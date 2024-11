Joan Manuel Serrat recibió el Doctorado Honoris Causa de una importante universidad mexicana

Joan Manuel Serrat recibe el Doctorado Honoris Causa como reconocimiento a su influencia cultural

En una ceremonia solemne y emotiva, el cantautor español Joan Manuel Serrat fue investido con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en reconocimiento a su destacada contribución a la literatura española y a la música. Este homenaje tuvo lugar en el Teatro Universitario de la UANL, en Monterrey, México, donde el rector Santos Guzmán López encabezó el acto en honor al célebre artista catalán, quien a lo largo de su carrera ha sabido conectar profundamente con el público hispanoamericano.

La distinción de la UANL se suma a los múltiples reconocimientos que Serrat ha recibido en el último tiempo, entre los que destaca el Premio Princesa de Asturias de las Artes, otorgado este mismo año. Guzmán López resaltó el impacto del trabajo de Serrat, una voz que ha trascendido fronteras, generaciones e idiomas, tocando los corazones de millones de personas. “Su lírica y su voz han cruzado fronteras”, expresó el rector en su discurso, destacando el poder transformador de la obra del artista, cuya poética ha resonado de forma especial en México.

Durante su discurso de aceptación, Serrat recordó su primer viaje a México en el otoño de 1969, hace ya 55 años. El cantautor expresó su vínculo afectivo con este país, una conexión que ha perdurado a lo largo de más de medio siglo y que ha sido para él una “relación de amor correspondido”. Con emotividad, Serrat compartió que desde aquella primera visita sintió que México era como su segunda casa. “Esta relación con México es larga y es fecunda. Es una tierra que siento como mía y que desde hace más de medio siglo mantiene conmigo una relación de amor correspondido. Un día me dijeron que México era mi casa y yo me lo creí”, declaró el artista.

Serrat recordó su primer viaje a México en 1969 y su especial conexión

Serrat también compartió memorias de aquella época: un joven que llegó a México con apenas “un puñado de canciones, algunas ‘levemente’ conocidas, otras que no había grabado, algunas en catalán, y sobre todo unas recién estrenadas que eran los poemas de Antonio Machado”. El cantautor recordó cómo su llegada al país coincidió con momentos difíciles en la historia de México, como las secuelas de la represión en Tlatelolco en 1968 y los preparativos para el Mundial de Fútbol de 1970. Aun así, destacó la calidez del recibimiento que le brindó el público mexicano, quienes comenzaron a ser parte esencial de su travesía artística.

Con el pasar del tiempo, Serrat hizo suyas las tradiciones mexicanas. En su discurso, evocó con cariño los recuerdos de haber incorporado en su vida cotidiana expresiones locales, sabores y costumbres, e incluso de haber aprendido a entender el particular humor mexicano. “Le entré al chile, le entré al taco, a los albures y sin darme cuenta mi mirada iba cambiando. Mi mirada y mi vocabulario”, expresó Serrat, señalando el amor profundo que desarrolló por este país que, como él mismo afirmó, “rinde culto a la muerte, se la come envuelta en dulces y baila con ella mirándole a los ojos”.

El artista también compartió cómo México se volvió un refugio en tiempos en que la dictadura franquista lo había empujado al exilio, transformando su relación con el país en una conexión que va más allá de lo artístico. “Mi corazón no sospechaba que llegaba para quedarse. En realidad, mucho tiene que ver en esto el tiempo aquel en que se me cerraron las puertas en el otro lado del mar y la dictadura franquista me empujó al exilio”, reflexionó Serrat.

El reconocido cantautor evoca su llegada con canciones en catalán y español

La UANL, al otorgarle esta distinción, se suma a una lista de figuras eminentes que han sido homenajeadas con el Doctorado Honoris Causa, entre quienes destacan la periodista Elena Poniatowska, el escritor Juan Villoro y el actor Ignacio López Tarso. Con esta ceremonia, la universidad reafirma su compromiso de reconocer a aquellos que, desde la cultura, han tenido un impacto significativo en la sociedad y en la historia de habla hispana.

Para los admiradores de Serrat, esta ceremonia es un tributo no solo a su música, sino a su capacidad de unir a través de sus letras. Desde su primera visita en 1969, el cantautor ha sabido construir un puente entre España y Latinoamérica, siendo un mensajero de la poesía y la canción que ha sido capaz de cruzar océanos, idiomas y generaciones.

Fuente EFE

[Fotos: EFE/ Miguel Sierra]