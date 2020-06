“El aislamiento forzado me ha ayudado a escribir. Estoy pasando largas horas todos los días con ‘Vientos de invierno’ y estoy haciendo progresos constantes. Terminé un nuevo capítulo ayer, otro hace tres días, otro la semana anterior. Pero no, esto no significa que el libro estará terminado mañana o publicado la semana próxima”, escribió Martin en una nota de su blog en referencia a la sexta entrega de su famosa serie.