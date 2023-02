El Rijksmuseum de Ámsterdam inaugura la gran exposición de Vermeer de todos los tiempos

Taco Dibbits, director del Rijksmuseum de Amsterdam, muestra "Ama y criada" de Vermeer durante una exhibición (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Algunos amantes del arte tienen como misión visitar y contemplar el mayor número posible de obras del maestro holandés del siglo XVII Johannes Vermeer. A partir de este viernes, el Rijksmuseum de Ámsterdam les hará la vida mucho más fácil. Una gran exposición en el Museo Nacional de Arte e Historia de los Países Bajos reúne 28 cuadros de Vermeer procedentes de siete países de todo el mundo. No está nada mal si se tiene en cuenta que sólo 37 cuadros se atribuyen generalmente al artista, que vivió entre 1632 y 1675 en la ciudad de Delft.

Nunca antes se habían presentado tantas obras de Vermeer juntas en una sola exposición. Siete de los cuadros no han estado en los Países Bajos desde hace más de dos siglos.

El director general del Rijksmuseum, Taco Dibbits, cree que la exposición ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en las exquisitas escenas de interiores por las que Vermeer es más conocido, como La joven de la perla y La lechera, pero también en pinturas religiosas tempranas y en dos paisajes urbanos, ambos de su ciudad natal, Delft.

"Muchacha leyendo una carta" (Vermeer, 1657)

Observando la seductora simplicidad de La amante y la doncella, uno de los tres cuadros cedidos para la exposición por The Frick Collection de Nueva York, Dibbits dijo que “irradia esa tranquilidad, ese mundo ideal”.

El uso que Vermeer hace de la luz –a menudo procedente de una ventana situada a la izquierda del lienzo–, los colores llamativos y la meticulosa composición pueden apreciarse en toda la exposición.

“Vermeer tiene esa cualidad de que todo es perfecto. Todo encaja en su sitio”, afirma Dibbits. “Hay una felicidad perfecta en sus escenas. Hay tranquilidad, hay intimidad”.

Vermeer se ganó el apodo de “La esfinge de Delft” porque se sabía muy poco de él: no dejó cartas ni diarios y no se conocen retratos suyos. Pero recientes investigaciones han empezado a develar los misterios del pintor. Los estudios que se están llevando a cabo en torno a la exposición están ampliando aún más los conocimientos sobre su obra.

Imagen de archivo de la obra "La joven de la perla", de Johannes Vermeer. EFE/Nucci Michele

“Nos estamos acercando a Vermeer más que nunca”, afirma Pieter Roelofs, jefe de Pintura y Escultura del Rijksmuseum. Gracias a las recientes investigaciones, “conocemos mejor su vida, su casa, sus contactos directos, las personas para las que pintó estos cuadros y lo que significan”.

Para preparar la exposición, el museo ha estado examinando muy de cerca sus propios cuadros de Vermeer, entre los que se encuentra la emblemática La lechera. Los escáneres de alta tecnología que escudriñan la superficie de la obra han revelado que Vermeer retocó el fondo mientras pintaba, al parecer para asegurarse de que el foco de atención se centrara únicamente en la mujer que sirve la leche. Un soporte para jarras –similar a un perchero de pared– que originalmente estaba en el fondo se pintó encima.

A Tracy Chevalier le encantaba otra de las obras más conocidas de Vermeer, La joven de la perla, hasta el punto de que escribió una novela sobre ella que fue llevada al cine con Scarlett Johansson y Colin Firth como protagonistas.

"La encajera" (Vermeer, 1669)

Chevalier asistió el lunes a un preestreno de la exposición en el que contempló ese cuadro y los otros 27 que se exhiben en un conjunto de 10 salas.

“Creo que los comisarios han comprendido que, para él, menos es más. Y yo también pienso así, que no se necesitan montones y montones de cosas. Así que esta exposición sólo tiene 28 cuadros, pero 28 es perfecto porque tienes el espacio y el tiempo necesarios para contemplar realmente cada uno”.

La joven de la perla sólo tuvo que hacer un corto viaje desde el museo Mauritshuis de La Haya, y no se quedará hasta el final de la exposición. Volverá a casa después del 30 de marzo. Otras obras maestras han tenido un viaje más largo para la exposición que lleva unos ocho años preparándose.

Oficial y muchacha risueña, Ama y criada y Muchacha interrumpida en su música volaron desde la costa este de Estados Unidos, dejando la Frick Collection mientras el museo neoyorquino se somete a restauración. Esto allanó el camino para que más museos prestaran cuadros a la exposición. Más obras proceden del Metropolitan Museum of Art y la Leiden Collection de Nueva York. La National Gallery of Art de Washington, que junto con el Mauritshuis organizó la última gran retrospectiva de Vermeer en 1995-96, también ha enviado cuadros.

"La lechera", de Vermeer (AP)

En total, los 28 cuadros proceden de 14 museos y colecciones privadas de siete países. Con una retrospectiva tan completa, los cuadros que no están en Ámsterdam casi llegan a ser tan notables como los que sí lo están. Algunas de las obras del siglo XVII son tan frágiles que simplemente no pueden viajar. Una de ellas, El concierto, no llegó a Ámsterdam porque es una de las trece obras de arte que siguen desaparecidas tras ser robadas del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston en 1990, en uno de los robos de obras de arte más sonados del mundo.

La muestra de Ámsterdam se inaugura el viernes y permanecerá abierta hasta el 4 de junio. Ya se ha convertido en la exposición más solicitada del Rijksmuseum: según Dibbits, el museo ha vendido hasta ahora casi 200.000 entradas y ha ampliado el horario de apertura para acoger a más público.

"El concierto" (Vermeer, 1658)

Para los amantes del arte que no puedan desplazarse a Ámsterdam o conseguir una entrada, ya existe un espectáculo digital narrado por Stephen Fry.

Los espectadores en línea pueden acercarse a detalles minuciosos de fotografías de altísima resolución de algunos cuadros de Vermeer para ver por qué destaca su obra. “Creo que para Vermeer, la luz es color, y el color es luz...”, dijo Roelofs. “Y creo que una de las cosas que veremos es cómo sabe enfocar, y eso lo hace realmente excepcional”.

Fuente: AP

Seguir leyendo