mi imaginación porque siempre estuve en guerra con el Gobierno iraní”.

A diferencia de otras categorías de los Premios de la Academia, la selección inicial para la categoría de mejor película internacional es externalizada. Los países hacen su presentación, una película por país.

Mohammad Rasoulof enfrentó censura y encarcelamiento en Irán antes de que su filme fuera nominado representando a Alemania (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

A veces, esa elección es sencilla. Cuando se estableció la categoría —entonces “mejor película en lengua extranjera”—, habría sido difícil objetar la elección de Italia: La Strada, de Federico Fellini, la primera ganadora de esta categoría en 1957.

Pero, a menudo, hay un gran debate sobre qué película debería presentar un país, especialmente cuando la selección está en manos de gobiernos no democráticos. El compañero de la Nueva Ola Iraní de Rasoulof, Jafar Panahi, tampoco tenía esperanzas de que Irán seleccionara su película de 2022 No Bears para los Oscars. En ese momento, Panahi estaba encarcelado por Irán, que no lo liberó hasta que realizó una huelga de hambre.

La obra de Rasoulof, La semilla del fruto sagrado, filmada clandestinamente en Irán antes de que su director y elenco huyeran del país, finalmente fue nominada a la mejor película internacional. Pero este domingo 2 de marzo estará en los Oscar representando a Alemania, el país donde Rasoulof hizo su hogar después de ser sentenciado a azotes y ocho años de prisión en Irán.

“La película, en gran medida, ahora es una película alemana, tanto por la compañía de distribución como por todas las personas que trabajaron en ella en la postproducción, incluyéndome a mí”, dijo Rasoulof. “Soy una persona que ha sido despojada de su identidad nacional iraní”.

"Emilia Pérez" es la gran candidata de la categoría (Foto: Shanna Besson/Netflix via AP)

Los Oscar son más internacionales que nunca. La líder de nominaciones de este año, Emilia Pérez, es la película no inglesa con más nominaciones de la historia. Está ambientada en México, hablada y cantada en español, filmada en las afueras de París; un reflejo de lo “sin fronteras” que puede ser el cine (es la candidatura al Oscar por Francia). Por séptimo año consecutivo, una película en lengua extranjera ha sido nominada a mejor película. Y, de hecho, por primera vez hay dos candidatas al premio mayor de Hollywood: Emilia Pérez y el drama brasileño Aún estoy aquí.

La histórica victoria en 2020 de Parásitos, la primera no inglesa en ganar como mejor película, no fue solo, como el director Bong Joon Ho lo llamó entonces, una victoria sobre “la barrera de un centímetro de altura que son los subtítulos”. Fue señal de un cambio tectónico en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Para diversificar a sus miembros, la Academia ha invitado en los últimos años a cientos de votantes extranjeros, inclinando la balanza de los Oscar. Los Premios se han globalizado.

Y, sin embargo, la categoría emblemática para el cine internacional, “mejor película internacional”, ha sido continuamente criticada por ser injusta, obsoleta y estar sujeta a interferencias políticas. “La categoría de película internacional de los Oscar está rota”, escribió la crítica de cine Alissa Wilkinson. “Nada menos que una reforma total de la categoría está en orden”, escribió el crítico de Variety Peter Debruge en 2022.

La Academia ha modificado la categoría ocasionalmente, que fue renombrada en 2020. En 2006, dispuso que las candidaturas internacionales ya no necesitaran estar en el idioma oficial del país de origen. El ganador del año pasado, La Zona de interés, fue una película en alemán ambientada en Auschwitz, pero marcó el primer Oscar a mejor película internacional para el Reino Unido.

Los Oscars han ampliado su alcance global tras la victoria en 2020 de “Parásitos” y los cambios en su membresía (NEON CJ Entertainment)

Para ayudar a proteger el proceso de influencias externas, la academia especificó en 2023 que los comités de selección de cada país debían estar compuestos al menos en un 50% por “cineastas, artistas y artesanos”. Sin embargo, quiénes son esas personas y cuál sea su sentido subjetivo de la identidad nacional a menudo es cuestionable.

Este año, una de las ausencias más evidentes de los Oscars es Todo lo que imaginamos como luz de Payal Kapadia, un drama indio que numerosos críticos han nombrado como la mejor película de 2024. Fue la primera película india en competir en el Festival de Cannes en 30 años.

La Federación de Cine de la India, en cambio, eligió Laapataa Ladies de Kiran Rao, una comedia más pulida producida por Jio Studios, que la Academia finalmente no seleccionó. El presidente de la FFI, Ravi Kottarakara, dijo a The Hollywood Reporter India que el jurado, que era completamente masculino, sintió que Todo lo que imaginamos como luz parecía “ver una película europea ambientada en India”.

Kapadia, hablando poco después de esa decisión, elogió la elección de Laapataa Ladies mientras cuestionaba las métricas del jurado.

Reformas recientes requieren que al menos el 50 % de los comités nacionales sean cineastas, aunque aún surgen dudas sobre su eficacia (Foto Danny Moloshok/Invision/AP, archivo)

“¿Qué es indio? Tenemos un continente muy grande”, dijo Kapadia. “Hay muchas Indias. Estoy muy contenta con la película que eligieron. Es una película muy bonita. Me gustó mucho. Pero siento que este tipo de declaraciones no sé qué propósito sirven. El comité que hizo la selección estaba formado por 13 hombres. ¿Es eso muy indio?”

La indignación por el proceso de selección en Grecia llevó a 20 cineastas a retirar sus candidaturas para los Oscars de este año, en protesta por el reemplazo repentino de los miembros del comité de selección por parte del Ministerio de Cultura de Grecia.

Renos Haralambidis, uno de los directores que retiró su película, dijo a la Red de Investigación Balcánica: “Creo que el comité que elegirá qué película será nominada a los Oscar debe ser independiente del Estado, porque creo que menos Estado en el arte es mejor”.

La cuestión para la academia es: ¿Quiere este drama anual en la categoría de película internacional? ¿Deberían los Gobiernos, sean autocráticos o no, tener alguna voz en cuáles películas compiten por uno de los Oscars más codiciados?

"La semilla del fruto sagrado" va nominada por Alemania aunque su director es iraní (Foto: Neon vía AP)

La Academia de cine declinó comentar para este artículo.

Estos son temas de los que los Oscars han sido conscientes durante mucho tiempo. A veces, la academia incluso ha ayudado a un país a hacer su primera candidatura. Ese fue el caso cuando Bután estableció un comité de selección para poder nominar Lunana: A Yak in the Classroom de Pawo Choyning Dorji en 2019. Sorprendió a los analistas y recibió una nominación al Oscar, la primera para Bután.

¿Qué opciones tiene la academia? Podría formar su propio comité de selección de películas internacionales, como los que existen en otras categorías, eliminando por completo a los gobiernos del proceso. Algunos han abogado por expandir la categoría a 10 nominados, como mejor película, y eliminar la regla de “una nación, una película”. Otra opción: mantener el sistema actual, pero permitir algunos lugares elegidos por un comité de la Academia, de manera que los disidentes políticos no queden fuera.

Dichos cambios seguramente serían buenas noticias para quienes creían que Francia el año pasado debía haber presentado el drama legal de Justine Triet, nominado a mejor película, Anatomía de una caída, o que India debería haber respaldado el éxito en lengua telugu RRR. Ambos ganaron premios Oscars en otras categorías.

Esta imagen proporcionada por Sideshow y Janus Films muestra una escena de la película animada "Flow". (Sideshow y Janus Films via AP)

De cualquier manera, está claro que la geopolítica ha hecho que el premio a la mejor película internacional en los Oscars sea casi tan polémico como el resto de nuestra existencia global.

Para encontrar algo de paz en la categoría, habría que mirar la candidatura de Letonia, Flow, una parábola animada con animales que está nominada tanto a mejor película internacional como a mejor película animada. Aunque está nominada por Letonia, no contiene ningún idioma, solo algunos maullidos y ladridos.

Fuente: AP