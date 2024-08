Naufragio, amistad y una isla desierta: la historia detrás de “El Reino de Kensuke”

Trailer de "El Reino de Kensuke", de Neil Boyle y Kirk Hendry

El Reino de Kensuke es una película de animación basada en la exitosa novela infantil de Michael Morpurgo, dirigida por Neil Boyle y Kirk Hendry. La historia sigue a Michael, un niño de once años que naufraga junto a su perro Stella en una isla remota, después de una violenta tormenta durante un viaje en velero con su familia. Lo que parece una lucha solitaria por la supervivencia se transforma en una aventura inesperada cuando descubren que no están solos.

La sinopsis oficial de la película detalla los retos que Michael enfrenta en la isla y cómo su vida cambia al encontrarse con Kensuke, un misterioso japonés que ha vivido allí desde la Segunda Guerra Mundial. Juntos, desarrollan un vínculo profundo mientras protegen su pequeño paraíso de los cazadores furtivos que amenazan la fauna de la isla. “Al principio están en desacuerdo hasta que llega una banda de cazadores furtivos y eso los une. Juntos ven a los cazadores furtivos fuera de la isla y eso crea un vínculo. Hay un elemento de padre e hijo que se une a partir de ahí al final”, contó el codirector Kirk Hendry.

El elenco de voces está encabezado por Sally Hawkins (The Shape of Water, Paddington), Cillian Murphy (Peaky Blinders, Oppenheimer) da vida al padre de Michael, mientras que Ken Watanabe (The Last Samurai, Inception) presta su voz a Kensuke.

La película no solo cuenta con una poderosa narrativa, sino que también tiene un impacto visual impresionante gracias a la animación 2D dibujada a mano. “Es cine a lo grande. Es una experiencia emocional muy intensa, pero en un paisaje muy vasto”, destacó Neil Boyle. La complejidad de la producción involucra a más de 200 artistas trabajando durante dos años y medio para crear los 80 minutos de la película.

La historia detrás de la obra original de Michael Morpurgo también merece ser mencionada. Morpurgo es un autor británico muy querido, conocido por su capacidad para tejer relatos emocionales intensos que involucran a animales. La realización de El Reino de Kensuke ha sido minuciosa, involucrando un detallado proceso de creación visual. Desde la tridimensionalidad de los personajes hasta la sensación orgánica de los fondos, cada aspecto ha sido cuidadosamente diseñado.

La película también aborda temas contemporáneos como la protección del medio ambiente y la convivencia con la naturaleza, un aspecto que Neil Boyle considera central. “Uno de los mensajes centrales de Michael Morpurgo, que hemos mantenido por completo en la película, es lo importante que es cuidar el medio ambiente y ser respetuoso con él”, explicó Boyle.

Infobae Cultura entrevistó a los directores de esta conmovedora película de animación para indagar sobre los procesos creativos y sobre lo que significó llevar esta historia tan popular a la pantalla grande.

—¿Cómo llegaron a la novela? ¿Habían leído otra novela del mismo autor?

Kirk Hendry: —La productora original de la película, Sarah Radclyffe, se acercó a Neil y a mí hace unos diez años. Inicialmente, intentó hacer una película de acción real, pero resultó muy complicado filmar a los orangutanes y a los niños en el océano. Yo acababa de hacer un anuncio animado para el Fondo Mundial para la Naturaleza, y ella lo vio y se puso en contacto. Neil y yo trabajábamos juntos en la misma compañía de producción, así que compramos la idea y la lanzamos a Sarah, quien estuvo de acuerdo. Ella nos envió un guion de Frank Cottrell Boyce, que fue lo primero que leímos, y luego leímos el libro de Michael Morpurgo. Nos llevó mucho tiempo reunir el dinero, como suele ocurrir con las películas de animación independientes. Ha sido un proceso de diez u once años para Neil y para mí.

—¿Qué los enamoró de esta historia?

Neil Boyle: —Lo más sorprendente de esta historia es que es una aventura que funciona para todas las edades. Tanto niños pequeños como abuelos pueden conectar con ella. Es una aventura maravillosa con temas profundos que valen la pena discutir. Muchas familias nos han dicho que siguen hablando de la película y sus temas días después de verla. Es raro encontrar una película de aventuras que también tenga un mensaje importante. Es un regalo.

—Definitivamente es una película que cautiva a niños y adultos. ¿Qué tuvieron en cuenta para conseguirlo?

KH: —Nos aseguramos de que la historia funcionara para todas las edades, sin enfocarnos solo en un público joven. Aunque tratamos temas serios como los cazadores furtivos y la historia de Kensuke en Nagasaki, logramos mantener un equilibrio sin que la película se volviera demasiado oscura. Mantuvimos suficiente luz en la historia y los personajes para que fuera agradable. Neal y yo vimos la oportunidad de hacer una película con poco diálogo, lo que la convierte en una experiencia de cine mudo. Frank Cottrell Boyce, nuestro guionista, eliminó la mayoría de los diálogos, lo que nos permitió enfocarnos en cómo los personajes conectan a través de culturas, idiomas y edades, e incluso entre especies. Esta falta de diálogo invita al público a descubrir la historia por sí mismos, haciendo que se involucren más y disfruten de una reacción más fuerte. Creemos que esta técnica atrae a personas de todas las edades, ya que todos disfrutan de una historia bien contada.

—¿Qué tienen en cuenta al elegir al actor para poner las voces a los personajes?

NB: —Primero, necesitamos actores reconocidos para los papeles principales porque es una película comercial y es importante tener nombres conocidos. Nuestra directora de casting, Lucy Bevan, nos proporcionó listas de actores y obtuvimos nuestras primeras opciones. Por ejemplo, elegimos a Cillian Murphy para el papel del padre porque, aunque su personaje regaña a menudo a Michael, él aporta calidez y humor a través de su voz. Grabamos las voces antes de la animación para que los actores puedan influir en las escenas con su actuación, y luego usamos esas grabaciones para guiar la animación.

KH: —Para el papel de Michael, el personaje principal, buscábamos a alguien que pudiera expresar vulnerabilidad, ya que es una situación emotiva. Aaron McGregor destacó en la prueba porque logró capturar esa vulnerabilidad y evitó sonar demasiado confiado, lo cual era crucial para el personaje que, a lo largo de la película, crece y madura. Su actuación se alineaba perfectamente con lo que necesitábamos.

—¿Cómo es trabajar y dirigir una película en colaboración con otra persona?

NB: —Es un proceso muy interesante. Kirk y yo confiamos plenamente el uno en el otro y compartimos gustos similares, ya que crecimos con las mismas películas y programas de televisión. Aunque a veces no estamos de acuerdo en ideas para el guion o el storyboard, nuestras discusiones, en lugar de ser conflictos, nos llevan a desarrollar nuevas ideas que ninguno de nosotros habría pensado por separado. Esta colaboración resulta en ideas que surgen de nuestra conversación y no se puede identificar si son de Kirk o mías. Trabajar juntos ha sido una experiencia realmente enriquecedora.

KH: —Al final, parece que una tercera entidad está dirigiendo la película, no uno de nosotros en particular. Es fascinante cuando la colaboración funciona tan bien.

—¿Han podido hablar con los espectadores sobre su experiencia con la película?

KH: —Sí, hemos tenido varias sesiones de preguntas y respuestas con el público. Es interesante ver cómo, incluso después de que terminan, mucha gente se queda para seguir conversando sobre la película. Esto indica una reacción genuina y positiva. Es un gran placer ver que la gente se siente motivada a hablar y compartir sus pensamientos sobre la película.

NB: —Aproximadamente el 70% de las personas que hacen preguntas en estas sesiones suelen empezar diciendo que han estado llorando durante la última media hora, expresando una fuerte emoción por la película. Es muy gratificante saber que la película ha conectado tan profundamente con ellos.

—¿Pudo el autor de la novela ver la película?

KH: —Sí, Michael Morpurgo y su esposa Claire, que es una crítica muy rigurosa, vieron la película y realmente les encantó. Michael ha estado decepcionado con adaptaciones anteriores de sus libros, pero esta es su favorita. De hecho, cuando se estrenó en Francia, dijo que ahora prefiere la película de El reino de Kensuke al libro, y que cuando piensa en la historia, solo piensa en la película. Ese ha sido el mayor elogio que podría recibir.

—¿Cómo está viviendo el éxito de la película en Francia, donde miles de personas se acercaron a verla?

NB: —Estamos encantados y aliviados. Aunque nunca se puede prever cómo recibirá el público una película, estamos felices con el crecimiento en el número de pantallas: empezamos con 250, luego llegamos a 500 y, en la tercera semana, a 800. Este aumento no se debe a más publicidad, sino al boca a boca, ya que la gente recomendó la película a otros. Es muy gratificante saber que la película está conectando emocionalmente con el público y ganando popularidad de forma orgánica.

—La historia es muy universal y hace que la gente de diferentes lugares puede conectar...

NB: —Exactamente. La película tiene muy poco diálogo y se cuenta principalmente a través de la música, imágenes, colores, sonidos, y la actuación visual, similar a las películas mudas de los años 20. Esto la hace accesible en todo el mundo, ya que puede conectarse con el público independientemente del lugar.

*“El Reino de Kensuke” podrá verse en las salas argentinas a partir del jueves 22 de agosto.