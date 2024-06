Comunión o catarsis: llorar en un teatro de Broadway no tiene que dar vergüenza

Jessica Lange ha sido nominada a un premio Tony por su papel en el drama "Mother Play"

Llevo muchos años asistiendo a espectáculos, y no recuerdo haber estado en un teatro y oír mocos en masa, o incluso lamentos a veces, tanto como esta temporada”, dice Ben Glidden, un neoyorquino de 32 años que ha visto todas las nuevas producciones de Broadway.

Si has estado en Broadway últimamente, habrás notado que algunas producciones -como The Notebook, The Outsiders, Waters for Elephants, Suffs e incluso Merrily We Roll Along- están provocando reacciones auditivamente muy fuertes. Aunque en los dos primeros espectáculos llueve sobre el escenario, las trombas de agua del público son aún más impresionantes.

Naturalmente, el romántico The Notebook, basado en un bestseller que inspiró una exitosa película, está provocando llantos; el merchandising incluye cajas de pañuelos de marca. Destacan dos escenas en particular: una en la que los enamorados Noah y Allie (Ryan Vasquez y Joy Woods) se reencuentran y se besan apasionadamente bajo un aguacero, y otra en la que interviene la versión mayor de la pareja (Dorian Harewood y Maryann Plunkett), con Allie ahora enferma de Alzheimer. “Estaba sollozando, y me alegré de no ser la única, porque se oía a todo el público»”, cuenta la veterana crítica teatral Melissa Rose Bernardo sobre esa última escena. “Menos mal que llevaba una máscara, porque amortigua muy bien el sonido. Es un consejo profesional”. También recomendó llevar maquillaje resistente al agua.

Las emociones se desbordan en "Mary Jane", protagonizado por April Mathis, a la izquierda, y Rachel McAdams.

Sara Hickis, residente en Long Island, que trabaja en una tienda de productos de belleza, ha visto The Notebook 14 veces hasta ahora, pero la familiaridad no ha disminuido su impacto. La canción “Iron in the Fridge”, por ejemplo, siempre la emociona. “Siempre lloro en cuanto empieza”, dice Hickis, de 21 años. “Otras noches, es completamente aleatorio. A veces lloro porque me siento abrumada por la suerte que tengo de estar viendo esta historia. Pequeñas escenas, como cuando van al muelle, especialmente al principio, cuando Noah y Allie se conocen por primera vez. Hay tanta inocencia allí. Recuerdo cuando tenía 17 años y conoces a alguien por primera vez”.

Las emociones también se han desbordado en The Outsiders y Water for Elephants (la escena del caballo Silver Star suele abrir las compuertas), así como en los dramas Mary Jane y Mother Play, ambos a menudo muy divertidos, aunque no de forma sarcástica. Si algo une a todas estas series es su compromiso con los grandes sentimientos -ya sea el drama, el amor, la amistad o la esperanza- sin ninguna distancia irónica.

Por supuesto, espectáculos anteriores tan diferentes como War Horse, Les Misérables, Dear Evan Hansen y la reposición de Bette Midler de Hello, Dolly! han provocado sollozos -en este último caso, de pura alegría por poder presenciar a una estrella carismática siendo ella misma-. Pero hacer llorar no es fácil, y tirar demasiado de la fibra sensible puede resultar contraproducente. Tim Etchells, director artístico de la compañía británica Forced Entertainment, escribió en una ocasión: “Para emocionar de verdad en el teatro, hay que trabajar mucho más pero, al mismo tiempo, de alguna manera, trabajar menos. En primer lugar, no puedes permitirte que nadie te vea venir. Pedir lágrimas directamente es como si un cómico pidiera risas. Olvídalo. No funcionará”.

Broadway es la meca del teatro en Nueva York, con multiples atracciones

Los críticos suelen considerar que los intentos exagerados de provocar emociones fuertes, ya sean risas o lágrimas, son baratos o complacientes, aunque no existe un equivalente cómico a la palabra “lacrimógeno”, que suele tener connotaciones negativas.

¿Qué significan la palabra ‘meloso’ o algo por el estilo?”, se pregunta Plunkett (que, junto con su coprotagonista Harewood, ha sido nominada a un premio Tony). “Es la vida, especialmente nuestras vidas ahora. Y salir de nuestros hogares, reunirnos en un espacio que nos permite reír y llorar juntos, y ser testigos de personas que intentan y fracasan, tal vez, en su intento de llegar los unos a los otros, pero que finalmente se encuentran - creo que es algo de lo que hemos estado hambrientos”.

Ese sentido de comunidad es especialmente importante en Suffs, de Shaina Taub, sobre la lucha de las sufragistas en la década de 1910 por el derecho al voto. El musical presenta algunas escenas conmovedoras que conmueven a los asistentes al teatro, como la muerte de la activista Inez Milholland, interpretada por Hannah Cruz. “Esa escena me conmovió de verdad”, dijo Glidden. “Fue como si Hannah estuviera cantando a lo más profundo de mi alma”.

La función de regreso de "Hadestown" luego de la pandemia, septiembre de 2021

Pero son los discursos encendidos y los números esperanzadores sobre, por ejemplo, la solidaridad o la posibilidad de cambio, los que parecen llegar de verdad a los espectadores, especialmente a las mujeres.

Serene Williams voló a Nueva York desde la zona de la bahía con su madre para ver Suffs el día de la Enmienda sobre la igualdad de derechos, en abril. Williams, profesora de secundaria e historiadora del sufragio, pensaba que iba bien preparada. Luego, “lloró todo el rato”. “Conozco la historia extremadamente bien, así que me sorprendió mucho lo emotivo que fue verla”, dice Williams, que se describe a sí misma como Generación X. Se sintió especialmente conmovida cuando la sufragista Milholland cantó la línea “Quiero que mi bisnieta sepa que estuve aquí” en la canción “The March (We Demand Equality)”. “Soy madre de hijas adolescentes, así que es muy importante para mí”, afirma Williams.

Muchos espectadores encuentran comunidad o catarsis, o ambas cosas, en esos espectáculos. Aunque no es especialmente propenso a las lágrimas en su vida cotidiana (”Mi mujer te diría que soy algo estoico”), Glidden las busca en el teatro. Cuando necesita un desahogo, suele ir a Hadestown, un relato musical del mito griego de Orfeo y Eurídice que se estrenó en Broadway en 2019. O busca una producción más reciente con fuertes latidos emocionales. “Salgo del teatro casi como si acabara de ir a una sesión de terapia”, dijo Glidden, que trabaja en marketing para una empresa de viajes. “Me siento aliviado y como si me quitara un peso de encima. Prefiero los momentos de llanto más edificantes, pero incluso los tristes cumplen su función. Sólo he visto The Notebook una vez, pero te aseguro que cada vez que vuelva lloraré. Hay algo en el Alzheimer, esa pérdida de memoria, que te afecta profundamente. Creo que la próxima vez que necesite una llorera, allí es donde me dirigiré”.

Escena del público en la última función de "The Phantom of the Opera" luego de 35 años en Broadway, el 16 de abril de 2023

En las redes sociales, decir que una película o una canción te “destruyó” suele ser un cumplido. Llorar “puede ser como una insignia de honor para la gente y, como, casi una medida de lo mucho que disfrutaron del espectáculo, y yo soy alguien que lo acepta”, opina Danielle Allen, de 27 años, que trabaja en marketing para una empresa centrada en las artes. Se encontró llorando en The Outsiders. Una sección del Acto II que termina con el número “Stay Gold” la tuvo - “y al resto de mi sección, por lo que parece”- llorando.

“¿Por qué avergonzarse?”, preguntó el crítico teatral Bernardo sobre la efusión emocional. “¿No es un elogio al espectáculo? Algo están haciendo bien si nos llegan a todos de esta manera. Es como aplaudir o cualquier otro tipo de reacción”.

Como tantos espectadores, he llorado en los espectáculos de esta temporada. Fue humillante, en cierto modo, admitir que era masilla emocional. Pero también era satisfactorio a un nivel elemental, especialmente cuando ocurría durante esas escenas desencadenantes (Silver Star, “Stay Gold”, el patetismo de Plunkett, “The March”), porque podía sentir que mis vecinos también lo estaban perdiendo, creando una sensación de compañerismo que no se consigue en Netflix.

Y aún había más: las lágrimas corrieron por mis mejillas en “¡Oh, María!”, de Cole Escola. - pero de tanto reír. Esta desternillante comedia off-Broadway tuvo tanto éxito tras su estreno en febrero que se trasladará a Broadway, donde empezará a representarse en junio. Sea cual sea la razón, estoy deseando volver a tomar mis pañuelos de papel.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: Joan Marcus; Matthew Murphy/BBBWay; Suffs Company; REUTERS/Caitlin Ochs; REUTERS/Jeenah Moon; REUTERS/Eduardo Munoz]