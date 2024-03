El circuito de galerías y museos de Emiratos Árabes emerge en el mapa del arte contemporáneo

Un potente circuito de arte contemporáneo se desarrolla en Medio Oriente

El circuito del arte que ofrece Dubai es tan prolífico y deslumbrante como esta joven ciudad que destella con su inigualable arquitectura. Construida sobre la arena, Dubai es la ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos (EAU). Tiene un paisaje arquitectónico monumental espejado. Entre sus icónicos edificios, se encuentran el Burj Khalifa, el más alto del mundo, con 828 metros, y Dubai Frame, diseñado por el arquitecto Fernando Donis, de 150 metros de altura, desde el cual se puede ver el paisaje completo de la urbe con mayor cantidad de rascacielos del mundo.

Un paseo por la Avenida Alserkal es una experiencia imborrable. A ritmo vertiginoso, los negocios se funden con las galerías. Alserkal Avenue es el vibrante distrito de arte y cultura contemporáneos, donde se realizó recientemente la semana del arte de Alserkal, con más de 25 mil visitantes. Se destacó la exposición Can You Hear Me?, de Nalini Malani, reconocida artista india pionera del videoarte.

La Avenida Alserkal fue creada en 2008 con el objetivo de cultivar una comunidad creativa y apoyar la producción cultural de Dubai. Un dato ilustra su relevancia: ocupa más de 45 mil metros cuadrados en la zona industrial de Al Quoz (en Dubai) e integra más de 70 galerías de arte contemporáneo, organizaciones de artes visuales y escénicas, diseñadores, empresas locales, y espacios comunitarios. Como uno de los principales destinos de arte contemporáneo de la región, la avenida ofrece experiencias culturales para público regional e internacional.

"Can You Hear Me?", de la artista india Nalini Malani

Resulta difícil abandonar esta mega avenida copada por galerías con propuestas hipnóticas, en plena ebullición. Conviven exposiciones internacionales de nivel museístico, eventos relacionados con el arte, el diseño, la moda y las artes escénicas.

Otro destino brillante es Art Dubai, la feria de arte contemporáneo que condensa propuestas artísticas de vanguardia que unen Oriente y Occidente. Los resultados de las ventas se expanden por la polis, como ocurrió con la adquisición de una pintura de Pablo Siquier, comprada en la anterior edición de Art Dubai, en la galería Ruth Benzacar, que ahora ocupa uno de los muros de un elegante edificio residencial de ARM HOLDING, donde también hay una obra de Pablo Reinoso. Pertenecen al Programa cultural y parque de esculturas en H-Residence, una de las nuevas urbanizaciones de Dubai.

La primera escultura permanente a gran escala de arte público de Dubai se inauguró recientemente en el Parque Público Al Hudaiba, frente al Museo Etihad, diseñado con un techo espectacular por los arquitectos canadienses Moriyama y Teshima.

“Unión de artistas”, escultura frente al Museo Etihad

La escultura, que explora la interacción entre tensión, equilibrio y estabilidad, fue realizada por cinco reconocidos artistas emiratíes: Afra Al Dhaheri, Shaikha Al Mazrou, Mohamed Ahmed Ibrahim, Asma Belhamar y Khaled Albanna. Titulada Unión de artistas, la pieza fue comisionada por Dubai Culture en colaboración con Art Dubai y es la primera instalación a gran escala en el marco de la iniciativa de arte público de Dubai.

Los cinco artistas seleccionados entre más de 250 proceden de distintos emiratos: Dubai, Abu Dhabi, Ras al-Jaima y Sharjah. Y suman diversas perspectivas generacionales en una instalación singular. El resultado es una cautivante escultura compuesta por pilares inspirados en la construcción del tradicional “Areesh”, que refleja el esfuerzo colectivo, la colaboración. La perfecta integración de ramas de palmera y cuerdas alude a la unidad y el apoyo mutuo, entretejidos en el intrincado tejido de nuestra sociedad.

Obra de Pablo Siquier y Pablo Reinoso

Situada en las históricas Áreas de Arte y Patrimonio de Sharjah, construidos con bellos corales fosilizados, Sharjah Art Foundation, en Sharjah (capital del emirato homónimo y tercera ciudad más grande y más poblada de los Emiratos Árabes Unidos) es otra de las propuestas ineludibles. Incluye exposiciones de artistas árabes e internacionales, actuaciones, música, proyecciones de películas y charlas de artistas, así como programas de educación artística. Un dato ilustra la importancia de la fundación: organiza la reunión anual de marzo y cada dos años presenta la Bienal de Sharjah.

Allí se puede ver la exhibición de la artista, activista y pedagoga Lala Rukh (1948-2017). Lala Rukh: In the Round es el primer gran estudio internacional de su obra, que reúne tres décadas de sus trabajos en dibujo, grabado, fotografía y vídeo, realizados en un contexto de agitación política y movimientos feministas en Pakistán.

Imagen panorámica de Sharjah Art Foundation, en Sharjah (capital del emirato homónimo)

El universo de Lala Rukh es extremadamente sutil: un reducido vocabulario de líneas y valores de negro. La artista representa horizontes, movimientos lunares, masas de agua, costas y yacimientos arqueológicos. La exposición incluye obras muy pocas veces vistas de sus primeros años en el arte, junto con carteles originales, publicaciones y entrevistas con sus colaboradores durante la época en que defendía la justicia de género y los derechos cívicos.

“En conjunto, los actos artísticos de Lala Rukh pueden considerarse modos desafiantes de medir el tiempo. Esta exposición explora cómo la configuración de la temporalidad adopta formas variadas a lo largo de su vida: el gradiente de la luz de la luna, una ola creciente, los trazos de las arenas costeras, la reverberación colectiva en las manifestaciones de solidaridad y los contornos lúcidos de un cuerpo vivo”, señalan desde Sharjah Art Foundation.

Vista general del Louvre Abu Dhabi (Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed)

El último destino nos lleva hasta una joya invaluable: el Louvre de Abu Dhabi, el primer museo universal del mundo árabe, en la isla de Saadiyat, diseñado por Jean Nouvel, quien definió a la institución como un “ágora árabe” que busca acoger a todas las creencias.

El criterio curatorial es bien amplio: se busca contar historias de lazos culturales que van desde el Paleolítico hasta nuestros días. El objetivo es “explorar los temas comunes que conectan a la humanidad y reunir diferentes culturas, para arrojar nueva luz sobre las historias compartidas de la humanidad”. Medio Oriente y Occidente se unen en esta visión.

Gelb-Rot-Blau (1925), de Wassily Kandinsky, una joya del Louvre Dubai

Su colección incluye desde joyas arqueológicas antiguas hasta instalaciones contemporáneas. Rodeado de agua, donde nadan grandes tortugas que atraen al público, al museo se accede por tierra o por mar. Una cúpula descomunal de ciento ochenta metros de diámetro y veintinueve metros de altura, que simboliza la arquitectura árabe y permite que ingresen los rayos de luz, cubre la mayor parte del museo. Por las hendiduras, como estrellas ingresa una sutil lluvia de luz.

El museo dio sus primeros pasos con seiscientas obras que adquirió junto con otras trescientas prestadas por más de una decena de instituciones francesas. El nivel de la colección es apabullante: hay piezas de Leonardo Da Vinci, Antonio Canova, Yves Klein, Pablo Picasso, Jean Tinguely, Piet Mondrian y Auguste Rodin (con su imponente monumento a Víctor Hugo). Hay una estatua monumental con dos cabezas de Jordania (circa 6500 a.C.) y una escultura de Ramsés II (1279-1213 a.C.), entre muchas otras piezas invaluables. San Juan el Bautista de Leonardo da Vinci (pintado aproximadamente en 1510), fue un préstamo que llegó desde París a los Emiratos Árabes como celebración del quinto aniversario de la pinacoteca emiratí. Otro símbolo potente de la cooperación entre Oriente y Occidente.

[Fotos: Gentileza Avenida Alserkal; Sharjah Art Foundation; Art Dubai]