¿Qué tienen en común las elecciones donde ganó Kennedy y las actuales?

Countdown 1960: The Behind-the-Scenes Story of the 312 Days that Changed America’s Politics Forever es una mirada a un período crítico de la historia de Estados Unidos que encierra lecciones para hoy.

Chris Wallace, presentador de noticias de la CNN, comienza el libro en enero de 1960, cuando el senador John F. Kennedy de Massachusetts declaró su candidatura a la presidencia en un momento de división en la política de Estados Unidos. Nos presenta a mafiosos, estrellas de Hollywood, jefes sindicales y al líder revolucionario cubano Fidel Castro.

Fue el año en que las campañas presidenciales de Estados Unidos entraron en la era moderna, con debates televisados y publicidad sofisticada. La reñida contienda no fue muy diferente de la actual, que enfrentará a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y al republicano Donald Trump en las elecciones de 2024.

Como ahora, hubo acusaciones de fraude electoral y de robo de las elecciones. Los resultados fueron tan ajustados que los estadounidenses se quedaron despiertos hasta pasada la medianoche para conocer el recuento final. El libro es el último de la serie de historias populares Countdown de Wallace, tras su éxito de ventas Countdown 1945: The Extraordinary Story of the Atomic Bomb and the 116 Days that Changed the World y Countdown bin Laden: The Untold Story of the 247-Day Hunt to Bring the Mastermind of 9/11 to Justice.

Chris Wallace aborda en este nuevo libro desde enero de 1960 el complejo entramado político en su libro

En esta ocasión, Wallace, hijo del locutor de la CBS Mike Wallace, nos lleva entre bastidores para ver las maquinaciones de la Convención Nacional Demócrata de 1960 que llevaron a la nominación de Kennedy frente a Lyndon B. Johnson, más tarde elegido como su compañero de fórmula. Kennedy se convirtió en el primer católico y la persona más joven en llegar a la presidencia de los Estados Unidos.

Kennedy derrotó por un estrecho margen al republicano Richard M. Nixon, quien finalmente decidió no impugnar los resultados a pesar de los informes sobre irregularidades en la votación en Illinois y Texas. Dijo que no podía pensar en un ejemplo peor para las naciones jóvenes que intentan adoptar elecciones libres.

A medida que nos acercamos a otras elecciones importantes este año, el libro nos recuerda que 1960 fue también una época muy peligrosa para Estados Unidos. También fue un momento al que la nación sobrevivió gracias al patriotismo y al coraje.

Fuente: AP.

Foto: Olivier Douliery/ Pool vía REUTERS/File Photo.