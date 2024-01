Ai Weiwei muestra toda su incorrección política en Nueva York

Ai Weiwei entrevistado por Mira Jacob en The Town Hall theatre (AP Photo/Bebeto Matthews)

Ai Weiwei cree que su trabajo es ser “incorrecto”, se empleó a fondo el martes por la noche durante una conversación en el teatro The Town Hall de Manhattan.

“Me gusta crear problemas”, dijo el artista chino durante una conversación de 50 minutos con la escritora Mira Jacob, en la que se mostró tan dispuesto a preguntar como a responder. El acto fue presentado por PEN America, dentro de la serie PEN Out Loud (PEN en voz alta) de la organización literaria y de libertad de expresión.

Ai llegó a Nueva York para hablar de su nuevo libro, las memorias gráficas Zodiac, estructuradas en torno a los animales del zodíaco chino, con referencias adicionales a los gatos. El zodíaco tiene un gran atractivo entre el público, dijo, y también sirve como sustituto útil para preguntar a alguien su edad; en su lugar se pregunta por el signo.

“Nadie se ofendería por ello”, afirmó.

El artista chino publicó "Zodiac", un libro autobiográfico (AP Photo/Bebeto Matthews)

El artista empezó la noche de forma reflexiva y autocrítica, bromeando sobre cuando adoptó 40 gatos, un lujo prohibido durante su infancia, y se preguntó si un gato especialmente atento no sería un agente de “la policía secreta china”. Los gatos le impresionan porque irrumpen en las habitaciones sin cerrar la puerta tras ellos, una cualidad que comparte con su hijo, señaló.

Zodiac ha sido publicado en Estados Unidos por la editorial Ten Speed Press y cuenta con ilustraciones del artista italiano Gianluca Costantini. El libro no lo inició él, dijo Ai, y dejó que otros hicieran la mayor parte del trabajo. “Mi arte trata de perder el control”, dijo, un tema del que se hace eco Zodiac.

Ai Weiwei diseñó el estadio “Nido de Pájaro” de Beiging para los Juegos Olímpicos de 2008, pero fue tan crítico con el Partido Comunista Chino que fue encarcelado tres años después por delitos no especificados y desde entonces ha vivido en Portugal, Alemania y Gran Bretaña.

"Zodiac", de Ai Weiwei, está estructurado en torno a los 12 animales del zodíaco chino (AP Photo/Bebeto Matthews)

Occidente puede ser tan censurador como China, afirmó el martes. El otoño pasado, la Lisson Gallery de Londres aplazó indefinidamente una exposición después de que tuiteara, en respuesta a la guerra entre Israel y Hamás, que “el sentimiento de culpa en torno a la persecución del pueblo judío se ha trasladado, en ocasiones, para compensar al mundo árabe. Financieramente, culturalmente y en términos de influencia mediática, la comunidad judía ha tenido una presencia significativa en Estados Unidos”. Después de que Jacobs le leyera el tuit, Ai bromeó: “Suenas como un interrogatorio”.

Ai había borrado el tuit, y dijo el martes que pensaba que sólo en los “Estados autoritarios” se pueden tener problemas en Internet. “Me siento bastante triste”, dijo, y añadió que “todos somos diferentes” y que la necesidad de “corrección” como única forma de expresarse estaba fuera de lugar en una sociedad supuestamente libre. “La corrección es un mal final”, afirmó.

Jacob leyó a Ai Weiwei preguntas enviadas por el público (AP Photo/Bebeto Matthews)

Algunas preguntas, enviadas por el público y leídas por Jacobs, fueron respondidas brevemente por el artista chino, de forma poco directa y a menudo despectiva.

—¿Quién le inspira y por qué?

—Usted —respondió a Jacobs.

—¿Por qué?

—Porque eres una mujer muy bonita.

—¿Se puede hacer gran arte estando cómodo?

—Imposible.

—¿Tiene el arte el poder de cambiar la política de un país?

—Debe ser una locura siquiera pensarlo.

Ai llegó a Nueva York para hablar de su nuevo libro, las memorias gráficas "Zodiac" (AP Photo/Bebeto Matthews)

—¿Se piensa siquiera en el cambio mientras se crea arte?

—Hablas como un psiquiatra.

—¿Qué le gustaría haber tenido cuando era más joven?

—Siguiente pregunta.

—¿Cómo le influye crear arte en una sociedad capitalista?

—No me lo planteo en absoluto. Si tengo sed, bebo agua. Si tengo sueño, me echo una siesta. No me preocupo más que por eso.

—Si no fuera artista, ¿qué sería?

—Sería artista.

Fuente: AP