El Bafici vuelve a la presencialidad y focalizado en el circuito cinéfilo clásico del centro porteño

La 23° edición del Bafici tendrá más de 450 funciones a lo largo de 13 días

El BAFICI vuelve recargado, luego de dos ediciones que estuvieron signadas por el distanciamiento social que rigió hasta hace muy poco. Son varios los condimentos que se suman en el retorno a las salas, principalmente la exhibición de toda su programación en salas –aunque también, a través de la plataforma Vivamos Cultura, podrán verse online 223 de las 290 películas de este año– y la concentración de la actividad en lo que fue/es el corazón del circuito cinéfilo en Buenos Aires, en los alrededores de la avenida Corrientes y la calle Lavalle. Además, esta edición tendrá como punto de encuentro al Cultural San Martín, en la esquina de Sarmiento y Paraná. Pero sin dudas lo que más destaca entre sus novedades es la cantidad de estrenos internacionales y locales, entre los que se incluyen los films más recientes de Santiago Mitre, Claire Denis, Darío Argento, Nanni Moretti y Paul Schrader, además de los últimos trabajos de viejos conocidos del festival como el coreano Hong Sang–soo y el canadiense Bruce LaBruce, quien vendrá a presentar la premiere mundial de The affairs of Lydia.

“Es emocionante volver a un Bafici en el que nos encontremos y hablemos de las películas y que además estén los cineastas. Esta es una edición de lujo, una edición para volver al cine, para volver a las salas que supimos conocer y a las calles del centro, para vivir el cine en los lugares más icónicos de Buenos Aires. Va a haber jurados extranjeros viendo las películas en las salas y vamos a tener mucha presencia de los responsables de los films, eso cuando empezamos a hacer esta edición no lo veíamos cercano para nada. Será una edición con muchos encuentros y con mucha magia”, expresó Javier Porta Fouz, el director artístico de BAFICI, en la presentación formal del festival.

“Esta edición del BAFICI hace un guiño a su historia y a la vez muestra una transformación constante. Además de presentar una programación que tiene la audacia de salir a buscar nuevos públicos, está centrada en este proceso que tuvimos que atravesar durante la pandemia, en el que el centro de la ciudad de Buenos Aires sufrió y sufre mucho. Por eso este año el lema es ‘volvamos al cine’, especialmente adonde está su esencia, a este eje urbano donde caminando uno puede asistir a varias de las salas emblemáticas del cine de la ciudad de Buenos Aires. Este BAFICI tiene un compromiso con la transformación de una ciudad que gracias a la cultura también vuelve a ponerse de pie”, dijo el ministro de cultura porteño, Enrique Avogadro.

Javier Porta Fouz, el director artístico de BAFICI, y Enrique Avogadro, ministro de cultura de la ciudad de Buenos Aires, en la presentación de la 23° edición del Bafici

Habrá más de 450 funciones presenciales en 13 días de festival, del 19 de abril al 1° de mayo, y más de 60 actividades especiales en más de 15 sedes. La programación, el catálogo y los links para la reserva de entradas –tomen nota los más ansiosos: podrán asegurar sus asientos desde el 15 de abril a las 10 h– se encontrarán en la web Vivamos Cultura, que también ofrecerá la plataforma para las funciones online, con acceso desde cualquier rincón del país. A través de whatsapp se podrá consultar toda la programación mediante el famoso asistente virtual de la Ciudad, BOTI (11 5050-0147).

El festival tendrá su núcleo en El Cultural San Martín, que habilitará dos salas y dos auditorios, y en los tradicionales cines porteños Lorca, Cosmos, Gaumont, Multiplex Monumental Lavalle, la Alianza Francesa y la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. El circuito de salas periféricas lo completarán el Museo del Cine y la Usina del Arte (La Boca), el Centro Cultural 25 de Mayo (Villa Urquiza), el Anfiteatro del Parque Centenario, y los Espacios Arte en Barrios y el flamante Buenos Aires Museo, a pocos metros de Plaza de Mayo.

La función de apertura será el martes 19 con la premiere mundial de Pequeña flor, la nueva película de Santiago Mitre. El director de La cordillera y El estudiante -un neto representante de la “generación Bafici”-, quien ahora está produciendo actualmente Argentina, 1985 sobre el Juicio a las Juntas, adaptó con Mariano Llinás la novela homónima del escritor argentino Iosi Havilio y estará en la presentación junto a la actriz francesa Vimala Pons, quien protagoniza esta coproducción con Francia que también cuenta con Daniel Hendler, Melvil Poupaud y Sergi López en el elenco. En tándem se proyectará el cortometraje argentino Ahora ya sé dónde encontrarte de Diego Berakha, que relata su historia de vida utilizando como recurso imágenes de Google Earth. A la misma hora, en el Anfiteatro del Parque Centenario, se abrirá el Baficito, la sección para la familia, con el primer largometraje argentino de títeres, El ascenso y caída del Chop Chop Show, dirigido por Diego Labat.

Como el año pasado, los cortometrajes y los largos que conforman las tres competencias oficiales compiten en pie de igualdad. En el plano internacional se disputarán el premio trabajos como The cry of Granuaile, del irlandés Dónal Foreman, quien participará como jurado de la competencia de Vanguardia y Género, L’Etat et moi, de Max Linz, una sátira sobre el origen del derecho penal alemán, el corto Transparent, I am, de la japonesa Yuri Muraoki, junto a argentinas como Fanny Camina (coproducción con Francia), de Alfredo Arias e Ignacio Masllorens, y Clementina, de Constanza Feldman y Agustín Mendilharzu, de El Pampero Cine. Fuera de competencia también se podrá ver A vendredi, Robinson, un documental de la iraní Mitra Farahani, colaboradora de Jean-Luc Godard, que reúne la correspondencia entre el cineasta francés y el representante de la nueva ola iraní Ebrahim Golestan.

"La edad media", de Luciana Acuña y Alejo Moguillansky, una de las películas que serán parte de la competencia nacional

En la competencia argentina se presentarán, entre otras, la nueva película de Gastón Solnicki, A little love package, que cuenta con las actuaciones de la griega Aggeliki Papoulia y Carmen Chaplin, además de la voz del escritor mexicano Mario Bellatin, quien narra un relato que, como la anterior Introduzione all’oscuro, transcurre en las calles de Viena. Otro escritor aireano se cuela en esta competencia: Félix Bruzzone protagoniza Camuflaje, una adaptación de su obra Campo de Mayo a cargo de Jonathan Perel, que el año pasado se llevó el premio a mejor director por Responsabilidad empresarial. Veteranos de esta competencia como Raúl Perrone y Alejo Moguillansky vuelven a ser parte con Sean eternxs y La edad media, respectivamente. Si a Perrone nunca le hizo falta moverse de Ituzaingó para filmar sus películas, Moguillansky demuestra –con Luciana Acuña y la familia de ambos– que también se puede filmar dentro de las cuatro paredes del hogar.

Regresa este año la competencia de Vanguardia y género, una sección que alberga las películas más experimentales –y, muchas veces, las más interesantes– del festival, con una programación que incluye trabajos del cineasta y archivista Ross Lipman (El caso de los dioses desaparecidos) y Andrés Denegri (Las almendras amargas, un cortometraje que invoca a Yiya Murano), una distopía futurista que se construye sobre horas de material porno (Porno 3079, del alemán Daniel Schafer), Rewind & play, de Alain Gomis, con imágenes inéditas del programa de televisión francés que grabó el pianista y compositor Thelonious Monk en 1969, y Vas-tu renoncer?, la última película de la francesa Pascale Bodet, quien vendrá al festival a presentar parte de su filmografía dentro de la retrospectiva que le realiza esta 23° edición del Bafici. El israelí David Fisher, que estrenará mundialmente The round number en Buenos Aires, y el animador bielorruso Genadzi Buto, quien no podrá viajar, completan los tres focos del festival.

Habrá además un homenaje especial a la actriz italiana Monica Vitti, recientemente fallecida, con la proyección de dos de sus más recordadas apariciones bajo la lente de Michelangelo Antonioni, La aventura y El desierto rojo. Pascual Condito, histórico distribuidor cinematográfico que murió semanas atrás y que estuvo vinculado a las proyecciones del Bafici, también será homenajeado con Tras la pantalla, un retrato documental de Marcos Martínez. Dentro de los homenajes se suma La cifra impar, de Manuel Antín, película clave del nuevo cine argentino basada en la ficción de Cortázar que cumple 60 años.

La actriz italiana Monica Vitti, fallecida hace unos meses, recibirá un homenaje especial en la 23° edición del Bafici

En la sección Rescates, en tanto, se celebrarán con una versión restaurada los 25 años de Happy together, filmada en una Buenos Aires redescubierta por la mirada del gran Wong Kar-wai, y se proyectará también restaurada Bolivia, de Israel Adrián Caetano. Además, se presentarán tres películas de Jan Oxenberg, una de las pioneras del cine queer en Estados Unidos, y Rocky vs. Drago: The Ultimate Director’s Cut, de Sylvester Stallone.

La sección de música tendrá una fuerte impronta punk con No somos nada, un documental de Javier Corcuera que repasa la historia de la mítica banda española La Polla Records junto a sus músicos; My lover the killer, un retrato poético de Lydia Lunch, y Freak Scene: la historia de Dinosaur Jr. Además King Crimson y a-ha son otras de las bandas que se podrán disfrutar en la pantalla del festival, además de una historia del género italo-disco (icónico de los años 70) y la asociación del poeta chileno Raúl Zurita con el grupo chileno Los asistentes, entre otras.

El festival contará con varias actividades especiales como charlas presenciales y online con invitados internacionales y nacionales, lanzamientos de libros, fiestas y shows en vivo que se combinarán con las proyecciones. Además, habrá masterclasses con destacadas figuras internacionales como Pascale Bodet, David Fisher, Bruce LaBruce y Jorge Arriagada. Y se suma una masterclass de lujo, gentileza de Disney: una charla con Danny Elfman, el mítico compositor de Hollywood famoso por sus trabajos junto a Tim Burton y muchos otros directores.

El canadiense Bruce LaBruce estrenará mundialmente su última película en el Bafici y será parte del jurado

En Noches especiales se presentarán cuatro títulos argentinos inéditos que ofrecerán su premiere mundial en el Bafici: BJ: La vida y locuras de Bosco y Jojo, de Sergio Bonacci Lapalma; El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas, de Alejandro Hartmann; Que todo se detenga, de Juan Baldana; y Telma, el cine y el soldado, de Brenda Taubin. También tendrán su estreno internacional tres films extranjeros: En Djevel med Harpun / El arponero, de Mirko Stopar, una coproducción noruego-argentina; No Compromise When It’s Time to Die, de Fred Riedel; y The Affairs of Lidia, del realizador y activista LGBT+ canadiense Bruce LaBruce.

Aunque el festival cierra el 1 de mayo, ese día las funciones serán únicamente online por el cese de actividades propio de este feriado. La función de clausura en salas será el día 30 de abril a las 16.50 en el Cine Gaumont, con la proyección de la película francesa Viens, je t’emmène (Nobody’s Hero, en su idioma original), del director Alain Guiraudie, una improbable historia de amor tragicómica entre un programador de software y una prostituta, que toma como punto de partida un atentado terrorista en la tranquila ciudad de Clermont-Ferrand, donde curiosamente también transcurre la película de Santiago Mitre que abre el festival.

Con el objetivo de incentivar la reactivación del sector cinematográfico, durante el Festival se lanzará la segunda edición de ABC BAFICI, el programa de formación y mentoreo federal para proyectos argentinos en desarrollo. La edición 2022 del programa contará con el acompañamiento de Gabriel Medina, Clarisa Navas, Santiago Giralt y Verónica Calvo, así como programadores BAFICI, y destacados profesionales del medio. La meta es generar nuevos puentes y oportunidades para que los cineastas argentinos recuperen la singularidad en sus películas y su potencia creativa, que reconecten con su público y que lleguen a todas las audiencias que les sean oportunas.

Para conocer toda la programación, se puede visitar la página de Vivamos Cultura.

Entrada general: $150. Entrada con descuento para estudiantes y jubilados, y todas las funciones de BAFICITO y Focos: $100.

Venta de entradas de manera online a partir del 15 de abril a las 10hs en Vivamos Cultura, o personalmente a partir del 18 de abril en las siguientes boleterías: del 18 al 30 de abril en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551) de 11 a 22hs; del 20 al 30 de abril en Cine Cosmos (Av. Corrientes 2046) de 13 a 21.30hs; Espacio INCAA Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635) de 12 a 22.30hs; Multiplex Lavalle (Lavalle 780) de 14 a 23hs (*28, 29 y 30 de abril de 16.30 a 20.30hs); Cine Lorca (Av. Corrientes 1428) de 13.30 a 23.30hs.

