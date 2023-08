En su tercera temporada, “Only Murders in the Building” recupera su confortable confianza

El trío principal de "Only Murders in the Building", en su tercera temporada (Foto: gentileza Star+)

Si Only Murders in the Building empezó como una sátira de los podcasts “acogedores” de crímenes reales, pronto se rindió a los placeres macabros del género. Ahora que comienza su tercera temporada en Hulu, la serie -una comedia sobre detectives aficionados creada por Steve Martin y John Hoffman y protagonizada por Martin, Martin Short y Selena Gomez- es acogedora en sí misma. No sólo ha unido dulcemente a sus solitarios protagonistas a través de las chapuceras investigaciones que oportunamente graban para el público, sino que también está repleta de agradables referencias y cameos. Estéticamente, además, invita a acurrucarse junto al fuego. Los interiores del Arconia (el edificio en cuestión) son tan suntuosos como los armarios de los protagonistas. Da la sensación de que siempre es otoño entre esas paredes, que el tiempo se ha ralentizado y que una versión extremadamente preciosa de Nueva York -la que se narra con voz en off en las comedias románticas de los noventa- sigue existiendo.

En sus mejores momentos, la serie entiende por qué las historias de detectives aficionados son reconfortantes: convierten un mundo aterrador en un patio de recreo para los curiosos y reformulan el cotilleo como una búsqueda de la verdad con altas miras, dando cobertura moral a los fisgones entre nosotros. Como comedia, especialmente cuando se burla un poco de los motivos de sus héroes, Sólo hay asesinatos en el edificio es estupenda. Como sátira, es divertida, aunque un poco desdentada. Como drama, es... desigual.

La temporada 3 de "Only Murders in the Building" está protagonizada por Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Paul Rudd y Meryl Streep (Hulu/Star Plus)

Como novela policial fue donde la serie empezó a decaer en su segunda temporada. El misterio resultó ser un desastre. Al igual que la temporada en su conjunto. Empantanada con subtramas sin salida, Only Murders... acumuló pistas falsas, tramas que no iban a ninguna parte, repartos estrafalarios y giros inverosímiles. “Las segundas temporadas son duras”, dijo en un momento dado el personaje Oliver Putnam (Martin Short) con un guiño, pero el metacomentario sólo puede llevarte hasta cierto punto.

Aún tengo en alta estima el final de esa temporada por su estilo de comedia física. Nunca olvidaré el espectáculo de Martin y Short caminando hacia Tina Fey en cámara lenta y aterrorizándola con un tomate. La serie de sospechosos por la que pasa el trío (antes de nombrar al verdadero asesino) parece un guiño a la película de El juego de la sospecha (1985), que siempre me ha parecido el verdadero antepasado espiritual de la serie.

Pero la solución real estaba sacada directamente de Scooby-Doo. En consecuencia, había rebajado mis expectativas para la tercera temporada, que el final de la segunda estableció mediante la introducción de una nueva víctima: Paul Rudd como Ben Glenroy, la estrella del nuevo espectáculo de Oliver en Broadway.

Sólo he visto ocho de los diez episodios de la nueva temporada, así que no puedo hablar de sus cualidades como novela policial, pero en su conjunto es una agradable sorpresa: menos frenética, más segura y más centrada en los personajes. Charles (Steve Martin) se está adaptando a la vida con su novia, Joy (Andrea Martin), una maquilladora amante de los peces; mientras que Mabel (Selena Gómez) se prepara para abandonar Arconia y averiguar cuál será su próximo destino. Oliver (Martin Short) está obsesionado con su obra, y uno de sus actrices -interpretada por Meryl Streep- está obsesionada con él.

La tercera temporada de Only Murders in the Building se centra más en ridiculizar al mundo-Broadway que a los podcasts; la lucha de Charles por dominar una “canción de acompañamiento” que le han asignado como miembro del reparto y que no sabe cantar, se convierte en una de las subtramas más experimentales y entretenidas de la serie.

La obra de Oliver, Death Rattle, es maravillosamente ridícula. También es, y esto parece significativo, un asesinato misterioso. Uno muy, muy malo. El principal sospechoso es un bebé, y para cuando Oliver lo convierte en un musical (oh, sí), ya hay tres, es decir, ¡bebés sospechosos! Potencialmente asesinos. Trillizos.

A los detectives les gusta una buena confesión, y considero que la obra maestra de Oliver es el reconocimiento por parte de la serie de que, por mucho que intente idear una trama estupenda de asesinato, no se le dan muy bien.

Meryl Streep está previsiblemente estelar como actriz conflictiva, en una historia que viene a definir las apuestas de la temporada. El Ben de Paul Rudd recibe una gratificante cantidad de tiempo en pantalla para un tipo muerto, y la Mabel de Selena Gómez -quien llega a ser un poco más sincera esta temporada- empieza a salir con Tobert (Jesse Williams), un atractivo documentalista que había estado siguiendo a Ben antes de que muriera. La serie es menos digresiva de lo que ha sido en temporadas pasadas, pero todavía hace espacio para destacar algunos de sus personajes menos centrales, en particular Howard (Michael Cyril Creighton, ahora parte del elenco regular) y Uma Heller (Jackie Hoffman), y trae de vuelta a algunos viejos favoritos, incluyendo la detective Donna Williams (Da’Vine Joy Randolph), Sazz (Jane Lynch) y Theo (James Caverly).

No es una mala alineación si esta resulta ser la última temporada. Juntar a Martin Short y Steve Martin con Selena Gomez siempre fue una idea arriesgada. Además del poco intuitivo reparto, estaba la premisa: dos viejos fracasados y una joven perdedora en un lujoso edificio de departamentos de Nueva York, donde son prácticamente parias hasta que se asocian. La serie comenzó con sus protagonistas en un mal lugar, con el Charles de Martin haciendo tortillas tristes, el Oliver de Short enfrentándose al desahucio y la Mabel de Gomez rondando el departamento medio destripado de su tía. Con un montaje así, Only Murders in the Building corría el riesgo de ser el tipo de relato corto “divertido” que a la gente le gusta describir como mordaz, en el que no hay chistes y todo el mundo está deprimido, pero de una forma regionalmente específica.

La sutileza no acabó siendo el problema de esta serie. Incluso cuando se equivocaba en los detalles, se podía contar con Only Murders... para un humor muy amplio, un poco de corazón y una sorprendente falta de esnobismo. Roger Ebert describió una vez a Steve Martin como “una especie de hombre de clase media alta americana, loco por dentro, normal por fuera, necesitado por todas partes”. También parece una buena descripción de la serie. A pesar de engalanarse con marcas de prestigio -el tipo de letra característico del New Yorker, los elegantes salones del Arconia, Amy Schumer diciéndole literalmente a Oliver “quiero tener todo el prestigio” en la segunda temporada-, la serie lleva su ambición a la ligera. Distractible, impulsiva, confiada y un poco esperanzada, hace explícito en su tercera temporada lo que ya estaba bastante claro: que quiere ser divertida más de lo que quiere tener razón.

