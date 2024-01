El artista Pablo Bronstein saca a subasta su colección de objetos únicos

Pablo Bronstein estudió en varias instituciones de arte de renombre en Londres, incluyendo la Central Saint Martins College of Art and Design, la Slade School of Fine Art, UCL

El artista argentino Pablo Bronstein, cuya obra ha impactado en museos prestigiosos como el Victoria & Albert y la Tate Gallery en Londres, anuncia la subasta de su colección privada bajo el título Pablo Bronstein: Diversions of a Contemporary Mind (Desviaciones de una mente contemporánea). La subasta está programada para el próximo martes 9 de enero, organizada por la casa Dreweatts.

Bronstein, conocido por su trabajo que abarca desde dibujos con referencias arquitectónicas del siglo XVIII francés hasta obras inspiradas en la arquitectura, ha creado una colección que refleja su pasión por la historia y la forma arquitectónica. Joe Robinson, jefe de ventas de Drewatts, describe los interiores de la casa en Kent como una instalación viva, donde el color, la atmósfera y la autenticidad se entrelazan.

“La pasión de Bronstein por la historia y la forma arquitectónica se puede ver en toda la colección, ofreciendo a los compradores una maravillosa oportunidad de obtener algunas piezas verdaderamente únicas que podrían adaptarse a un espacio contemporáneo tanto como a uno más tradicional”, señaló Robinson.

Destacan piezas como cerámicas holandesas de Delft del 1700 y lámparas de porcelana china

La colección presenta piezas únicas que abarcan desde un elegante sofá ‘Knoll’ del siglo XX hasta cerámicas holandesas de Delft del 1700 y lámparas de porcelana china del período Kangxi. Destacando entre las joyas de esta subasta, se encuentra el sofá Knoll, valuado entre 600 y 800 libras esterlinas, así como el frutero de Delft y las lámparas Imari.

El artista explica que la decisión de vender su colección tiene razones tanto lógicas como espirituales. Por un lado, buscaba espacio al mudarse y generaba ingresos mediante la subasta; por otro, sentía que había alcanzado su satisfacción personal como coleccionista y que su colección no podía expandirse más.

Además de esta subasta, Bronstein destaca que una de sus obras se exhibe actualmente en el Tate Britain, junto a piezas del siglo XVIII, añadiendo un toque moderno y provocativo al arte de esa época con su cuadro que retrata un prostíbulo gay del siglo XVIII.

Esta subasta no solo ofrece la oportunidad de adquirir piezas únicas de renombre, sino que también brinda una mirada íntima a la mente creativa de uno de los artistas contemporáneos más influyentes del momento.

Pablo Bronstein asistió a la Central Saint Martins College of Art and Design, en la University of the Arts London, la Slade School of Fine Art, UCL, y se graduó del Goldsmiths College of Art. Su especialidad radica en los bocetos arquitectónicos en tinta y gouache, enmarcados con ornamentación y representando edificios imaginarios que incorporan estilos del siglo XVIII francés y de los años 80. Su obra también incluye performances en vivo: su Plaza Minuet para la Tate Triennial 2006 implicó movimientos coreografiados en el espacio de la galería por bailarines entrenados en el Barroco. Además, ha realizado visitas arquitectónicas por Londres.

Ha exhibido su trabajo internacionalmente en exposiciones como “London in Six Easy Steps” en el ICA en Londres, “Other People’s Projects” en White Columns en Nueva York, “Herald St. presents Pablo Bronstein, Cary Kwok & Djordje Ozbolt” en Liste en Basilea y “Dance of the Seven Veils” en Cooper Gallery en Dundee. Su representante en Londres es Herald St.

