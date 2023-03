El Smithsonian se une a MTV para el reality “The Exhibit”

Quién iba a pensar que MTV y el Museo Hirshhorn y Jardín de Esculturas tendrían un día planes juntos. Este día llegó de la mano de su nuevo reality show The Exhibit, que pone en competencia a una nueva generación de artistas.

The Exhibit: Buscando al próximo gran artista desafía a sus concursantes -entre los que se encuentran un pintor al óleo autodidacta de Chicago, un grabador de Atlanta y un escultor-diseñador caprichoso cuya obra emplea a veces un brazo robótico gigante- a realizar obras de arte dignas del Smithsonian sobre temas que van desde el género a las redes sociales y la pandemia mundial.

Se emitirá semanalmente en el Smithsonian Channel, pero a partir del viernes por la noche, cada episodio se difundirá primero en la cadena musicial que trajo al mundo Beavis y Butt-head y a algunos documentales convincentes, para ser justos. Al final de la serie de seis episodios, el ganador verá su obra expuesta en el Hirshhorn, en el centro de Washington. Además, hay un premio de 100.000 dólares, porque es televisión.

Siete artistas se someten a la opinión de un jurado experto en el reality "The exhibit", coproducido por Smithsonian y MTV

La telerrealidad no es ajena a los museos ni al circuito artístico: abundan los concursos de artesanía. En 2010, Bravo estrenó Work of Art: The Next Great Artist, en donde artistas prometedores competían por un premio similar de seis cifras y la oportunidad de exponer su obra en el Museo de Arte de Brooklyn. Sin embargo, la idea de que el museo de arte contemporáneo del Smithsonian organice una exposición a través de un concurso televisado, ha suscitado sorna. Cabe recordar que una crítica del Wall Street Journal bautizó la serie como “Smithsonian Idol”.

Melissa Chiu, directora del Hirshhorn y juez principal del concurso, sabe que habrá escépticos. “Aunque la gente normalmente no pensaría en una conexión entre la televisión y los museos -porque, en cierto modo, está la cultura popular y luego están los museos-, en realidad creemos que se puede ganar mucho con una colaboración como ésta”.

Chiu fue nombrada directora del Hirshhorn en 2014, y su mandato se ha definido por los esfuerzos audaces e inmersivos para atraer a más visitantes al museo, que cuenta con una colección de 12.000 piezas de arte moderno y contemporáneo.

El Hirshhorn registró su mayor número de visitantes en décadas en 2017, cuando los amantes del arte acudieron en masa a una exposición de 12 semanas con Infinity Mirrors de Yayoi Kusama. Al año siguiente, el museo dio a conocer el Hirshhorn Eye (o Hi), una guía de arte móvil que permite a los visitantes acceder a entrevistas con artistas y otros contextos mientras navegan por la galería.

“Esta colaboración y el programa de televisión son la culminación de muchas ideas sobre lo que debe ser un museo del siglo XXI”, afirma Chiu. “Nos consideramos el museo nacional de arte moderno y, con ese mandato nacional, sabemos que presentamos arte aquí en Washington, pero también sabemos que nos gustaría llegar a un público más allá de la ciudad”.

Las pinturas de Frank Buffalo Hyde indagan la vida indígena contemporánea a través de una vibrante sensibilidad pop

The Exhibit comenzó como una colaboración entre el Hirshhorn y Smithsonian Channel, pero MTV pronto se unió a la producción, en parte porque tanto Smithsonian Channel como MTV son propiedad de Paramount y operan bajo el mismo paraguas corporativo. Chiu dijo que la asociación también tenía sentido porque ambas marcas reconocían “que su público estaba interesado en el arte”. Dometi Pongo, el entusiasta presentador de The Exhibit, también está presente en ambas cadenas.

Los responsables de la marca prefieren llamar a la serie “docu-concurso”, pero en The Exhibit prevalecen los vestigios de la telerrealidad. Algunos de los concursantes lo son mucho -al fin y al cabo, son artistas- y hay momentos de rivalidad y alardes no tan humildes.“Soy una persona muy competitiva”, dice un pintor en el arranque. “Intento cambiar el mundo con lo que hago”.

Cada episodio da a los concursantes un tiempo limitado para crear obras de arte en torno al tema encargado: 10 horas en dos días para explorar el género en el medio elegido; sólo siete horas para evocar “la inmediatez de las redes sociales”. Los jueces puntúan cada obra en función de su originalidad, ejecución y concepto, eligiendo un ganador en cada episodio y un campeón al final de la serie. Los episodios se grabaron la pasada primavera, así que sólo los espectadores estarán en vilo para saber quién es el vencedor final.

Chiu, que luce elegantes conjuntos vintage a lo largo de la serie, y Pongo, el presentador del programa, evocan en cierto modo a Heidi Klum y Tim Gunn en Project Runway, ya que consultan a los artistas a lo largo de cada encargo.

Jennifer Warren se destaca en la pintora al óleo y explora temas relacionados con la naturaleza, la belleza y el cuerpo negro

Aunque Chiu se declaró fan de la serie de diseño de moda de Bravo, su principal referencia para The Exhibit fue The Great British Baking Show, un reality favorito de los fans conocido por su competición relativamente libre de drama. “A veces, el género del reality puede ser duro”, explica y agrega: “Nos interesaba crear un ambiente dentro del programa tanto de compañerismo como de ánimo y apoyo, porque eso es lo que hacemos aquí en el museo”.

Chiu afirma que la exposición es única en parte porque los concursantes, elegidos entre miles de aspirantes por los comisarios del Hirshhorn, ya son artistas en activo: “Ya tienen un conjunto de habilidades. Llegan a nosotros como artistas”, explica. “Para nosotros era muy importante respetarlo”.

En general, según Chiu, The Exhibit trata de “permitir a los espectadores echar un vistazo desde dentro a lo que es para un artista en este mundo, lo que es realmente crear algo de la nada”. La serie cuenta con jueces invitados como los artistas Adam Pendleton y Kenny Schacter, además de otros conocedores del mundo del arte como JiaJia Fei.

Clare Kambhu crea pinturas que llaman la atención sobre objetos cotidianos, a menudo pasados por alto

El programa se rodó en parte en el Hirshhorn, incluso en espacios nunca antes filmados, como la cámara acorazada de la colección del museo, un país de las maravillas industrial en el que los concursantes estaban rodeados de las obras de los artistas que admiran. Otras escenas se grabaron en el Maryland Institute College of Art. “Era muy importante que el programa tuviera contenidos relacionados con la historia del arte”, dice Chiu. “¿Cómo podemos ayudar a los espectadores a entender mejor lo que hacemos como museo o el arte que presentamos?”.

Con The Exhibit, el Hirshhorn se dirige a las decenas de millones de hogares que tienen acceso al Smithsonian Channel y a su cadena hermana, posiblemente más moderna. La popular franquicia Drag Race de RuPaul dará paso a The Exhibit en MTV cada viernes por la noche, y Smithsonian Channel emitirá el mismo episodio el martes siguiente. No hay planes para emitir en streaming la serie de competición.

Pero los índices de audiencia no son el único objetivo del Hirshhorn. “Si un niño o una persona decide visitar un museo, o un espectador decide agarrar un pincel y pintar... todas estas son cosas que creemos que elevan el potencial creativo de nuestra sociedad y lo consideraríamos un éxito”, finaliza Chiu.

*“The Exhibit” se estrena el viernes a las 21.00, hora de la costa este, en MTV. Cada episodio se volverá a emitir el martes siguiente a las 21.00 horas en el Smithsonian Channel.

Fuente: The Washington Post

