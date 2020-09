Las hermanas Sivak crearon un libro para que los niños pongan en palabras sus sentimientos durante la pandemia

El primer libro infantil con la temática pandemia

"¿Y si el mundo empezara a girar de otra manera? ", se preguntó Analía Sivak (44), escritora. "Es que desde hace meses que el mundo se dio vuelta como una media”, afirma sin buscar una respuesta pero sí dando vida al título de su primer libro infantil.

Clases suspendidas, padres en casa que trabajan bajo la modalidad home office, dormitorios que en algún momento del día son aulas virtuales, cero contacto con amigos, familia... Para los más chicos la vida ya no es como la de antes. Tal vez los adultos pueden percibir y exteriorizar con más facilidad estas nuevas rutinas, pero los más pequeños, no. Es por eso que para poner en palabras los sentimientos, Analía Sivak escribió un libro pensado para ellos ( de 3 a 11 años). Su hermana menor, María Sivak, ilustradora digital y muralista, fue quien puso en imágenes el momento actual.

Con la irrupción del coronavirus, Analía siguió con su tarea de escritura: “En lo personal mi rutina no se vio tan afectada porque es un trabajo solitario, pero si se sumó la convivencia directa con mis dos hijos, además de las tareas del hogar”, le cuenta Infobae Cultura. Atravesada por la nueva normalidad empezó a redactar su propio diario de pandemia para ir relatando vivencias, momentos y sentimientos. Lo mismo hizo con sus dos hijos pero le agregó crucigramas, sopa de letras rompecabezas, y algunas preguntas. “Noté que me servía tanto a mí como a los chicos como método para aliviar la angustia o canalizar lo sucedía", recuerda.

Entonces escribió El mundo se dio vuelta como una media, dando origen al título de su primer libro infantil en pandemia. La metáfora refleja el contexto incierto y poco conocido, “lo de afuera se metió para adentro, y todo lo de adentro quedó expuesto”, dice. En la tapa se ve una niña andando en bicicleta dando vueltas usando tapabocas, ilustración que hasta el momento jamás apareció en un cuento.

"El mundo se dio vuelta como una media"

Una vez listo el texto que juega con interrogantes, mundos imaginarios y algo de rima, Analía decidió convocar a su hermana. “Conozco su estilo onírico y sabía que iba dibujar el texto que soñé con letras”, agrega. Las hermanas Sivak trabajaron a distancia, y juntas por primera vez.

Lo significativo del proyecto entre hermanas, es que en las 32 páginas además de reflejar la vida en cuarentena, se invita a poner en palabras las emociones. “En las últimas hojas se plantean preguntas como ¿qué es lo que más extrañas? ¿qué soñaste? con un espacio en blanco para que cada chico pueda expresarse. Un lugar que permite invitar a la charla e imaginación", explican. Una especie de testimonio para el futuro.

“Es gratificante ver cómo las mamás me cuentan que sus hijos les compartieron situaciones que si no hubiera sido por el libro jamás hubieran salido a la luz”, agrega frente a la respuesta de los lectores. “Creo que los adultos estamos conectados con el exterior a través de las pantallas, ellos no están aún más aislados”, detalla María.

María es ilustradora y se dedica a la producción de diseños decorativos. Con una técnica digital uso fotos de su hija mayor como modelo para dar vida a las imágenes que están en las hojas. Esta acostumbra a pintar mujeres, animales y seres que “nunca sabremos si son del todo imaginarios”, desarrolla.

María se inspiró en sus dos hijas para dibujar a las niñas del libro

Después se sumaron Violeta y Joana de la editorial Ralenti y dijeron “lo queremos publicar”. En un principio iba a ser digital, y finalmente Ralenti lo sacó en formato físico en librerías. Un esfuerzo por seguir haciendo arte mientras el mundo se deshace.





*Analía Sivak: Estudió Ciencias de la Comunicación Social en la UBA. Cursó el Máster en Creación Literaria de la ECH en Madrid y los talleres literarios de Abelardo Castillo y Elsa Osorio. Publicó los libros 40, Editorial Metrópolis, 2019; Sueños animales, Alfaguara, 2017; Hijos de la Argentina (donde quiera que estén), Eudeba, 2015; y Entre la lluvia y el agua caliente, Ediciones Roquissar, 2013. Recibió varios premios por sus relatos.

María Sivak: Completó la Licenciatura en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación Fotografía, en la Universidad de Palermo. Durante varios años asistió al taller de pintura de Carolina Antoniadis, y trabajó y aprendió junto a Marcos López, artistas que son maestros y referentes en su formación pictórica y visual.

