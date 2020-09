Un premio literario y una bolsa de 300 mil euros: la autora Reyes Monforte, denunciada por plagio, perdió un juicio frente a sus acusadores

Reyes Monforte

La escándalo que involucra a las autoras Reyes Monfort y Valentina Chemberdjí por el premio Espasa a la novela histórica de 2015 suma un nuevo capítulo. Esta vez, la española Monforte, que había demandado a la rusa Chemberdjí y a un periodista del diario El País porque la habían acusado por plagio, perdió un juicio por el que pedía ser indemnizada con 100 mil euros por “una lesión gravísima en el derecho al honor, intimidad e imagen”.

Todo comenzó en julio de 2015, cuando Monforte obtuvo por Una pasión rusa el Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio en su XIV edición, que le generó una recompensa de 300 mil euros y la publicación de la obra. El libro evocaba la vida de la española Lina Codina (1897-1989), quien contrajo matrimonio con el gran compositor ruso Serguei Prokófiev y que, tras ser acusada de espionaje por el régimen estalinista al terminar la II Guerra Mundial, acabó internada en un gulag hasta la muerte del dictador en 1953.

En octubre de ese mismo año, los responsables de la Fundación Serguei Prokófiev como Chemberdjí, amiga de Lina Prokófiev, acusaron a Monforte de haber plagiado el libro Una española en el gulag, publicado por Chemberdjí en 2009. Entonces, el nieto del compositor, Serguéi Prokófiev aseguró que Chemberdjí había visitado los archivos de la Fundación para documentarse. “Reyes Monforte ni contactó nunca con la familia ni acudió a los archivos de Moscú donde están los fondos Prokófiev. Es indignante lo que ha hecho”, dijo a El País.

Por su parte Chemberdjí sostuvo que las pruebas son evidentes, ya que hay declaraciones de la biografía de la española que solo ella supo a través de la familia, con la que habló constantemente para escribir el libro. Y agregó: “Monforte ha copiado muchos episodios. Ha explicado lo mismo usando otras palabras e incluso ha inventado algunas cosas como que Lina conoció a Stalin. Es un plagio en toda regla”. La autora de Una española en el gulag además aseguró que hay más de un centenar de coincidencias entre ambas obras.

La autora española, por su puesto, negó las acusaciones y dijo que se había documentado “con muchos libros”. "Conocía la biografía de Chemberdjí, pero dejé de leerla. Demostraré que esas acusaciones son falsas”. Y así estableció un juicio penal contra Chemberdjí y el periodista Borja Hermoso, por haber difundido las acusaciones en el diario El País. Monforte pretendía una indemnización de 100 mil euros por vulneración del derecho al honor.

Ahora, por lo menos en este caso, no en el de si fue plagio o no, la justicia falló contra Monforte: “Sostener que el libro de Reyes Monforte Una pasión rusa (Espasa) es un plagio de otro, Lina Prokófiev. Una española en el gulag (Siglo XXI) de la escritora rusa Valentina Chemberdjí, no es constitutivo de delito alguno”. En ese sentido, la Justicia le ha negado la razón en todas las instancias, la última de ellas -de tres- en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo el pasado 1 de julio y ya no admite recurso alguno. Ahora, ¿fue plagio?

Desde la editorial Espasa, que hace pocas semanas estuvo envuelta en otro escándalo cuando tuvo que salir a desmentir que premió a un bot en su concurso de poesía, se realizó una defensa medida de su autora: “Nosotros confiamos en Reyes Monforte”. En las bases del premio de novela Alfonso X el Sabio se exige que las obras aspirantes no sean “copia ni modificación, total o parcial, de ninguna obra propia o ajena”.

El jurado de aquella XIV edición del galardón estaba presidido por la escritora Soledad Puértolas, que dijo confiar en la buena fe de Monforte “aunque si hay que investigar se hará”. Sin embargo, desde el sello editorial español jamás anunciaron las conclusiones o si, acaso, realizaron una investigación sobre el tema.

