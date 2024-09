Comienza la primera edición de Semana Negra BA

La Semana Negra BA se celebrará del 1 al 5 de octubre y todas sus actividades serán gratuitas. De izquierda a derecha: Stina Jackson, Santiago Roncagliolo y Helene Flood, tres de los autores internacionales que serán parte del festival

Buenos Aires se prepara para recibir la primera edición de Semana Negra BA, un festival internacional dedicado al género literario de policial negro. Este evento, organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en colaboración con la Semana Negra de Gijón, se llevará a cabo del 1 al 5 de octubre en varias sedes de la ciudad.

El festival contará con la participación de más de 80 invitados, entre ellos destacados autores nacionales e internacionales del género negro contemporáneo. Las actividades se desarrollarán en la Biblioteca Pública Ricardo Güiraldes, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA).

Semana Negra BA busca fomentar el intercambio entre lectores y escritores, así como aumentar el interés por un género en expansión tanto en la Argentina como en el resto del mundo. La programación incluye 29 mesas de discusión, charlas magistrales, conversatorios, homenajes a grandes autores, muestras, un laboratorio forense y una clínica de obra.

Entre las actividades destacadas, los días 2, 3 y 4 de octubre se podrán realizar visitas guiadas al Museo Forense de la Justicia Nacional “Dr. Juan Bautista Bafico”. Estas visitas requieren inscripción previa y se advierte que la colección contiene imágenes no aptas para menores de edad o personas impresionables.

La plataforma de streaming MUBI se suma al festival ofreciendo 60 días de acceso gratuito a su catálogo, que incluye películas del género film noir y neo-noir. Entre los títulos disponibles se encuentran Guilty Bystander, Stark Fear, Too Late for Tears, Following y The Wild Goose Lake.

Los aficionados al género policial también podrán disfrutar de un punto de venta de novedades editoriales en la Biblioteca Ricardo Güiraldes, donde se ofrecerán publicaciones de novela negra, suspenso, thriller, misterio, terror y no ficción de diversas editoriales argentinas.

Además, en la Biblioteca Ricardo Güiraldes se presentará una exposición fotográfica inédita basada en registros de la escena policial de la primera mitad del siglo XX en Argentina, realizada con el apoyo del Archivo General de la Nación (AGN).

Los autores noveles seleccionados en la convocatoria a la clínica de obra trabajarán junto a tutores como los escritores Guillermo Martínez, Horacio Convertini y María Inés Krimer, y los editores Marcelo Panozzo y Paola Lucantis. Esta actividad tiene como objetivo incentivar la creación literaria y abrir espacio a nuevos autores.

Los participantes podrán asistir a visitas guiadas al Museo Forense de la Justicia Nacional

Todas las actividades del festival serán gratuitas y estarán sujetas a la capacidad de los espacios donde se realicen.

Programación completa

Martes 1

A las 19. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes. Apertura oficial (actividad solo para invitados). Semana Negra BA tendrá su inauguración en la sede central, la Biblioteca Ricardo Güiraldes, con la presencia del director general de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, Javier Martínez y el director del Festival Semana Negra de Gijón, Miguel Barrero. Las palabras inaugurales estarán a cargo de la escritora Claudia Piñeiro.

Miércoles 2

De 11 a 12. Sede: Museo Forense. Visita guiada al Museo Forense, actividad que requiere inscripción previa. El reconocido Museo Forense de la Morgue Judicial alberga una colección de casi 2500 piezas anatómicas en perfecto estado de conservación. Creado en 1935, este museo universitario posee un amplio acervo que incluye diversos tejidos anatómicos con diferentes lesiones de interés médico-legal. (Se advierte que la colección contiene imágenes no aptas para menores de edad o personas impresionables y que no está permitido tomar fotografías dentro del Museo.)

A las 14. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes. Homenaje a Carlos Busqued Un repaso por la obra y legado de uno de los escritores más potentes de la narrativa contemporánea argentina. Conversan: Bernardo Beccar Varela , Jorge Consiglio y Félix Bruzzone .

A las 15. Sede: Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA). Cómo escribir un policial sin policías: Quiénes son los buenos, quiénes los malos . Una reflexión sobre la construcción de personajes en los policiales sin figuras de autoridad tradicionales. Conversan; Kike Ferrari , Nicolás Ferraro y Juan Mattio . Modera: María Belén Marinone .

A las 16. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes . Huellas del método homicida: Desde la planificación homicida hasta la mesa de Morgagni . La autopsia comienza con el análisis de los hechos, las circunstancias, las motivaciones y la psiquis de la víctima y del victimario. Es un suceso integrador y retrospectivo que investiga la verdad de los hechos. Conversan: los doctores Santiago Maffia y Leonardo Ghioldi , con la colaboración del Cuerpo Médico Forense.

A las 17. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes . El western gauchesco y su vínculo con la novela criminal . Exploración de los paralelismos entre el wéstern gauchesco y los temas recurrentes de justicia y violencia en la novela negra. Conversan: Juan Carrá , Mariana Travacio y Oscar Fariña . Modera: Eugenia Zicavo .

A las 18. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes. Fantasma en la máquina: tecnología y cibercrímenes. Profesionales en el área del cibercrimen comparten el funcionamiento de nuevos delitos y sus consecuencias. Conversan: Facundo López Bravo, Maxi Méndez, Fredi Vivas. Modera: Sebastián Davidovsky, con la colaboración de Oscuro Total.

La Biblioteca Pública Ricardo Güiraldes será una de las sedes centrales

A las 19. Sede: Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) . True crime y crímenes de género en literatura . El análisis de la realidad más cruda y su representación en las letras a través del true crime y los crímenes de género. Conversan: Dolores Reyes , Selva Almada y Paula Ilabaca . Modera: Eugenia Zicavo .

A las 20. Sede: Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). De la página al set: Adaptaciones cinematográficas de novelas policiales. Un recorrido por las adaptaciones de los autores de la novela policial a la gran pantalla, con sus éxitos y desafíos. Conversan: Florencia Etcheves, Leo Oyola y Susana Martín Gijón. Modera: María Belén Marinone.

Jueves 3

De 11 a 12. Sede: Museo Forense. Visita guiada al Museo Forense, actividad que requiere inscripción previa. El reconocido Museo Forense de la Morgue Judicial alberga una colección de casi 2500 piezas anatómicas en perfecto estado de conservación. Creado en 1935, este museo universitario posee un amplio acervo que incluye diversos tejidos anatómicos con diferentes lesiones de interés médico-legal. (Se advierte que la colección contiene imágenes no aptas para menores de edad o personas impresionables y que no está permitido tomar fotografías dentro del Museo.)

A las 14. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes . Festivales Negros . Discusión sobre el auge de los festivales literarios dedicados al género negro, su impacto y evolución en el panorama cultural iberoamericano. Conversan los directores de festivales Miguel Ángel Vargas , Luis Valenzuela Prado y Miguel Barrero . Modera : Fernando López .

A las 15. Sede: Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) . La novela negra en el Río de La Plata . Una mirada profunda a las particularidades del género negro en Argentina y Uruguay, con sus temas y personajes locales. Conversan: Horacio Convertini , Patricia Suárez y Rafael Massa . Modera: Paula Brecciaroli .

A las 16. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes . Creación de personaje de policial . Análisis de cuatro personajes emblemáticos del cine. Con Javier Diment .

A las 17. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes . Borges y el policial . Análisis del interés de Jorge Luis Borges por el género policial y su influencia en la literatura argentina y mundial. Conversan: Santiago Llach , Pablo de Santis y Guillermo Martínez. Modera: Vivian Dragna .

A las 18. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes. Por quien suenan las alarmas. Un viaje hacia los bajos instintos de la condición humana. Conversan: Ricardo Ragendorfer y Javier Diment.

El 2 de octubre habrá un homenaje a Carlos Busqued en la Biblioteca Ricardo Güiraldes (Foto: Adrián Escandar)

A las 19. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes . Outsiders ¿Por qué escribir una novela policial? Dos autores reflexionan sobre las motivaciones personales y las reglas del género que los llevaron a crear ficciones delictivas. Con Hugo Alconada Mon y Daniel Rafecas . Modera: Ana Wajszczuk .

A las 20. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes. El policial en Iberoamérica. Un recorrido por las distintas vertientes del género negro en los países de habla hispana y su relación con la realidad política y social. Conversan: Susana Martín Gijón, Santiago Roncagliolo y Miguel Barrero. Modera: María Helena Ripetta.

Viernes 4

De 11 a 12. Sede: Museo Forense. Visita guiada al Museo Forense, actividad que requiere inscripción previa. El reconocido Museo Forense de la Morgue Judicial alberga una colección de casi 2500 piezas anatómicas en perfecto estado de conservación. Creado en 1935, este museo universitario posee un amplio acervo que incluye diversos tejidos anatómicos con diferentes lesiones de interés médico-legal. (Se advierte que la colección contiene imágenes no aptas para menores de edad o personas impresionables y que no está permitido tomar fotografías dentro del Museo.)

A las 14. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes . La vieja guardia: Monstruos icónicos del género negro . Un repaso de algunos autores clásicos que sentaron las bases del género en el país y siguen influyendo en la actualidad. Conversan: Raúl Argemí , Miguel Molfino y Guillermo Orsi . Modera: José María Marcos .

A las 15. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes . El policial atravesado con lo histórico . Cómo los autores combinan el género negro con hechos históricos para crear relatos fascinantes y profundos. Conversan: Florencia Canale , Guillermo Roz y Charlie Becerra . Modera: Pamela Terlizzi Prina .

A las 16. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes . Buenos Aires como escenario de la novela negra. Los escritores Gian Luca Campagna y Miguel Barrero conversan sobre sus novelas situadas en la Ciudad de Buenos Aires. Modera: Loyds .

A las 17. Sede: Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) . Detectives de hoy y de siempre . Comparación de los detectives icónicos del pasado con los más recientes, observando cómo han cambiado y qué elementos perduran. Conversan Juan Sasturain , María Inés Krimer y Sergio Olguín . Modera: Marcos Caruso .

A las 18. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes. Santiago Roncagliolo y Jorge Fernández Díaz conversan sobre sus últimas novelas de género. Dos autores destacados de la literatura iberoamericana discuten sus más recientes aportes al género policial. Modera: Cristina Mucci.

Martín Kohan, Ricardo Ragendorfer, Selva Almada, María Helena Ripetta, Claudia Piñeiro, Gabriela Saidón, Guillermo Martínez y Facundo Pastor son algunas de las personalidades nacionales que participarán de la Semana Negra BA

A las 19. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes . Noir Nórdico . Exploración del fenómeno global de la novela negra nórdica, su estilo sombrío y psicológico y la obra de las autoras. Conversan Helene Flood y Stina Jackson . Modera: Gabriela Saidón .

A las 20. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes. El rompecabezas de un crimen: ¿Cómo se investiga un asesinato? ¿Cómo se investiga en la realidad un asesinato? En el centro de la sala, los expertos y el público, dilucidarán qué sucedió allí. Conversan: Gastón Intelisano, Laura Quiñones Urquiza y Miguel Miñones. Modera: Virginia Messi, con la colaboración de Oscuro Total.

Sábado 5

A las 11. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes . Apuntes sobre el cine policial . El género policial tiene una vasta tradición tanto en la literatura como en el cine. Se explorarán las estructuras básicas del relato policial y se analizarán las diferentes posibilidades que se fueron desplegando a lo largo de su historia. Clase magistral de Patricio Vega , con la colaboración de El Laboratorio de Guion .

A las 12. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes . ¿Sueñan los chatbots con policías eléctricos? La inteligencia artificial está transformando todas las industrias, incluyendo la audiovisual. Cada semana, nuevas herramientas aparecen y evolucionan, ofreciendo posibilidades que hasta hace poco parecían ciencia ficción. En esta charla vamos a explorar el cruce entre inteligencia artificial y la escritura de guiones. Conversan Dani Aramayo e Ignacio Azcueta , con la colaboración de El Laboratorio de Guion .

A las 14. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes . La ola negra: El renacer de la literatura policíaca . Cómo el género policíaco ha experimentado un renacimiento en los últimos años, adaptándose a las nuevas realidades sociales. Conversan: Ricardo Romero , Paula Rodríguez y Pablo Martínez Burkett . Modera: Gabriel Wainstein .

A las 15. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes . Piglia y la novela negra . Un homenaje a Ricardo Piglia y su relación con el género, desde sus ensayos hasta sus ficciones más icónicas. Conversan Carlos Gamerro y Martín Kohan . Modera: Cristina Mucci .

A las 16. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes. El laberinto del terror: un túnel literario más abierto que nunca Un análisis del miedo en la novela negra, sus laberintos narrativos y el terror psicológico. Conversan: Mauro Croche, Flor Canosa y Luciano Lamberti. Modera: Luis Mey.

Juan Mattio (arriba a la izquierda) y Felix Bruzzone (abajo a la izquierda) participarán de actividades junto con Susana Martín Gijón, Rafael Massa, Helene Flood, Stina Jackson, Mauro Croche y Paula Ilabaca, algunas de las personalidades internacionales que participarán de la Semana Negra BA

A las 17. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes . Crónicas negras: Periodistas en acción . El trabajo periodístico detrás de las historias más escalofriantes, donde a veces la realidad supera a la ficción. Conversan: Facundo Pastor , Javier Sinay y Osvaldo Aguirre . Modera: Iñaki Echeverría .

A las 18. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes . Cuando el policial se escribe en la calle, cronistas en el campo Se convocaron noteros y periodistas para que cuenten cómo se arma una historia policial caminando la calle. Los crímenes más resonantes y las historias más conocidas de la mano de quienes, día a día, “escriben” los relatos policiales. Conversan: Sebastián Domenech , Alejo Santander y Diego Gabriele . Modera: Paula Bernini , con la colaboración de Oscuro Total .

A las 19. Sede: Biblioteca Ricardo Güiraldes. Seguime Chango, sobre ficcionalizar a José de Zer. Con la presencia de Diego Lerman, guionista y director de El hombre que amaba los platos voladores y otros representantes del film. Con Diego Lerman e integrantes del equipo del film. Con la colaboración de Netflix.

Sedes: Biblioteca Pública Ricardo Güiraldes, Talcahuano 1261; Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415; Museo Forense, Junín 760 y el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), Paraná 1159, todas en CABA.

Fotos: Adrián Escandar (Infobae) y prensa Semana Negra BA.