Se subasta parte de la colección de Roberto Jacoby, con joyas del arte contemporáneo argentino

Roberto jacoby con su obra durante una edición del Salón Nacional de Artes Visuales (Foto: Silvina Frydlewsky / Secretaría de Cultura de la Nación)

“Estoy en una etapa nueva de mi vida. Cada tanto me reconstruyo: empecé a cantar (NdR: junto con Nacho Marciano, conformó un magnífico dúo creativo), hice mis discos, publiqué seis libros de poesía. Cuando empecé a escribir, me dio mucha felicidad y tranquilidad. Es una especie de desmaterialización: llegar a las palabras, nada más”, dice Roberto Jacoby en diálogo con Infobae Cultura. El sociólogo, artista conceptual, letrista de grandes hits de Virus y agitador cultural porteño habla así porque decidió desprenderse de 60 obras (de su colección integrada por 170 piezas), que se subastarán en la galería Roldán. Son piezas que compró, canjeó o le regalaron colegas y amigos, según cuenta.

Promotor clave de la escena artística creativa contemporánea nacional, Jacoby, ojo agudo, le puso su ADN a la desmaterialización del arte: menos átomos puros y duros, más lazos sociales como nervaduras, fuertes, imborrables. Ese es su lema. Hizo 37 letras para Virus y creó Ramona, la única revista de arte sin imágenes. Obtuvo la Beca Guggenheim por su proyecto Venus, una microsociedad dedicada a reunir y contactar gente entre sí, que incluso tenía su propia moneda que les permitía a sus asociados intercambiar bienes y servicios al margen de la economía nacional. En la subasta hay un lote (sale con una base de 1.500 dólares) de aquellos billetes que circularon y cuyo respaldo monetario fueron los fondos de aquella Beca Guggenheim que Jacoby donó.

Obra de senigrafía de Jacoby (Gentileza Roldán Subastas)

“Tengo una casa, a una cuadra del Congreso, que no es excesivamente grande, y estaba cubierta de obras de mis amigos y en cierto momento eso me empezó a pesar: tener todos esos espíritus ahí flotando. Muchos no están más”, cuenta Jacoby. Al pintar las paredes de su casa, descolgaron las piezas, que quedaron en un depósito: él prefirió las paredes blancas. “Si están en un depósito, no circulan, es como si no existieran”, señala. Por eso, decidió hacer la subasta.

Obra sin título, de Fernanda Laguna (Foto: Gentileza Roldán Subastas)

No le resultó fácil desprenderse de estas piezas, pero su objetivo es que tengan una nueva vida. “Hablé con cada uno de los artistas personalmente y les pedí permiso”, cuenta Jacoby, que decidió aplicar el droit de suite, que se realiza por primera vez en una subasta en nuestro país: cada artista recibirá el 3% de lo obtenido por la venta de cada obra.

El remate incluye obras del propio Jacoby, Marina De Caro, Ariadna Pastorini, Sandro Pereira, Miguel Harte, Sergio Avello, Luciana Lamothe, Rosario Bléfari, Kiwi Sainz, Flavia Da Rin, Benito Laren, Matías Duville, Jorge Gumier Maier, Ricardo Carreira, Mariela Scafati, Nacho Marciano, Marcelo Pombo, Fermín Eguía, Margarita Paksa, y Fernanda Laguna, entre otros.

Estamos frente a una colección que tiene un plus: no la conformó un coleccionista, sino un artista: es posible encontrar en cada pieza lazos afectivos que perduran en el tiempo, recuerdos entrañables, palabras de quienes ya no están, secretas afinidades. “Esta colección es un conjunto de historias”, sostiene su hacedor. Y añade: “No se trata de un coleccionista que le pide a un curador que lo asesore. Yo no soy un coleccionista y esto tampoco es una colección: en realidad es parte de mi vida”.

Jacoby Gondolero, por Kiwi Sainz (Foto: Gentileza Roldán Subastas)

Visionario, heterodoxo, Jacoby, el ojo avezado, compró la primera obra que hizo Sergio Avello (base: 2.500 dólares) y la exhibición completa de Fernanda Laguna en el Centro Cultural Rojas, ya en 1998, y también un peluche con lámpara de 1995 (precio base: 5 mil dólares). Recientemente 25 dibujos de la artista de la serie Dibujos Moleskine integraron el patrimonio del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).

“Es la primera colección que sale a la venta de un artista, que justamente por ser artista tiene una sensibilidad especial. Desde los años sesenta hasta hoy Jacoby participó de la escena: todo lo que él elige es sumamente selectivo y representativo del arte contemporáneo argentino”, considera Sebastián Boccazzi, director de Roldán, quien cuenta que la recepción de la subasta es impactante: despertó gran ansiedad en los coleccionistas. Ya hay reservas pre remate.

No soy un clown es una serie de 6 fotografías pequeñas (base 3.500 dólares) tomadas por Kiwi Sainz cuando Jacoby integraba el grupo de improvisación teatral de obras de William Shakespeare en Cemento. Esta serie se expuso en 2022 en Roberto Jacoby. No soy un clown en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, de San Juan, y se expondrán este año en el Museo Universitario del Chopo, en Ciudad de México.

"La Castidad", un video protagonizado por Nahuel Pérez Biscayart y Harry Havilio (Foto: Gentileza Roldán Subastas)

La Castidad (precio base: 3500 dólares), un video protagonizado por los actores Nahuel Pérez Biscayart y Harry Havilio, surgió de un “experimento de comunismo molecular” que Jacoby desarrolló junto con Syd Krochmalny, actual curador de la galería Barro en Nueva York. Se propusieron convivir compartiendo todos sus objetos y dinero, pero manteniendo la castidad. El resultado, se consigna en el catálogo de Roldán, es un video cuyo guion “trata en clave paródica la relación del maestro y el discípulo, amado y amante, joven y anciano, en la cultura ateniense”. El video se vio, entre muchos otros sitios, en la Pinacoteca de San Pablo y en la muestra Roberto Jacoby. El deseo nace del derrumbe en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid. “Todo terminó en una gran pelea”, recuerda Jacoby de aquel experimento que inició el proyecto.

Kiwi y Roberto, fotografiados por Alejandro Kuropatwa, 1992 (Foto: Gentileza Roldán Subastas)

De Sergio de Loof hay una instalación compuesta por 15 piezas con escrituras con marcos antiguos (precio base: 7 mil dólares). Al ver la exhibición de De Loof en Belleza y Felicidad, Jacoby quedó tan deslumbrado que decidió comprarla entera. Se conocieron cuando De Loof abrió el mítico bar Bolivia. Surgió una amistad, se reunían para que Jacoby le contara sobre el contexto social de los años sesenta. Cuando el alma mater de la noche porteña de los noventa, quien definió sus diseños como “una moda hermosa para pobres y feos”, se quedó sin casa, Jacoby le prestó la suya.

Está la fotografía Cóctel (precio base: 4 mil dólares), que Alejandro Kuropatwa le regaló a Jacoby por haber escrito el texto para el catálogo de su muestra en la galería Ruth Benzacar, en 1996. Pablo Suárez lo marcó de una vez y para siempre: “Decidí dedicarme al arte a partir de una muestra suya”, recuerda el artista. Y suma: “A partir de ahí se convirtió en compinche, hermano, tuve por él un enorme cariño y admiración”. De Suárez salen a remate, entre otras obras, Los cisnes de Palermo (precio base 6 mil dólares) y un dibujo sobre papel (precio base de 800 dólares).

Obra sin título, de León Ferrari (Foto: Gentileza Roldán Subastas)

De León Ferrari, hay un dibujo sobre papel (es la obra que sale a subasta con mayor base: 20 mil dólares) que le obsequió a Jacoby: una de sus primeras caligrafías vinculadas con la poesía visual. “Tuve una muy linda relación con León: tenía 20 años más que mi generación pero era muy joven, brillante, creativo, inteligente, lleno de humor. Una persona muy libre”, recuerda de su amigo Jacoby, quien escribió sobre su obra en La opinión, Ramona y Crisis.

“En los noventa pasábamos los fines de semana en la quinta de unos amigos. León en aquella época no estaba muy considerado, a él lo empezaron a considerar en la década de 2000. Se convirtió en un boom de mercado, cosa que le divertía muchísimo. Decía: “Ahora soy millonario, y tengo mi propia Casa de la Moneda: dibujo algo y vale miles y miles de dólares. Él patrocinaba proyectos: iba un artista y le decía: Quiero sacar un libro así y así, y él le decía: Bueno, tomá. O proyectos sociales. Era una persona ultra generosa. Siempre lo fue, lo que pasa es que antes era generoso pero no tenía demasiada fortuna”, recuerda el artista a partir de esta obra que condensa una historia de vida.

*Las obras se pueden ver este sábado y domingo, de 15 a 20; lunes y martes de 10 a 19; con entrada gratuita en Roldán (Juncal 743, CABA). La subasta será el miércoles 22 de marzo a las 19.30.

