Descubren un retrato perdido de Debbie Harry hecho por Andy Warhol con una Commodore

Un sorprendente hallazgo sacude al mundo del arte y la cultura pop. Un retrato de la legendaria cantante Debbie Harry, líder de la banda Blondie, creado por el icónico artista Andy Warhol en 1985, ha reaparecido en una zona rural de Delaware después de décadas de estar perdido. Junto con esta obra, se ha encontrado un disco firmado con 10 archivos de imágenes digitales de Warhol. La noticia, dada a conocer inicialmente por el diario New York Post, ha generado revuelo aunque no se ha especificado el lugar exacto de la venta.

Durante su colaboración con la compañía tecnológica Commodore, Warhol creó el retrato usando un ordenador Amiga 1000 como parte de una promoción en el Lincoln Center de Nueva York. En sus memorias de 2019, tituladas Face It, Harry describió la experiencia: “Andy me llamó y me pidió que modelara para un retrato que iba a crear en directo, en el Lincoln Center, como promoción del ordenador Commodore Amiga. Fue un acontecimiento increíble”.

La cantante recordó el evento como algo memorable, destacando la presencia de una orquesta completa y la participación de numerosos técnicos: “Tenían una orquesta completa y un gran tablero montado con un montón de técnicos con batas de laboratorio. Los técnicos programaron con todos los colores de Warhol, mientras Andy diseñaba y pintaba mi retrato. Me volví hacia Andy, me pasé la mano por el pelo y le pregunté con la sugerente voz de Marilyn: ‘¿Estás listo para pintarme? Andy estuvo divertidísimo, con su habitual tono plano, mientras discutía con el presentador del Commodore”.

Retrato de Andy Warhol 1928-1987 (Foto: Nancy R. Schiff/Hulton Archive/Getty Images)

Debbie Harry reveló que sólo existen dos copias de este Warhol generado por ordenador y una estaba en su posesión. Ahora, se ha descubierto la ubicación del segundo retrato. Durante casi 40 años, este estuvo expuesto en la casa de Jeff Bruette, un técnico digital de Commodore que enseñó a Warhol a utilizar el ordenador.

Según la web Page Six, Bruette tiene planeado vender privadamente el retrato junto con el disco original de Amiga, que contiene ocho imágenes que Warhol realizó durante una entrevista para Amiga World, además de una imagen experimental creada durante la producción del programa de MTV Andy Warhol’s Fifteen Minutes. “Han pasado casi 40 años desde que trabajé con Warhol: fue un encargo que me cambió la vida”, dijo Bruette. “Durante el mismo tiempo, cada vez que alguien ha visto el retrato de Debbie colgado en mi pared, o se ha enterado de que yo era ‘ese tipo que trabajó con Andy’, especialmente después de la reciente explosión de las NFT y el arte digital, cualquiera que haya oído la historia se ha quedado completamente fascinado. Pensé que ya era hora de que el mundo interactuara con esta extraordinaria obra de arte de la forma en que debía experimentarse”.

Bruette también mencionó que separarse de esta colección le da la oportunidad de encontrar el hogar adecuado para la obra: “Y, para ser sincero, podría hacer que la jubilación fuera un poco más cómoda”.

Aunque el precio del retrato sigue sin revelarse, el New York Post especuló que podría venderse por “posibles millones”. En un precedente, una serie de cinco NFT realizada con imágenes restauradas de Amiga a partir de disquetes obsoletos en 2014, alcanzó los 3,38 millones de dólares en una subasta de Christie’s en 2021.

'Debbie Harry' de Andy Warhol formó parte de una retrospectiva de obras del fallecido artista estadounidense, en la Tate Modern (REUTERS/Toby Melville)

Además del retrato de Harry, Warhol creó imágenes digitales de una lata de sopa Campbell y flores, así como una copia del “Nacimiento de Venus” (1485-86) de Botticelli. En su momento, declaró a la revista Amiga World que planeaba distribuir las imágenes, pero nunca lo consiguió.

Este hallazgo no solo resalta el talento y la visión de Warhol como pionero en el uso de tecnologías digitales en sus creaciones artísticas, sino que también revive un capítulo fascinante de la historia del arte pop y la cultura de los años 80. La expectativa por la venta privada del retrato y el disco firmado añade un nuevo interés en las obras digitalizadas de Warhol y su impacto en el arte contemporáneo y el mercado de coleccionistas.

Con la reciente proliferación de las NFT y el arte digital, el descubrimiento de estas obras tiene un valor histórico y financiero significativo. Este evento resalta la convergencia entre la tecnología y el arte tradicional, y cómo los artistas visionarios como Warhol estaban adelantados a su tiempo, explorando nuevas formas de creación y distribución de arte.

Debbie Harry y su legado en la música y el arte siguen siendo influyentes, y su colaboración con Andy Warhol se convierte una vez más en un tema de conversación, recordando cómo dos iconos culturales se unieron para crear algo eterno. La reaparición de este retrato perdido durante décadas es un testimonio del impacto duradero de Warhol y la importancia continua de Harry en la cultura pop.