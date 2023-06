Quién es el artista detrás del billete viral de Fito Páez

Cristian English, en su estudio, pintando un retrato de Fabian Cantilo

Hipnótico. El video viral donde un artista pinta a Fito Páez sobre un billete de diez pesos mientras suena una base simple de “Mariposa teknicolor” es hipnótico. Primero el pelo y la barba, todo sobre el rostro de Manuel Belgrano. Luego las gafas rojas, la sonrisa. Del otro lado, frente al Monumento a la Bandera, otro Fito tocando el piano. En la punta del monumento, una mariposa de múltiples colores. Todo es hipnótico. El artista se llama Cristian English.

En las redes el video sigue generando likes y comentarios. La respuesta es unívoca: sorpresa y fascinación. “Sí, está teniendo buena repercusión”, dice English del otro lado del teléfono, desde Comodoro Rivadavia, Chubut. Allí nació y, luego de pasar unos cuantos años en Buenos Aires estudiando y trabajando, volvió a su ciudad. Pero su relación con la gran capital sigue. Cada tanto vuelve. Trabaja allá y acá. Además de artista plástico, es músico. Él mismo musicalizó su video viral.

El billete viral de Fito Páez hecho por el artista Cristian English

Todo empezó en pandemia. La Fundación Haciendo Lío hizo una convocatoria a artistas plásticos para juntar dinero para cursos de capacitación de oficios. “Hice varios: uno de Favaloro, uno de Olmedo; siete en total. Me copé y hace tres años que vengo pintando billetes. Me encantó. Entonces me puse a hacer billetes para clientes particulares. Mi especialidad, digamos, son los retratos. Pinto en diferentes superficies, pero ahora estoy pintando mucho sobre billetes”.

En sus redes están sus trabajos. Parte de esta masividad que logró con Fito Páez ya la había vivido: “Cuando partió el Diego me pidieron muchos billetes de Maradona. Hubo como una proliferación. También me encargan mucho de familiares. Ahora pinté uno para un tipo que me pidió que haga a su tía que es médica y vive en Nueva York, y él va a viajar y le va a llevar el billete. Hicimos a su tía, de fondo Nueva York, el puente y la casa de su infancia.

El billete viral de Fito Páez

Sobresale un dólar de Ricardo Ford. “Ese me lo encargó el productor de Basta chicos, el documental de Spotify”. Otro de sus hits es el de Dibu Martínez: ”Cuando hizo el billete del Dibu salió en todos lados. Fue zarpado”. Y hasta Milei: “Cuando hice el billete de Milei salió en todos lados, porque se lo di a Viviana Canosa en la Feria del Libro”. A la mayoría le pone música, como el de Fabián Show: “Hice una versión de ‘Volverás a mi cama’. Soy músico entonces despunto el vicio ahí”.

Dibu Martínez, de los más recientes ídolos populares

—Si tuvieras que hacer una muestra ahora con unos pocos billetes, ¿cuáles elegirías?

—Yo creo que la gente que vaya a esa muestra esperaría ver el de Ricardo Ford, el de Fabián Show, de la Mona, el del Dibu, el de Messi. Mucho ídolo popular.

—¿Por qué creés que despierta tanta fascinación estas pinturas sobre billetes?

—En principio porque es una miniatura. Eso hace que sea un poquito más interesante todavía. Después el papel con el que se imprimen los billetes es un papel especial, un papel muy lindo, muy resistente: se puede hasta borrar. Eso te da posibilidades que por ahí un papel de acuarela no.

El dólar de Ricard Fort

—Además el proceso filmado: es medio hipnótico mirarlo, ¿no?

—Yo creo que eso es el point más importante. A mí me pasó cuando subí ese dólar de Ricardo Ford que lo compartieron algunos medios y en los comentarios había gente que decía ‘cualquiera puede hacer eso’. Si vos pensás que está hecho con Photoshop, sí, quizás cualquiera lo puede hacer. Pero al estar el video la gente sabe que no es Photoshop.

—Y más en una época con tanto Photoshop e imágenes hechas con inteligencia artificial, esto es muy artesanal.

—Qué lindo que digas. Yo pienso igual. De hecho lo pensaba mientras hacía el video. El avance de la inteligencia artificial es tan veloz que se nos presentó de repente.

Detalle de un billete de Maradona

—¿Ese avance es algo que mirás con preocupación?

—No, para nada. Es algo artesanal lo que hago. Por ahí la persona que se dedica a editar con Photoshop sí. De todas maneras hay que tener el ojo para hacerlo. Por más algoritmo que haya, para que quede bien hay que hacerlo bien. La verdad que el mundo está cambiando. Esta idea de la inteligencia artificial no es algo tan novedoso. Lo que tenemos ahora es una inteligencia artificial generativa que lo que hace es ocupar el lugar de la imaginación, pero la inteligencia artificial como tal la venimos usando hace un montón de tiempo, porque es el algoritmo la inteligencia artificial. También Photoshop tiene herramientas que son súper eficaces y usan inteligencia artificial. También el algoritmo de Instagram, de TikTok. Es otro desarrollo de la inteligencia artificial.

Quino y Mafalda

“El arte es mi trabajo”, dice Cristian English, “pero independientemente de que me da comer y me ayuda a pagar las cuentas lo hago porque me gusta. Me gusta muchísimo. Me gusta esta interacción entre el video, la música y la pintura porque siento que puedo poner todas esos conocimientos que fui adquiriendo con el paso del tiempo y unificarlos en una sola cosa que la gente le gusta ver”. “Eso me parece súper gratificante, me motiva mucho”, concluye.

