La bella historia del rockero español enamorado de la chacarera llega a las salas argentinas

El encuentro entre el músico español Mauricio Aznar y Carlos Carabajal, el “padre de la chacarera” santiagueña, se convierte en el corazón palpitante de La estrella azul, una película que cuenta una historia universal sobre la búsqueda de identidad a través de la música. En un viaje lleno de giros inesperados, Mauricio Aznar, interpretado por Pepe Lorente, se encuentra en medio de una crisis personal y decide viajar hacia Argentina, en busca de inspiración y redención.

La trama, situada en la década de los 90, muestra a Mauricio dejando atrás su vida de éxitos efímeros y adicciones, dirigiéndose primero a la casa de Atahualpa Yupanqui en Cerro Colorado, provincia de Córdoba. Sin embargo, el destino lo lleva a Santiago del Estero, donde Carlos Carabajal se convierte en su mentor. Esta relación maestro-aprendiz es el núcleo de la película. De acuerdo con La estrella azul, “Carlos acoge con generosidad al extraño visitante haciendo las veces de maestro. De su encuentro nace lo que alguien denominó ‘un extravagante dúo quijotesco’”.

La película no es un simple biopic, sino una profunda reflexión sobre la pasión artística y la búsqueda de libertad creativa. Javier Macipe, el director, subraya que es “una historia universal que merece ser contada al mundo entero”. Esta aventura cinematográfica comenzó hace más de una década, con Macipe cruzando el océano catorce veces y recorriendo diversas regiones de Argentina para captar la esencia de la historia. En palabras del director citadas por La estrella azul, “Han pasado diez años desde que empecé a escribir el guión, he cruzado 14 veces el océano en busca de la historia”.

La participación de la familia Carabajal añade una autenticidad única. Cuti Carabajal, hermano de Carlos, lo interpreta en la película, mientras que Peteco Carabajal, el hijo de Carlos y tal vez el más famoso músico de la familia, compone el tema principal de la banda sonora y se interpreta a sí mismo. La estrella azul destaca: “La participación de músicos como Mariela Carabajal y el mismo Cuti Carabajal, quienes interpretan a miembros de la familia musical, aporta un toque de autenticidad a la película”.

La filmación de "La estrella azul" muestra paisajes de Córdoba, Santiago del Estero y Zaragoza

El propio Macipe siente una conexión profunda con Mauricio Aznar, a quien considera un héroe local en Zaragoza. “Era muy conocido en nuestra ciudad, es una especie de héroe local, incluso tenemos una estatua”, explicó Macipe en una entrevista. La idea de realizar el film surgió de un pedido de la madre de Mauricio, quien vio potencial en Macipe después de ver uno de sus primeros cortometrajes.

El reparto, compuesto por actores españoles y argentinos, incluye a Bruna Cusí, Marc Rodríguez y Catalina Sopelana, quienes enriquecen la trama con sus personajes diversos y complejos. La puesta en escena y la dirección de actores muestran la madurez de Macipe como director, a pesar de ser su ópera prima. La estrella azul es una de las tres películas preseleccionadas para representar a España en los próximos premios Oscar y obtuvo en los festivales de San Sebastián, Mérida y Montevideo.

En diálogo con Infobae Cultura, el director Javier Macipe habla de Mauricio Aznar -un rockero de culto en su Zaragoza natal, ahora reivindicado por el famoso Enrique Bunbury-, destaca el recuerdo que dejó en Santiago del Estero y define el sentido de su película: “Hacer algo positivo con una historia trágica”.

—¿Cómo conociste la historia de Mauricio Aznar y por qué decidiste filmarla?

—Siempre fui fan de Mauricio Aznar, el rockero que inspira la película. Desde niño escuchaba sus canciones. Cuando comencé a estudiar cine, a los 18 años, pedí permiso a su madre para usar una de sus canciones en un cortometraje. Ella vio el corto, me invitó a su casa y me contó que Carlos Saura había propuesto hacer una película sobre su historia, pero el proyecto no prosperó. A partir de ahí, mantuvimos contacto, y en 2014, tras sentirme preparado, viajé a Argentina para comenzar a trabajar en la película.

Cuti Carabajal, Mariana Carabajal y Javier Macipe durante la presentación de "La estrella azul" en el Festival de Mar del Plata

—¿Desde el principio pensaste que sería una ficción?

—Fue un proceso gradual. Comencé entrevistando a amigos de Mauricio sin saber si haría una ficción o documental. Al oír sobre un viaje importante que hizo por Argentina, decidí ir allí, pero aún no tenía claro el enfoque. Poco a poco, me incliné por la ficción, ya que suele llegar a más público, y esta película lo ha demostrado. Sin embargo, el límite entre ficción y documental es a veces arbitrario. No tenía sentido usar actores para personajes que aún viven, como algunos de los mejores músicos de Argentina, con quienes me fui haciendo amigo. Les propuse participar y, tras hacer pruebas, vimos que tenían naturalidad frente a la cámara, acostumbrados a entrevistas y escenarios. Lo más difícil fue que el actor español no destacara junto a los músicos santiagueños que se interpretaban a sí mismos, como los Carabajal.

—¿Cómo los convenciste de interpretar a los personajes?

—No fue necesario convencerlos mucho, ellos estaban dispuestos desde el principio. La única duda era que no eran actores. Por ejemplo, Cuti me decía: “Si crees que puedo hacerlo, lo hacemos”, y lo mismo ocurrió con Mariela Carabajal, que tenía un papel importante. Les di confianza explicándoles que ya había trabajado con no actores antes, y que si algo no salía bien, la responsabilidad era mía. Gracias a la confianza y amistad que teníamos, se animaron, y para mí lo hicieron increíblemente bien.

—¿Cómo fueron las jornadas de rodaje?

—El rodaje fue muy intenso, pero no solo durante las filmaciones, sino también en las semanas previas. Quería que todo fluyera de manera natural para los no actores, por lo que hicimos ensayos con cámara antes de empezar. El equipo, sobre todo el español, ya había convivido, y al final quedamos solo unos pocos, formando casi una familia. A veces, rodar se sentía como estar en un campamento con amigos, como en la escena del río, que todos recuerdan con cariño. Sin embargo, también hubo momentos de mucho estrés, especialmente con escenas grandes, música en vivo y extras. Como era mi primera película, dirigir en esas circunstancias fue difícil, pero afortunadamente, esa tensión no se nota en la película.

Según Macipe, en "La estrella azul" participan "algunos de los mejores músicos de Argentina"

—¿Qué recuerdos tenían Los Carabajal de la visita de Mauricio a Argentina?

—Todos lo recordaban, aunque algunos más que otros, dependiendo del tiempo que compartieron con él. Lo recordaban por su generosidad, como cuando le pagó a Carlos y a su esposa un viaje a España, algo que no era común. Además, tenía una presencia especial. Lo que más destacaban de él no eran sus palabras, sino cómo escuchaba. Siempre prestaba mucha atención, especialmente a quienes tocaban chacareras, y eso sorprendía, ya que era un español con profundo respeto por la música local. A pesar de ser un gran guitarrista, se presentó como aprendiz, dejando de lado su ego, lo que le permitió aprender con humildad.

—La película es luminosa, pero también tiene momentos trágicos. ¿Cómo lograste equilibrar esas historias en el guion?

—Fue un proceso largo, como pintar un cuadro con muchas capas hasta que aparece algo inesperado. Desde el principio sabía que quería hacer algo positivo con una historia trágica, que sirviera como catarsis para la familia que sufrió tanto. Lo difícil fue encontrar los mecanismos para lograr esa luz. La inspiración la encontré en Argentina, donde vi cómo transforman la tragedia en algo luminoso. Un ejemplo es la historia de “La Teresita”, una niña que murió trágicamente, pero a quien ahora celebran con fiestas en su honor. Esa visión de la muerte, más conectada con el pensamiento indígena, me ayudó a dar forma a la película, que busca que Mauricio, como en una de sus canciones, “se haga llamarada en todos los corazones”.

"A pesar de ser un gran guitarrista, se presentó como aprendiz", dice el director Javier Macipe del músico español Mauricio Aznar

—¿Cómo fue el proceso para encontrar al protagonista? ¿Qué buscabas en él para transmitir la esencia de Mauricio?

—El parecido físico no era importante, ya que Mauricio no es tan conocido como para que el público esperase una copia exacta. Estaba abierto a elegir un actor que aprendiera a tocar o un músico que aprendiera a actuar. Lo principal era que, en su energía o alma, me recordara a Mauricio. Hicimos muchísimas pruebas, y finalmente apareció Pepe Lorente. En una prueba muy espiritual, le pedí que hablara solo si sentía que era Mauricio quien hablaba, y lo que dijo me convenció. Desde ese momento supe que era la elección correcta, y creo que la película lo refleja claramente.

—¿Qué sucede actualmente con la música de Mauricio? ¿Está siendo reivindicada?

—Sin duda, su música está siendo reivindicada. La parte de rock and roll ha ganado popularidad en Internet, y sus reproducciones en Spotify se han triplicado. Enrique Bunbury, que versionó “Apuesta por el rock and roll”, una de sus canciones más conocidas y la incluyó nuevamente en su última gira, ha revitalizado su repertorio. En cuanto a su música argentina, grupos como Alma Gato en Zaragoza y músicos santiagueños como Pablo Carabajal están tocando sus chacareras, lo que ha ayudado a difundir su obra. He visto a Pablo cantar una chacarera de Mauricio, “Para que no baile solita”, ante 15 mil personas.

