La vida en podcast: los mejores del 2021 para seguir escuchando en 2022

La vida en podcast: los mejores de 2021 para seguir escuchando en 2022

“Es la edad de oro del audio”, afirma Steve Ackerman, director de contenidos de Somethin’ Else, la mayor productora de podcast del Reino Unido. “El cambio al que asistimos es sorprendente, con una explosión de las audiencias”, prosigue. Para él, este período puede compararse con los inicios de los contenidos televisivos on demand, con Netflix a la cabeza. El poder de este formato es que “hay para todos los gustos: independientemente de si lo siguen millones de personas o solo veinte”, concluye. Es decir: el mundo del podcast se resume en la siguiente frase: “Lo que quieras, cuando quieras y, lo más importante, donde puedas y en el dispositivo que tengas a mano”. Esta es una selección de 10 de los más interesantes podcasts del momento, felizmente disponibles para escuchar en 2022.

Las Raras. “Somos un podcast documental. Contamos relatos de personas que rompen con las normas y luchan por un cambio social, que llamamos Historias de Libertad”. Así se presenta el equipo que lidera la periodista chilena Catalina May, responsable de uno de los programas más populares de su país. A través suyo, el concepto “feminista” cobra sentido en varias direcciones: medioambiente, arte, educación, género, amor, familia, maternidad, migración, derechos humanos y mucho más. Con entrevistas y un cuidado trabajo de edición –que resalta el costado documental del relato–, cada episodio de entre 20 y 30 minutos revela esas historias que en su singularidad de pintura de aldea, sirven para contar un nuevo mundo.

Orden de traslado. El poeta y traductor argentino Ezequiel Zaidenwerg lidera esta serie que –en la simpleza reside su atractivo– verbaliza poemas y letras de famosas canciones. En cada episodio hay obras de Juan L. Ortiz, Sor Juana Inés de la Cruz y Rafael Hernández y bonitas de páginas de, por ejemplo, Rubén Blades y Sandro, recitados por distintos invitados (actores, escritores, periodistas) que le brindan su propia impronta verbal. Así formulado, el formato recupera un instante placentero para las palabras y los silencios, un momento de calma para dejarse llevar por la poesía en medio del ruido de la vida moderna. Ideal para una escucha de verano.

Basta chicos: la vida de Ricardo Fort. El icónico millonario, algo así como la versión real de Isidoro Cañones, fue famoso en vida por sus autos, cirugías estéticas, tatuajes y un variopinto séquito en la televisión masiva de fines de la década pasada. Ahora, a ocho años de su triste final, es un personaje de culto para cierto consumo irónico (o no tanto). Como tal, este Willy Wonka argentino y sus excentricidades son ahora objeto de estudio para una depurada investigación periodística que presenta el popular youtuber Damián Kuc, famoso por sus “crónicas innecesarias”. En diez capítulos y en su estilo, Kuc repasa la vida, pasión y muerte del heredero del imperio chocolatero que se volvió carne de stickers, gifs y memes.

Arcanos y reyes. El 6 de noviembre de 1985 ocurrió uno de los hechos más shockeantes de la historia de Colombia. La toma del Palacio de Justicia por 28 combatientes del movimiento guerrillero M-19, en pleno centro histórico de Bogotá, conmovió al país y dejó como saldo 98 personas asesinadas y 11 desaparecidas. Una verdadera masacre, así calificada por la Corte Penal Internacional. Por eso los 14 capítulos de la primera temporada de este podcast, ideado y producido por el antropólogo y fotógrafo David Marín, reconstruye cada una de las 27 horas vividas al interior del edificio, en una agitada jornada que terminó de la peor manera y marcó para siempre a la sociedad colombiana.

Caja Negra. El ciclo de entrevistas de la web Filo News, conducido por el periodista y realizador Julio Leiva es un verdadero fenómeno comunicacional en estos tiempos (las impresionantes cifras de vistas en YouTube así lo confirman). En primer lugar, conecta con el “clima de época” de los medios digitales –a través de ellos se difunde y reproduce viralmente en redes sociales. Pero además, al fin y al cabo, permite apreciar una buena entrevista bien filmada. Siempre están realizadas en profundidad y con buena investigación previa, como para retratar al personaje de turno: sea el presidente de la Nación, una actriz popular o el streamer del momento. Aquí, en su versión podcast, se llega al hueso de las palabras y eso le añade un atractivo extra.

Truco o trato. “¿Otro programa de entrevistas?”, se provoca a sí mismo este podcast que es de… entrevistas. El periodista y crítico cultural español Víctor Lenore lleva adelante el género con singular maestría y profundidad, al punto de conducir al invitado por caminos que ni él mismo puede intuir unos segundos antes. Hay pausas, silencios –a veces hasta incómodos– y la sensación permanente de que algo va a suceder al instante siguiente. El arte de entrevistar no es para cualquiera, por más que florezcan los improvisados. Por aquí pasaron –pasan– músicos, escritores, filósofos, humoristas y todo aquel que tenga algo bueno para decir. Los oyentes, agradecidos.

Nadie sabe nada. El programa de los comediantes catalanes Andreu Buenafuente y Berto Romero, estrellas de televisión en España (muy populares en YouTube) cada vez se pone mejor. Pensado y concretado como un largo ejercicio de improvisación –Buenafuente reconoce siempre a Dolina y Les Luthiers como sus grandes inspiraciones–, las conversaciones se disparan en la dirección menos pensada. Hay un “falso inicio”, algunos personajes recurrentes, música de todos los colores y siempre aparecen preguntas sobre cualquier cosa, enviadas por los oyentes. Ellos responden como se les da la gana, cosa que siempre es de agradecer porque ahí está el encanto de esta hora de puro humor absurdo.

El Hilo. No es fácil cubrir el volcán de noticias de un continente en permanente actividad, pero este podcast –nuevo lanzamiento narrativo de Radio Ambulante Estudios– se propone cubrir, contar y reseñar las historias que impactan a la región e incluso a la “filial” abierta y en pleno crecimiento sita en los Estados Unidos de habla hispana. Cada semana, los periodistas Eliezer Budasoff (ex director editorial de The New York Times en Español) y Silvia Viñas (parte del staff de “Radio Ambulante”) cuentan los hechos desde una perspectiva latinoamericana: el estilo ya es conocido por su marca de origen, aunque aquí se orienta mucho más a la información. Como tal, es un valioso testimonio del estado de las cosas en una época tan particular como la que nos toca vivir.

Ezequiel está en la hierba. El actor comediante Ezequiel Campa siempre tiene algo (ácido y gracioso) para decir. Y eso que bastante de él se aprecia por su magnífica parodia de una tipología social porteño-bonaerense zona Norte GBA, que se personifica en Dicky del Solar, el rugbier católico Opus Dei, conservador (vigilante medio argentino, arrojaría Andrés Calamaro) y estereotipado en su orgullo de clase, que es un hit de Youtube y demás redes sociales. Aquí no está Dicky porque el que habla es Ezequiel: desde su estudio casero cuenta sus cosas, habla con amigos y colegas, disecciona grandes nimiedades de la vida cotidiana, elabora pequeñas reflexiones sobre ciertos tics sociales de la argentinidad y se permite desmarcarse de la obligación de ser gracioso todo el tiempo. Íntimo.

Mi novela favorita. Un lujo: el notable escritor premio Nobel Mario Vargas Llosa selecciona, comenta y reflexiona sobre grandes obras de la historia de la literatura, de Moby Dick a Los viajes de Gulliver, pasando por Don Segundo Sombra, El corazón de las tinieblas, El Matadero, Pedro Páramo y Los Miserables. Y hay más, solo hay que aventurarse a su escucha y dejarse llevar por la voz del ilustre peruano, quien introduce a un tipo de dramatización que recrea segmentos claves de estos clásicos de la literatura universal. Son adaptaciones de calidad que permiten, se supone que a un nuevo público ávido de conocerlas y entenderlas –pero no habría que descartar a quienes ya las leyeron–, transportarse al corazón de textos que dejaron (dejan) huella.

