La colombiana Piedad Bonnett, fue galardonada con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana: “Lo que dice todo sobre la obra es el tiempo”

La poeta colombiana Piedad Bonnett fue galardonada con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana - crédito Rodrigo Jimenez/EFE

El lunes 3 de junio de 2024 se conoció que la poeta, escritora y dramaturga colombiana Piedad Bonnett fue galardonada con la edición XXXIII del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

La gerente del Patrimonio Nacional María Dolores Menéndez, en el Palacio Real de Madrid, aseguró que Bonnett es “una voz actual de referencia en la poesía iberoamericana con un trato elaborado del lenguaje que le permite acercarse a la experiencia vital con profundidad y belleza y a responder con humanidad a la tragedia de la vida”.

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes y miembro del jurado que otorgó el prestigioso premio a la escritora colombiana, afirmó que la escritora colombiana es “una de las voces más fuertes de la poesía iberoamericana, que se su suma a una lista deslumbrante de poetas que este premio acerca a todos los lectores”.

Por tal motivo, en entrevista con Infobae, Piedad Bonnett aseguró que recibir el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana es “una recompensa a muchos años de trabajo en la literatura, pero sobre todo un honor tratándose de la poesía, que es un arte difícil”.

Piedad Bonnett es autora de libros de poesía como 'Los Habitados' y 'El Hilo de los días' - crédito Carlos Ortega/EFE

Bonnett afirmó que es muy difícil definir su poesía “porque va cambiando con el tiempo”. Sin embargo, indicó que “se acerca mucho a lo cotidiano. Es una poesía con cierto aliento lírico, pero no es barroca, sino más bien sencilla”.

La poeta manifestó que la suma de sus libros es lo que la convierte en la escritora que siempre quiso ser, “porque los premios uno siempre debe recibirlos con agradecimiento, pero también con cautela, es decir no creerte que los premios están diciendo absolutamente todo sobre tu obra. Lo que dice todo sobre la obra es el tiempo”.

Por otra parte, Bonnet aseguró que la poesía “está muy mal interpretada, porque la gente piensa que es un adorno, pero no, la poesía es una vía de conocimiento, con un leguaje específico, como el de la música, la pintura, la danza. Se debe saber pactar con ese lenguaje y saber entrar en el momento que toca”.

Y agregó: “Memorizar la poesía cuando se es pequeño ayuda mucho. Si los maestros leyeran poesía en voz alta, si los muchachos intentaran hacer sus poemas, si se escogieran los poetas más sencillos y más emotivos, tendríamos mucha más gente leyendo poesía. A veces se le teme y se aborda mal. Colocar a un chico de 15 años a leer a Francisco de Quevedo, tiene que ser con muy buena ayuda. Un maestro entusiasta que ame la poesía, puede hacer milagros”.

Piedad Bonnett también comentó que muy pronto publicará un nuevo libro de poesía, “porque mi editor en España me lo pidió. Lo que me falta es tiempo, que imagino yo con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana se me torpecerá un poco, pero en esas estoy”.

Finalmente, Piedad Bonnett manifestó que en las próximas semanas se publicará un libro de carácter autobiográfico. “Es un libro raro, distinto, donde yo reflexiono a partir de una serie de problemas que la vida me ha planteado. Llevo escribiendo mucho tiempo”.

El libro 'Lo que no tiene nombre' de Piedad Bonnett es dedicado a la vida y la muerte de su hijo Daniel - crédito Infobae

El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana distingue de forma conjunta la obra de un autor o autora vivo que, por su calidad y valor literario, constituye un aporte destacado al patrimonio cultura de España e Iberoamérica, razón por la cual se convertido en el más prestigioso de la poesía española y portuguesa.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, afirmó que el premio es “un reflejo claro del valor que para mí tiene el patrimonio cultural, de forma general, y en especial este premio”.