Kamala Harris aboga por el cambio social, pero juega sucio

Libro del Día: "Nuestra verdad", de Kamala Harris

La senadora Kamala Harris menciona a Joe Biden solo una vez en sus memorias, Nuestra verdad (The Truths We Hold), y lo hace de pasada. “Juré mi cargo el 3 de enero de 2017 ante el vicepresidente Joe Biden durante su último mes en el cargo”. Eso es todo.

Pero si Harris hubiera estado de alguna manera calculando sus propias perspectivas como vicepresidenta bajo una potencial nominación de Biden cuando se publicó su libro en 2019, no podría haberlo hecho mejor. En su libro, Harris elogia al hijo mayor de Biden, el difunto Beau Biden -que fue fiscal general de Delaware mientras Harris ocupaba ese cargo en California- como “un amigo increíble... un hombre de principios y coraje”. Trabajaron juntos durante la Gran Recesión, recuerda, investigando a los bancos implicados en la crisis de las ejecuciones hipotecarias y buscando más dinero para los propietarios en apuros. “Beau y yo hablábamos todos los días”, escribe. “Nos cubríamos las espaldas mutuamente”. Cuando Harris y Joe Biden hicieron su primera aparición pública como compañeros de candidatura la semana pasada, ambos invocaron el recuerdo de Beau para unirlos.

“The Truths We Hold” (Nuestra verdad), publicado antes de la fallida carrera de Harris hacia la nominación presidencial demócrata de 2020, es un libro de memorias políticas convencional: una mezcla de biografía, reflexiones y prescripciones políticas. Incluso su título y subtítulo son una combinación genérica de lenguaje cívico y político estadounidense. Los momentos más memorables son los toques personales: Los recuerdos de Harris sobre su familia, sus amistades y, sobre todo, su difunta madre, una inmigrante india e investigadora del cáncer que crió a Harris y a su hermana pequeña.

La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asiste a un acto de campaña en el campus de la Universidad de Nevada, Las Vegas, el 10 de agosto de 2024 (REUTERS/Kevin Mohatt) REUTERS

Pero el libro también ilumina la filosofía y las aspiraciones de Harris, y las cualidades que aporta a una campaña presidencial nacional. En estas páginas, Harris emerge como una demócrata que siente el dolor y una experta en política, aunque no totalmente ninguna de las dos cosas. Se enorgullece de su historial como fiscal de distrito y fiscal general, aunque reconoce los escollos del sistema de justicia penal en el que trabajó y prosperó. Harris tacha constantemente de “falsas opciones” los dilemas que se plantean a los políticos en los debates políticos. Quiere ser una “guerrera alegre en la batalla que se avecina”, y si prevalece la alegría o la guerra puede ser la historia de su campaña.

El historial de Harris como fiscal -considerado durante mucho tiempo una ventaja para los demócratas que esperaban proyectar una imagen de dureza y sensatez en sus aspiraciones a cargos más altos- es un posible lastre ahora que los excesos de la aplicación de la ley y el encarcelamiento masivo han impulsado movimientos a favor de un cambio social, cultural y jurídico. Harris reconoce la “profunda y oscura historia” del país en lo que respecta a la utilización del poder de la fiscalía como instrumento de injusticia, y admite que los críticos se han preguntado “cómo yo, como mujer negra, podría aceptar formar parte de ‘la máquina’ que pone entre rejas a más jóvenes de color”.

Sin embargo, incluso cuando denuncia el encarcelamiento masivo como “un monumento viviente al potencial perdido” y critica las directrices de sentencia que son “duras hasta el punto de ser inhumanas”, Harris cree que los delitos graves merecen consecuencias graves. “No podemos pasar por alto ni ignorar el dolor de esa madre, la muerte de ese niño, ese asesino que sigue caminando por las calles”, escribe.

"Nuestra verdad" (Península), de Kamala Harris

Harris intenta cuadrar estas posturas con la idea de un “fiscal progresista”, que responsabiliza a los delincuentes graves pero entiende que prevenir la delincuencia, y no sólo castigarla, contribuye a crear comunidades seguras. “El trabajo de un fiscal progresista es velar por los que no son tenidos en cuenta, hablar en nombre de aquellos cuyas voces no son escuchadas, ver y abordar las causas de la delincuencia, no sólo sus consecuencias, y arrojar luz sobre la desigualdad y la injusticia que conducen a la injusticia”, escribe. “Es reconocer que no todo el mundo necesita castigo, que lo que muchos necesitan, lisa y llanamente, es ayuda”.

La iniciativa “Back on Track” de Harris, un programa de reinserción para ex presos que desarrolló como fiscal del distrito de San Francisco, con cursos de GED, formación laboral, servicios comunitarios y pruebas de drogas, se convirtió en un modelo nacional. Pero cuando, como fiscal general, llevó al ámbito estatal otra política que había desarrollado en ese puesto, para reducir el absentismo escolar, algunos padres californianos se enfrentaron a penas de cárcel. En su libro, Harris lamenta que los críticos no apreciaran sus buenas intenciones. “Asumen que mi motivación era encerrar a los padres”, escribe, “cuando, por supuesto, ése nunca fue el objetivo”. Excepto que las políticas no se juzgan únicamente por las intenciones, sino también por los resultados, previstos o no.

A Harris no le gusta que la obliguen a establecer absolutos. Se solidariza con quienes protestan contra el racismo sistémico y la brutalidad policial, pero también cree que “la mayoría de los agentes de policía merecen estar orgullosos de su servicio público y ser elogiados por la forma en que hacen su trabajo”. (En su libro de 2009, Smart on Crime, Harris tachó de “mito” la idea de que los residentes con bajos ingresos no quieren policías en sus comunidades). “Es una opción falsa sugerir que hay que estar a favor de la policía o a favor de la responsabilidad policial”, escribe en su último libro. “Yo estoy a favor de ambos”.

Kamala Harris, al centro, con su abuelo, P.V., su hermana, Maya, su madre, Shyamala Gopalan, y su abuela, Rajam Gopalan, en 1972 (The New York Times) JOE BIDEN CAMPAIGN | NYT

Durante la campaña, Harris se verá sin duda obligada a aclarar y detallar sus posiciones, algunas de las cuales pueden haber cambiado -o “evolucionado”, según la nomenclatura preferida de los políticos- desde la publicación de sus memorias. (En el libro, expresa su apoyo inequívoco a Medicare para todos. ¿Se acuerda de todo eso?) Sin embargo, Nuestra verdad sugiere que Harris se atiene a posiciones que parecen bastante centristas para el Partido Demócrata actual. Su elección como compañera de fórmula de Biden se ha calificado de histórica y revolucionaria, en parte debido a sus antecedentes personales como hija de inmigrantes jamaicanos e indios y primera mujer de color en una candidatura presidencial importante, pero Harris destaca en parte por su política decididamente no revolucionaria.

Mientras crecía entre Oakland y Berkeley, en California, en las décadas de 1960 y 1970, Harris estaba “rodeada de adultos que gritaban y marchaban y exigían justicia desde fuera”, escribe. “Pero también sabía que había un papel importante dentro, sentado a la mesa donde se tomaban las decisiones”. A cada paso, Harris persigue ese papel desde dentro. En la Universidad Howard y luego en el Hastings College of the Law de la Universidad de California, Harris fue más arribista que activista, ganando pasantías competitivas y uniéndose a sociedades académicas. Y como fiscal de distrito, fiscal general del estado, senadora de EE.UU. y ahora candidata a la vicepresidencia, Harris ha seguido escalando las alturas del institucionalismo.

Pero ella quiere llevar el cambio a las instituciones, afirma. “Cuando los activistas venían marchando y aporreando puertas, yo quería estar al otro lado para dejarles entrar”. La vicepresidencia le permitiría abrir una puerta más amplia.

Foto de Kamala Harris de niña facilitada por la editorial Península que publica su autobiografía (EFE)

Como todo legislador orgulloso, Harris cita los numerosos proyectos de ley que ha presentado durante su mandato en el Senado -propuestas para reformar los sistemas de fianza, colocar cámaras corporales a los agentes de inmigración, ofrecer ayudas a los inquilinos, proteger infraestructuras electorales críticas, invertir en computación cuántica- como si las propuestas legislativas fueran logros en sí mismas, independientemente de que se conviertan en ley. El listón de los logros es más alto en la Casa Blanca.

Otras experiencias, como ganar una reñida votación para fiscal general en 2010 incluso después de que su oponente fuera declarado vencedor prematuramente, pueden ser útiles si la noche electoral de 2020 resulta polémica e incierta. La comprensión de Harris de la experiencia de los inmigrantes, de la que fue testigo en su estado natal y en su propia familia, viendo las luchas e indignidades de su madre, también proporciona un punto de vista esencial. Incluso en este caso, se resiste a las dicotomías. Cuando un elector en un ayuntamiento de Sacramento se quejó de que Harris se preocupaba más por los inmigrantes indocumentados que por los ciudadanos estadounidenses, la distinción no era más que otra “falsa elección”, escribe. “Me preocupo profundamente por ambos”.

Harris mezcla capítulos sobre diversos debates políticos -sanidad, igualdad matrimonial, vivienda, seguridad nacional- de manera que parecen un poco obedientes, con algunos comentarios políticos deleznables al margen. (“Si no es por nosotros, ¿no deberíamos al menos hacer este trabajo por nuestros hijos y nietos?” es una frase que aparece realmente en este libro). Pero concluye con algunos principios para el liderazgo y la gestión, que son instructivos para cualquiera que intente imaginar a un Vicepresidente Harris.

La vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris (EFE/EPA/NEIL HALL) EFE

Una de ellas es “probar la hipótesis”, es decir, que las innovaciones duraderas surgen de la prueba y el error, no de la imposición inmediata de grandes planes. Otro principio es “ir al lugar de los hechos”, y Harris insta a los políticos a examinar de cerca las condiciones que quieren solucionar y las comunidades a las que quieren ayudar. En su último principio, Harris recuerda a su madre recordándole que debe llevar a los demás con ella a medida que avanza: “Puedes ser la primera. No seas la última”.

Harris es consciente de las críticas y el escrutinio que conlleva intentar ser la primera. “Cuando rompes un techo de cristal, te van a cortar”, escribe. Pero esta “guerrera alegre” parece estar preparada para ello, aunque signifique dejar a un lado la emoción para librar las batallas y soportar el veredicto que emitan las generaciones futuras. “No quiero que nos limitemos a decirles cómo nos sentimos”, escribe en sus últimas frases. “Quiero que les digamos lo que hicimos”.

Fuente: The Washington Post