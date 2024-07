Bob Dylan publicará una monumental colección de su famosa gira con The Band, hace medio siglo

Bob Dylan & The Band - Forever Young (Live in Seattle, 9 de febrero de 1974)

Bob Dylan ha anunciado un colosal conjunto de 27 CD que captura su gira en estadios de 1974 con The Band. Bob Dylan - The 1974 Live Recordings se editará el 20 de septiembre y presenta 431 canciones, 417 de las cuales son inéditas, así como notas escritas por la periodista y crítica musical Elizabeth Nelson. Como adelanto, se publicó esta semana una versión de “Forever Young” que grabó en vivo en Seattle el sábado 9 de febrero de 1974.

De la enorme lista de canciones, 133 han sido recién mezcladas a partir de las cintas originales de 16 pistas. Además del conjunto de CD, el sello Third Man Records lanzará The 1974 Live Recordings - The Missing Songs From Before the Flood, que presenta versiones de todas las canciones grabadas por Dylan que no se incluyeron en su álbum en vivo de 1974, Before the Flood. El box se prensará exclusivamente en vinilo de colores y estará disponible a través de Vault, el servicio de pedidos por correo directo de la compañía discográfica creada por el guitarrista y cantante Jack White.

The 1974 Live Recordings celebra el 50° aniversario de la legendaria gira por Estados Unidos y Canadá reunió a Bob Dylan con The Band, que lo acompañó durante los 30 conciertos. El tour comenzó el 3 de enero de ese año en Chicago y concluyó el 14 de febrero en Los Ángeles, con un total de 40 conciertos en 21 ciudades.

Como principal activo promocional y simbólico, marcó el regreso de Dylan a los escenarios tras una ausencia de casi ocho años, desde su accidente de motocicleta en 1966. Fue un rotundo éxito económico y de crítica, y dio lugar al álbum en vivo Before the Flood, lanzado en junio de 1974. Durante la gira, Dylan y The Band interpretaron tanto clásicos del repertorio de Dylan como canciones del propio catálogo de The Band.

Fuente: bobdylan.com

[Fotos: bobdylan.com; Getty Images]