Marcelo Galliano y una nueva versión de “El visitante” llegan a la calle Corrientes

"El visitante" llega a la calle Corrientes con versión de Pino Siano

“Es una de esas obras angeladas que uno tiene”, dice feliz Marcelo Galliano, artista multifacético y autor de la premiada obra El visitante, que este miércoles estrena una nueva versión en la sala Mayor del Multiescena con dirección de Pino Siano y actuaciones de Romina Cagnoli, Choly Muñoz, Ricardo Faurix y el propio Galliano en el rol protagónico. En una casa que parece estar detenida en el tiempo, una anciana madre aguarda con esperanzas la vuelta de su hijo muerto hace 40 años en la Guerra de Malvinas. Su hija menor, Elisa, la contiene y la apoya en esa visión distorsionada de la realidad. Un hijo mayor, cuyo papel recae en Galliano, desprecia la situación con sarcasmo, subestimando los esfuerzos de su hermana. Una noche de lluvia, el ya desgastado orden de ese hogar se quiebra con la llegada de un nuevo vecino al barrio, al que la enferma madre confunde con ese hijo que espera.

La obra aborda desde la cotidianeidad y el misterio la temática de la guerra de las Malvinas, aunque Galliano aclara que está centrada en la ausencia y el dolor. “El visitante tiene un camino extraño pero muy interesante. Cuando la escribí, bromeaba con que era la obra por la cual me van a recordar cuando yo ya no esté en este mundo, porque es una pieza que nace de un cuento mío premiado en Valladolid que de algún modo es premonitorio. No era sobre Malvinas sino sobre un hijo muerto y una madre que lo espera”, le dice Galliano a Infobae Cultura, y sigue su explicación: “A los dos o tres años fallece mi padre y yo empecé a soñar de manera frecuente con su vuelta a casa. Entonces escribí una versión breve de esta obra que después la amplié. Ganó un concurso en el teatro independiente y se iba a estrenar antes de la pandemia, pero en el interín falleció mi madre y recién se pudo estrenar a principios de este año”.

Marcelo Galliano, autor de la obra

Mientras la primera versión –ganadora de un premio del Instituto Nacional del Teatro en Argentina Florece– sigue girando por el interior del país, Galliano se prepara para encarnar nuevamente a Omar, el protagonista de la obra, esta vez sobre un escenario de la calle Corrientes. “Es un papel complicado, no solo porque le toca una gran parte del texto sino porque es un personaje duro que habla muy mal de la guerra. Han venido combatientes a ver la obra y yo tenía un gran miedo de que no reaccionaran bien. Mi personaje está harto de esa madre desquiciada que espera al hermano muerto, quiere dar vuelta la página. No considera al hermano como un héroe por el solo hecho de que haya recibido un tiro. Por eso pensé que lo iban a tomar a mal, pero por suerte eso no sucedió. De estas historias de madres que esperan a sus hijos me han dicho que hay más de una”, le dice el escritor a Infobae Cultura.

Autor de cuentos y novelas, Galliano señala que la temática sobre el conflicto bélico no es recurrente en su literatura, más allá de que otro cuento suyo acaba de ser premiado en el Congreso Nacional dentro de un concurso de cartas de Malvinas. “Es un tema que me fue encontrando y que no deja de ser sensible. Yo tenía 11 años cuando se largó la guerra y dos hermanos mayores a los que les podría haber tocado, así que estaba muy presente en casa. En ese momento la sociedad aplaudió a la misma dictadura que dos días antes la había apaleado en Plaza de Mayo. Éramos un pueblo virgen en guerras, acostumbrado a verlas en el cine o la televisión, entonces había esa mirada un poco a salvo o ingenua, pero obviamente había gente que moría”, dice Galliano.

"Es un personaje duro que habla muy mal de la guerra", dice Marcelo Galliano sobre su papel en "El visitante", que se estrena esta miércoles en Teatro Multiescena

Para respetar la forma poética en que fue escrito el texto, Pino Siano –quien fue maestro del autor– decidió llevar a escena una versión íntegra, sin intervenciones. De esta manera se preserva el combustible espiritual de Galliano, quien considera que en todo arte debe haber poesía. Ese siempre fue su norte a través de las distintas facetas por las que discurre su carrera, que comenzó temprano desde el lado de la música, convirtiéndose en 1997 en el guitarrista más joven de la historia en estrenar un concierto en la Sala Grande del Teatro Colón. Aunque grabó cuatro discos –uno ganador del Premio Gardel como mejor Álbum de música clásica en 2002– y condujo varios ciclos radiales de música clásica, a los 35 años se dio cuenta de que las historias eran su materia prima. El éxito que tuvo su serie Mannarino de relatos policiales y el de esta obra que recorre diversos escenarios prueban que no se equivocó.

*El visitante se estrena el miércoles 2 de noviembre a las 20:30 horas en la sala Mayor del Teatro Multiescena (Corrientes 1764, CABA), con funciones todos los miércoles en el mismo horario.





Seguir leyendo