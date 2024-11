Samantha Harvey, ganadora del Booker Prize: “Estamos destruyendo el espacio como ya lo hicimos con la Tierra”

Samantha Harvey retratada en la sesión de fotos oficial del Booker Prize, realizada el lunes 11 de noviembre en The Southbank Centre de Londres

Una fascinación de toda la vida por el espacio exterior inspiró a la autora británica Samantha Harvey a escribir su novela “Orbital”, que esta semana ganó el prestigioso Booker Prize para literatura de habla inglesa. “Me parece una elección un poco excéntrica porque no sabía nada sobre el espacio, pero siempre me ha interesado”, dijo Harvey en esta entrevista.

La autora de 49 años admitió que no tenía conocimientos especializados, sino que se inspiró en el video en vivo de la Estación Espacial Internacional. “Puedes viajar con los astronautas alrededor de la Tierra”, dijo Harvey. “Eso fue lo que hice durante años, simplemente viajé cada día”.

Con 136 páginas, el libro es el segundo más corto en ganar el premio y cubre el periodo de tiempo más breve de todos los candidatos finalistas, poco más de 24 horas. Tocando temas como el duelo, el deseo y la crisis climática, relata un día a bordo de la EEI y los 16 amaneceres que sus astronautas ven mientras circunnavegan la Tierra.

Samantha Harvey posa en la alfombra roja del Booker Prize 2024, Londres, 12 de noviembre de 2024

Harvey, cuyo primer libro The Wilderness se publicó en 2009 y fue preseleccionado para el Booker de ese año, admitió estar en una nube desde su victoria. Pero insistió: “Creo que esta novela trata más sobre la Tierra que sobre el espacio en sí. Me permitió escribir sobre el tiempo, la inversión del tiempo, la extraña experiencia del tiempo, que es algo que creo que he explorado en todas mis novelas”.

El presidente del jurado, Edmund de Waal, describió Orbital como “un libro sobre un mundo herido” y dijo que él y sus colegas alabaron unánimemente su “belleza y ambición”. El premio fue otorgado mientras se celebraba la conferencia de cambio climático de la ONU en Bakú, Azerbaiyán, y justo después de la reelección del escéptico climático Donald Trump como presidente de EE. UU.

Harvey dijo que no tenía otra agenda pero era consciente de que el tema del cambio climático, y la protección del propio espacio, surgiría. “Estamos explotando y destruyendo el espacio de la misma manera en que hemos explotado y destruido este planeta”, dijo, pero negó adoptar un enfoque prescriptivo hacia los lectores. “Mi responsabilidad hacia el libro es estética”, afirmó.

Samantha Harvey posa con el trofeo después de ganar el Premio Booker 2024, en Londres, el martes 12 de noviembre de 2024

“Y si tuviera un impacto positivo, que pudiera contribuir a cambios de alguna manera pequeña, entonces estaría absolutamente encantada. Pero creo que eso es algo que está completamente más allá de mi competencia”.

El significado de <i>Orbital</i>

Cuando la autora británica terminó Orbital, que fue parcialmente escrito durante el confinamiento por Covid-19 en 2020, la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania aún no había tenido lugar. Pero Harvey dijo que era “muy evidente” que el “proyecto de paz” de la Estación Espacial Internacional que agrupa a astronautas estadounidenses, europeos y rusos se estaba volviendo “muy tenso”. “Sabemos que la EEI va a ser desorbitada en unos años”, dijo.

“Definitivamente quería escribir sobre eso, porque sentía que había algo muy conmovedor en el hecho de que este símbolo bastante hermoso de paz y cooperación, una especie de cooperación posterior a la Guerra Fría, realmente está colapsando o ya ha colapsado”.

Los cinco libros de la lista corta del Booker Prize 2024

Harvey está trabajando en su próxima novela y dijo que le cuesta anticipar cuál sería el impacto de su victoria en el Premio Booker. “No hay mayor validación de una carrera, del trabajo de alguien, que este premio”, dijo. “Así que quiero tomar toda la confianza y el valor que pueda de eso... Sin sentir demasiada presión externa”.

Presencia femenina en el Booker Prize

Este año, una cifra récord de cinco de los seis finalistas al Premio Booker fueron mujeres: Rachel Kushner, Anne Michaels, Charlotte Wood, Yael van der Wouden y la propia Samantha Harvey.

Harvey es la primera autora femenina en ganar el premio desde Margaret Atwood y Bernadine Evaristo en 2019. “Es un cambio que ha estado ocurriendo en la industria durante las últimas dos o tres décadas”, dijo Harvey sobre la representación femenina. “Este cambio ahora se está manifestando, realmente se está llevando a cabo, y creo que todos deberíamos estar encantados por eso. Yo ciertamente lo estoy”.

Fuente: AFP

[Fotos: Henry Nicholls / AFP; Alberto Pezzali/ AP; Aaron Chown/Pool via REUTERS]