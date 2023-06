A los 78 años, murió Mario Sabato

Mario Sabato tenía 78 años (Martín Rosenzveig)

El director de cine Mario Sabato falleció este sábado a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia: “Con profundo dolor, la familia Sabato, su esposa Elena, sus hijos Guido, Luciana, Mercedes y Juan comunican que hoy por la mañana, en la Ciudad de Buenos Aires, falleció Mario Sabato”. Además, confirmaron que sus restos serán velados hoy en Ohiggins 2842, CABA, primer piso desde las 18.30 horas y solicitaron a sus allegados que no envíen arreglos florales.

Con 15 películas en su haber, Mario Sabato fue un reconocido director de cine argentino. Entre sus obras se destacan El poder de las tinieblas (1981), adaptación de Informe sobre ciegos, uno de los capítulos de Sobre héroes y tumbas, clásico de la literatura argentina escrito por su padre, Ernesto Sabato, a quien también homenajeó en el documental Ernesto Sabato, mi padre, en el que reunió antiguas filmaciones familiares, muchas de ellas inéditas.

En algunas películas, en las que trabajó como guionista, utilizó el seudónimo de Adrián Quiroga, como fue el caso de La fiesta de todos, sobre el Mundial de Fútbol de 1978. También escribió Sentimental (requiem para un amigo), film dirigido por Sergio Renán en 1981. También estuvo a cargo de la realización de títulos como Superagentes y titanes (1983), Las aventuras de los Parchís (1982) y Los golpes bajos (1974).

El director tenía un gran compromiso con la conservación de la obra de su padre (Martín Rosenzveig)

En Ernesto Sábato, mi padre recorrió la vida del escritor con música de Bach y testimonios de Raúl Alfonsín, la actriz China Zorrilla, Mercedes Sosa y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, entre otros. Este retrato fílmico fue armado en base a viejas películas caseras, fotografías familiares y filmaciones realizadas por Mario Sábato desde 1962 hasta 2007.

“Esta es la película que me llevó más tiempo filmar, algo así como cincuenta años. Habitualmente son muy rápido, este no fue el caso. No pretendí hacer algo que no podía hacer, el rigor y la objetividad no existen cuando se trata de una relación tan profunda como la que tiene un hijo con su padre. Hice el filme que yo podía hacer, que sólo yo podía hacer”, comentó el director cuando la estrenó.

Como escritor ha realizado dos obras, India Pravile (Emecé, 2005), basada en uno de sus filmes que lleva el mismo nombre, y La imposible melancolía (Waldhuter, 2018), un libro de memorias, en las que relata algunas “experiencias de vida seleccionadas”, desde remembranzas de los juegos de su infancia en Santos Lugares, con escenas de la vida familiar hasta diferentes experiencias de su carrera cinematográfica.

"La Imposible Melancolia" (Walhuter Editores), de Mario Sabato

Sobre este último libro comentó en una entrevista para Infobae Cultura: “Son experiencias de vida seleccionadas, excepto 3 ó 4 cuentos, son las experiencias más lindas que tuve, no es que no tuve malas, las tuve muchas y muy horribles, pero llegué a esta edad con alguna serenidad por algunos principios. Uno es que puedo olvidarme inmediatamente de alguien que me haya agredido. Odio el resentimiento, a los que odian, a los gritones. Y mucha gente siente necesidad de lo mismo, a ellos va dirigidos el libro”.

Mario Sabato dirigió 15 películas (Martín Rosenzveig)

Tuvo una importante participación en la conservación de la obra de su padre, entras las cuales se encontraba la restauración y mantenimiento de la casa familiar de Santos Lugares, que se convirtió en museo sobre la vida y obra del reconocido escritor. En el lugar, se realizan visitas guiadas que las llevan a cabo los nietos del autor de El túnel, Guido y Luciana, hijos de Mario. Sobre la figura del escritor, Mario Sábato resaltó en una entrevista: “Admiro su compromiso humano, con sus contradicciones, fallas y potencias. Mi padre vivió la mitad de la historia argentina e intervino decididamente en las 3/4 partes de la mitad. El nunca negoció su verdad, lo que él pensaba, por incómodo que pareciese, por peligroso que fuera”.

El mensaje de Diego Valenzuela

La noticia de la muerte no tardó en replicarse en redes sociales y uno de los primeros en manifestarse fue Diego Valenzuela, historiador e intendente de Tres de Febrero, donde la familia Sabato vivió. “Despedimos a Mario Sabato, mucho más que “el hijo de Ernesto”. Un tipo creativo, cineasta e intelectual comprometido”, escribió en su cuenta de twitter.

El sentido mensaje del hijo de Mario Sabato

También Guido Sabato, músico e hijo del cineasta compartió una foto en su cuenta de instagram con el mensaje: “Buen viaje hacia el infinito, papá. Nos diste todo, estarás siempre en nuestros corazones”.

