Escándalo: la editorial Espasa debió salir a desmentir que premió a un bot en su concurso de poesía

Rafael Cabaliere

“Hola. Les Rafael Cabaliere, ganador del III Premio Espasa Es Poesía. Meses antes soñé que lo ganaba y eso me animó. Hoy puedo decir que los sueños se hacen realidad”. Con ese video publicado hoy, el poeta venezolano de 34 años, que además es ingeniero y publicista, agradeció en las redes sociales el galardón otorgado.

Cuando las autoridades de Espasa Es Poesía anunciaron que lo había ganado con el poemario Alzando vuelo —el premio está dotado con 20.000 euros—, muchos empezaron a dudar porque, básicamente, jamás habían oído el nombre de este poeta. Sí es cierto que en las redes sociales cuenta con una enorme cantidad de seguidores: 878 mil seguidores en Twitter y 714 mil en Instagram. Allí postea imágenes con algunos versos y alguna que otra foto. Pero ese material es evidentemente poco.

Fue entonces cuando empezaron las dudas: ¿y si es un bot, es decir, una cuenta falsa que postea textos de dudosa autoría pero que diseña así una identidad digna de la viralización? ¿Y si es un invento editorial de marketing? “Rafael Cabaliere no es un robot. Existe. Hemos hablado con él esta mañana al ver lo que estaba pasando”, le dijeron fuentes de Espasa Es Poesía, editorial española perteneciente al Grupo Planeta, al El Confidencial.

"Que al terminar el día

te quedes con lo que hizo

brillar tus ojos,

lo que sumó

magia a tu vida,

con todo aquello

que agrandó tu sonrisa.

Y que mañana sea mejor."

III Premio Espasa Es Poesía. pic.twitter.com/dGCfct8wT6 — Rafael Cabaliere (@RafaelCabaliere) September 14, 2020

Debido a la pandemia, el poeta no podrá viajar a España a recibir el premio. Lo cierto es que mucho no saben sobre su identidad. “Solo sabemos que vive en Venezuela”, respondieron cuando le preguntaron por la ciudad donde residía. Y ante el interrogante sobre si ese es su verdadero nombre, dijeron: “No sabemos cómo se llama. Pero en nuestra editorial muchos firman con pseudónimo. Su nombre estará en el contrato”.

El jurado que tomó la decisión de premiarlo está compuesto por Ana Porto, Marwan y Ana Rosa Semprún. También por Luis Alberto de Cuenca, quien dijo: “No hablamos con él. A mí no me sonaba de nada el ganador del premio. Ganó por mayoría. No tengo más información al respecto”. Y también por Alejandro Palomas: “Solo que el premio no fue por unanimidad y que el hombre existe, sí, pero no sé decirte más. Yo leí, voté y eso fue todo”.

“Porque hay días

que tu mejor opción

es irte a dormir,

durmiendo las cosas

no pesan, no duelen, no cansan.

Dormir repara”.

Fueron varios los autores que hablaron del asunto. El escritor Jorge Carrión escribió en su cuenta de Twitter: “He estado leyendo los textos que publica en redes sociales Rafael Cabaliere y no pueden ser considerados poesía, ni siquiera mala poesía. Lo mismo ocurre con los autores que ganaron antes que él el premio Espasa es Poesía. Sería más preciso que se llamara premio Espasa Instagram”.

En 2019, el galardón lo recibió David Galán, más conocido en las redes como Redry, y en 2018 Irene X. En los tres ganadores del Espasa Es Poesía se repite el perfil de autor: poca vida editorial antes del premio y una fuerte presencia en las redes sociales con mucha interacción del público. Quizás acorde a un estilo de época, los versos breves que allí comparten están más cercanos a las frases de tipo aforismos con un fuerte tono motivacional.

La persona frente a tu espejo

es la persona

que siempre va a estar.

Cuídala,

no la pierdas por alguien más.

"Alzando vuelo" de Rafael Cabaliere

Una de las preguntas que sobrevuelan, no sólo este galardón, sino también la época, es si lo que se premia es la calidad estética del autor o su masividad. Espasa Es Poesía es una editorial que, desde que se inició en 2015, publica muchísimos “poetas virales”: Ben Clark, Cesar Brandon, Loreto Sesma, Defreds, Nacho Vegas, entre otros. Fue a partir de las críticas en las redes sociales y las sospechas de que Cabaliere era un bot que, hoy mismo, luego de varios días, el ganador develó su identidad con el video de agradecimiento.

Más allá del debate —que sin dudas seguirá en los próximos días—, Alzando vuelo, la ópera prima del ganador del III Premio Espasa Es Poesía “estará a la venta en las librerías de España” el 15 de octubre, como anunció en sus redes. “Internacionalmente podrán adquirirlo a través de la web de planetadelibros. Qué ganas de que esté en tus manos. ¿Te gustó?”, agrega.





SIGA LEYENDO

Poesía en tiempos de redes sociales: cuando los versos rompen la rutina

Amor, sexo y poesía: 6 mujeres confesándose a la luz de los versos